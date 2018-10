În calitate de life-coach, ajută oamenii să aibă viața pe care și-o doresc, iar în calitate de instructor de tango argentinian își cultivă propria feminitate și ajută cuplurile să aibă o relație mai bună.

Află cum, dar și ce poți face pentru a fi mai feminină și a-ți găsi scopul în viață în cele ce urmează.

Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru tango?

When you dance your life, you dance better. – mottoul meu. Pasiunea pentru tango a venit absolut natural în viața mea. Am făcut dans sportiv de performanță și tango-ul este cel mai apropiat de complexitatea și vitalitatea pe care le găseam în dansul sportiv.

Care este firul roșu dintre tango și coaching, cealaltă pasiune a ta?

Firul roșu este energia și pofta de viață pe care doresc să le inspir celorlați prin activitățile de zi cu zi. Creștem o dată cu alinierea noastră la cine suntem și cu șlefuirea abilităților și obiceiurilor bune. Atât în tango cât și în coaching, rezultatele vin dintr-o comunicare la cel mai subtil nivel.

Unul dintre proiectele tale se intitulează ”Puterea Ta, Imaginea Ta”. Despre ce imagine vorbim și cum influențează imaginea pe care o avem despre noi înșine imaginea pe care o lăsăm în ochii celorlalți?

Vorbim despre imaginea noastră ca brand personal. Putem transmite în exterior atât cât avem în interior. Dr. Malz spune în “Psihocibernetica”, că imaginea pe care o avem despre noi înșine stabilește limitele împlinirii individuale. Ea definește ce putem și ce nu putem. Dr.Malz ne îndeamnă să ne stabilim scopuri și să ne activăm forța vitală. Ne îndeamnă să nu ne limităm viața. „Creatorul ne-a dat iertarea și liniștea sufletească și fericirea care derivă din acceptarea de sine. E ca și cum am aduce o insultă Creatorului atunci când întoarcem spatele acestor daruri”. Aș mai adăuga că prin crearea comunității “Puterea Ta, Imaginea Ta”, împreună cu prietena mea Carmen Ardeleanu, ne dorim să activăm și să reactivăm în oameni acele lucruri care le dau putere interioară și îi fac să iubească viața mai mult.

Cum te-a schimbat pe tine dansul, ca femeie?

Dansul îmi menține flacăra interioară aprinsă. Mă simt foarte femeie când dansez. Mă simt foarte vie și plină de viață. După o zi în care am diverse activități, oricât de obosită aș fi, în studioul de dans oboseala dispare. Nu aș zice că dansul m-a schimbat. Mai degrabă a constituit un punct de sprijin pe care am putut să mă dezvolt pentru că mi-a dat putere.

Cum folosești tangoul în terapia de cuplu? Cărui cuplu i se potrivește?

Poate suna ca un clișeu, dar orice moment este potrivit pentru un cuplu ca să vină la Tango Therapy. Acest program se potrivește oricărui cuplu care își dorește să comunice autentic, constant, conștient și profund. La noi vin atât cupluri care au o relație bună și vor să se conecteze și mai bine, cât și cupluri care își doresc să își recalibreze relația și să reactiveze acele lucruri care i-au unit. Interesant este că într-una din serii, inițiativa participării la program au avut-o majoritar domnii, pentru a le face pe plac doamnelor.

De ce tango și nu altă formă de dans?

În primul rând pentru că este un dans fără vârstă. În al doilea rând pentru că presupune multă renunțare la control și asta m-a ajutat pe toate planurile. În al treilea rând pentru că ador figurile de tango, rochiile și atitudinea încrezătoare pe care o conține tango-ul.

Cum îți cultivi feminintatea?

Dansând, desigur! Recunosc că am moștenit de la mama mea plăcerea de a-mi exprima feminitatea prin comportament și modul în care mă îmbrac. Și mai sunt atentă la un aspect, să nu devin prea „bărbată”. Văd în jurul meu prea multe femei care se comportă bărbătește, înjură în trafic, nu le pasă, manifestă insensibilitate și fac multe lucruri care le activează testosteronul. Eu îmi doresc să îmi păstrez atributele feminine și militez pentru echilibru și pentru cultivarea unei societăți formată din mulți Domni și multe Doamne. Cel mai frumos creștem împreună!

Care sunt atributele esențiale ale feminității?

Intențiile bune, frumusețea, bunătatea, integritatea, zâmbetul, optimismul, pofta de viață.

Ce anume te face să te simți împlinită?

Contribuția personală la îmbunătățirea vieții altor oameni. Asta mă motivează să cresc și să învăț în continuu pentru a sprijini cât mai bine și mai frumos.

Crezi că există scopuri în viață mai potrivite pentru femei și dacă da, îmi poți da un exemplu?

Cred că scopul nostru este de a reaminti în permanență oamenilor prin acțiunile noastre că este nevoie să rămânem umani în tot ce facem pentru a simți că trăim o viață cu sens și cu viitor.

Ce pregătești pentru luna octombrie?

Desigur că ultimele luni din an aduc cu ele multe evenimente. Împreună cu colegii de la Clinica Oana Nicolau pregătim noi serii pentru Tango Therapy. Pe 10 octombrie organizez împreună cu școala de dans Edelweiss, unde sunt profesor de tango, evenimentul gratuit « Let’s talk about Tango ». Pe 11 octombrie organizez împreună cu Școala de Coaching Noble Manhattan, Coaching Support Group - eveniment lunar dedicat comunității de coaching din București. Pe 20 octombrie, împreună cu Carmen Ardeleanu, organizăm următorul Tea Talk la Kaleidoscope.book.a.rest.