În urmă cu 24 de ani, Lisa Gallo primea un telefon care avea să îi schimbe viața. De profesie chimist, pasionată încă din copilărie de științe, Lisa visa să poată împleti pasiunea pentru eprubete cu cea pentru frumusețe. Șansa avea să vină sub forma unui post în departamentul de cercetare la Avon, etapă despre care vorbește și astăzi cu pasiune și afecțiune.

În prezent, Lisa este fruntea acestui department și are în portofoliul personal dezvoltarea unora dintre cele mai celebre produse cosmetice din toate timpurile. Energia cu care vorbește despre meseria sa, plăcerea de a explica știința colosală din spatele unei industrii aparent simple trezește curiozitate oricărei femei pasionate de frumos și oferă oricând un partener fascinant de discuție. Vă invit să aruncați privirea printre cele mai interesante puncte din conversația noastră:

Definiția frumuseții

Frumusețea înseamnă empowerment: Te simți suficient de bine cu tine însăți cât să știi că poți orice. 6 milioane de femei din întreaga lume simt că, prin intermediul Avon, sunt atât de frumoase încât pot cuceri lumea.

Meserii de “fete”

Când eram copil, științele exacte nu erau subiecte populare pentru fete. Dar eu am iubit întotdeauna arta de a “rezolva problemele” așa că am trecut peste clișee și mi-am urmat pasiunea. După o perioadă în care am lucrat în industria vopselelor de tipar, experiență care mi-a servit mai târziu în crearea lacurilor de unghii, am pășit pe teren feminin, în cosmetologie. Ce meserie poate fi mai potrivită pentru o femeie chimist decât să lucreze în industria frumuseții?

Cosmeticele din viitor

Parte din ceea ce fac este să dezvolt efectiv produse cosmetice. Dacă te uiți în dulapul din baia mea, toate cosmeticele sunt ambalate în eprubete cu etichete. Folosesc produse care vor fi dezvoltate abia peste un an.

Tendințe în frumusețe

este o tendință care continua să crească, care va fi relevantă și peste 5 ani. Problema se pune doar câte oportunități poate oferi tehnologia pentru ca noi, creatorii de cosmetice, să putem să îi transmitem fiecărei femei mesajul nostru:

Performanța maximă este o direcție importantă în frumusețe. Dacă în urmă cu numai câțiva ani lansai o mascara și o promovai pentru că era rezistentă, astăzi este de la sine înțeles ca o mascara rezistă. Femeile se așteaptă ca produsul lor să fie ultra-performant, punctul zero este setat foarte sus.

Transparența și autenticitatea sunt o altă tendință importantă pentru că femeile nu (mai) cred în hiperbole, vor informații clare și la obiect și simt că este o dovadă de respect să le oferim în această formă.

Anticiparea necesitaților și crearea produselor holistice: Venim în întâmpinarea unor nevoi pe care femeile încă nu știu că le au. De exemplu, faptul că folosești toate uneltele din bucătărie sau te dai cu trei tipuri de mascara pentru a obține efectul dorit ne-a arătat că este nevoie de produse mai flexibile, cu durata mai lungă de uscare care să-ți permită să îți stilizezi genele.

Inovația este mariajul fericit dintre tehnologie și nevoile consumatorului

Tehnologia singură nu vine cu ideile mărețe. Ceea ce propulsează inovația este un insight despre nevoile consumatorului. Când o femeie testează produsul tău și exclamă “Wow, nici nu știam câtă nevoie am nevoie de el!”, atunci știi că ai dat lovitura!

Produsele preferate

Nu ies din casă fără MagiX Face Perfector, un produs care uniformizează petele și liniile fine și sunt dependentă de mascara - echipa mea știe că trebuie să fiu în orice panel care dezvoltă un nou produs pentru gene.

Îngrijirea tenului

Sunt două aspecte critice în skincare: curățarea și hidratarea. Fața ta este expusă toată ziua, e “dezbrăcată” iar seara trebuie curățată până când dischetele cu loțiune demachiantă sunt curate. Această etapă este premergătoare celei de-a doua etape - hidratarea. Aici sunt două idei importante de menționat: zona ochilor trebuie îngrijită diferit pentru că are altă structură, iar în timpul zilei crema de față ar trebui să conțină SPF.

