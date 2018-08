L-am descoperit pe Justin Baldoni datorită discursului său de la Ted, în urmă cu mai puțin de un an.

Mărturisesc că m-a șocat ca om. Aproape că nu îmi vine să cred că există o asemenea persoană, într-o lume dominată de superficialitate și aparențe.

Ei bine, tipul ăsta care este vedetă la Hollywood întrupează cam toate valorile umane în care cred și eu, motiv pentru care îl admir foarte tare pentru ceea ce este ca om. Cred că o lume ideală ar fi populată de oameni care gândesc asemenea lui și că lumea prezentului poate fi schimbată chiar de astfel de personalități.

Am un regret în suflet că bărbați precum Baldoni sunt încă o raritate și mă gândesc că într-o societate a viitorului, balanța va trage spre a promova și prețui oameni ca el, pentru binele nostru al tuturor.

Iată cel puțin 10 motive pentru care îl apreciez pe Justin Baldoni

Justin Baldoni este un feminist

Prin tot ceea ce face și spune, prin toate proiectele în care se implică, Justin Baldoni demonstrează că este un adevărat feminist. Crede în lucrurile astea cu toată inima lui și este puțin întâlnit în lumea bărbaților care se auto-declară feminiști ca ei să integreze conceptele și cu sufletul, nu doar cu mintea.

Egalitatea de gen este bună pentru toată lumea; este bună pentru bărbați și este bună pentru femei. Iar bărbații trebuie să înțeleagă acest lucru. - Justin Baldoni

Justin Baldoni demonstrează că înțelege problematicile pe care le adresează feminismul și că este un aliat adevărat.

Prin asertivitatea lui, Justin Baldoni, care este foarte influent în rețelele de socializare (are peste 1,5 milioane de fani pe Instagram!) îi inspiră și pe alți bărbați să conștientizeze și să se îmbarce în acesată călătorie a egalității de gen.

Justin Baldoni chestionează masculinitatea tradițională

Nu numai că este un feminist adevărat, dar Justin Baldoni face și munca care trebuie să fie făcută de partea cealaltă a baricadei, adică de partea masculinității.

Cel mai recent proiect al său, We are Man Enough, propune descoperirea unui spațiu sigur pentru bărbați în care să se discute despre toate limitările rolurilor de gen în care și ei sunt puși de către societate, cum ar fi acela că bărbații nu trebuie să își exprime emoțiile sau să își ajute soțiile, sau să fie soți fideli și iubitori.

Practic, își folosește faima obținută la Hollywood, și reușește să adreseze problematici mult mai importante pentru societate. Nu doar prin proiectele sale, dar si prin postările sale zilnice pe Instagram și Facebook adresează feminismul și redefinirea masculinității. Sunt postări inspiraționale prin care își arată vulnerabilitatea și emoțille cât și admirația față de femeile din viața sa.

