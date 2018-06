Iunie: prima lună de vară și totodată luna în care copiii intră în vacanța mare, prin urmare, zic eu că luna iunie este o lună întreagă dedicată bucuriei celor mici.

Copii mici au fost cândva și artiștii care astăzi ne încântă cu melodiile lor pline de emoție și vibrație. Lora, Ioana Ignat, Nicole Cherry și Mircea Eremia sunt doar câțiva dintre artiștii români care au povestit cu zâmbetul pe buze despre cea mai frumoasă amintire a lor legată de copilărie.

LORA: „Când eram copil și eram în vacanță la bunici, la țară, îmi plăcea la nebunie să fac plajă pe cotețul găinilor și aveam lângă un corcodus - mâncăm corcodușe direct din copac. Și îmi imaginam cum o să fiu artistă, pe scenă, Asta este una dintre cele mai frumoase amintiri.

Nicole Cherry: „Cea mai frumoasă amintire este când mi-a luat mama un cărucior pentru bebelușul din jucărie pe care îl aveam, era păpușa mea preferată. Și acum am acel cărucior.”

Ioana Ignat: „Îmi aduc aminte un premiu pe care l-am primit după ce am câștigat un concurs de muzică de 1 iunie. M-am bucurat foarte tare. Premiul a fost compus dintr-o vază, dulciuri și bani. De ce se poate bucura mai tare un copil dacă nu de dulciuri?!”

„Cea mai frumoasă amintire a mea din copilărie... mda, mi-au dat lacrimile pe loc. Tatăl meu era plecat în străinătate de vreo 2 ani, dacă îmi aduc bine aminte și îmi doream din tot sufletul meu să îl văd. El nu putea ajunge acasă din cauza lipsei de timp, iar eu îl întrebam în fiecare zi la telefon - tată, tu când vii acasă? Și într-o zi, când am ajuns acasă de la școală, am simțit ceva încă de la poartă, cu cât mă apropiam mai tare de ușă îmi bătea inima maxim și nu știam de ce. În momentul ăla, tata mi-a deschis ușa, am sărit direct în brațele lui și plângeam în hohote. Atâta fericire am simțit atunci... Doamne! Am o legătură specială cu tatăl meu și el e personajul principal al tuturor amintirilor mele frumoase din copilărie, iar asta e una dintre ele. Cu ocazia asta, îi fac și o declarație publică: TATA, TE IUBESC DIN TOT SUFLETUL MEU!”

Ligia: „Îmi amintesc cu drag de un moment al copilăriei în care am avut o ceartă foarte mare cu sora mea. Așa cum ne certăm și ne agitam prin casă, am reușit cumva să spargem oglinda de la măsuța de machiaj pentru copii, care era un obiect foarte scump și pe care o împărțeam cu sora mea. Mama făcuse sacrificiul să ne ia măsuța de care trebuia să avem grijă și știam că am făcut ceva grav, ne simțeam vinovate și așteptam consecințele ce aveau să urmeze atunci când se întorcea mama acasă. Acest incident ne-a determinat să ne împăcăm și să ne apropiem și mai mult ca surori. Surpriza a fost cea mai mare când mama a ajuns acasă și a ascultat toate cele întâmplate de la două fetițe cu fețe vinovate, a dus măsuța cu oglindă spartă la reparat și mai mult decât atât a mai cumpărat încă una, ca să avem amândouă câte o măsuță pe care să o decorăm cum vrem noi.

Ana Munteanu (Vocea României): „Cea mai frumoasă amintire din copilărie a fost, poate, primul meu concurs câștigat, la 13 ani, când am primit trofeul Moldova are talent. Și de atunci pot să zic că a început drumul muzical și acel moment mi-a rămas întipărit în memorie. Îmi amintesc când mi-a fost anunțat numele și a fost o bucurie enormă atât pentru mine, cât și pentru părinții mei. S-a bucurat o țară pentru mine și am văzut multă susținere. Lucrul ăsta mi-a dat curaj să fac și mai mulți pași în a-mi urma visul.”

Francisca Dulceanu: Cea mai frumoasă amintire din copilărie este dintr-o vacanță de vară, la bunici. Fiind o familie mare (doar vreo 25 de verișori), vara nu era vară dacă nu mergeam la țară! Acolo am făcut cele mai multe tâmpenii și tot acolo de fiecare dată aveam genunchii juliți, eram zgâriată de pisici și cădeam din aproape toți copacii. De exemplu, țin minte că o dată am fost pe câmp, unde erau și oile bunicilor, i-am spus ciobanului că le ducem noi acasă, să nu-și facă griji și au ajuns săracile oi într-o fugă de abia respirau, însă toate aveau coronițe de flori pe cap, sau coliere la gât.

Mircea Eremia: “Cele mai frumoase amintiri pe care le am sunt cele legate de muzică. Toate emisiunile TV pentru copii și toate concursurile la care participăm alături de sora mea au conturat pentru mine cele mai frumoase amintiri trăite în copilărie, m-au ajutat să reușesc să-mi dau seama de drumul pe care vreau să îl urmez și să lupt pentru a ajunge în locuri fruntase în muzică. Muzica pentru mine înseamnă copilărie, adolescență, maturizare și sper să rămână prezentă în toate etapele vieții.

Denisa Moga: „Una dintre cele mai frumoase amintiri este participarea în vara anului 2015 la tabăra de muzică “ DeMoga Summer Câmp”. Îmi amintesc că a fost cadoul pe care mi l-au oferit părinții după examenul de capacitate. Am fost foarte entuziasmată deoarece era prima mea tabără și era o tabără de muzică, deci se împlinea un mare vis al meu. Dar ceea ce avea să urmeze a fost mult peste așteptările mele. A fost o săptămână de vis care, zic eu, mi-a schimbat cursul vieții. Au venit mai mulți artiști care au povestit cu noi și am aflat multe detalii despre viața lor din spatele scenei. Dacă până atunci am crezut că a fi artist înseamnă doar distracție, acolo am aflat câtă muncă, câte nopți nedormite și sacrificii presupune această meserie. Acolo am compus prima melodie, am creata prima linie melodică proprie. Atunci am știut cu adevărat că muzica mă definește, mă completează, într-un cuvânt mă face fericită. Muzica e viața mea și vreau să muncesc să ajung cât mai departe în această lume. Dacă ar fi să comprim cele mai frumoase amintiri în câteva cuvinte aș spune simplu, muzica e viața mea.”

Amintirea voastră cea mai dragă din copilărie care este?