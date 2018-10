Dincolo de această aparență se află o deschizătoare de drumuri și una dintre cele mai de succes femei din industria de FMCG din România. Am stat de vorba cu Ana Maria Pipera, Premium On Premise & Events Channel Manager URSUS Breweries SA- Romania despre satisfacțiile unei cariere în modul corporate, echilibru și feminitate.

Ce anume te-a făcut să îți dorești să lucrezi în multinațională?

În urmă cu mai bine de 10 ani mi-am dorit să învăț de la cei mai buni și am ajuns să muncesc în măsura lucrurilor pe care le-am învățat în acest mediu corporatist. Ulterior, am disciplinat și antrenat puterea de muncă pentru a face lucrurile într-o anumită cadența, având obiective și evaluând optim rezultate. Am rămas în multinațională din cauza ritmului de lucru. Proiectele multidisciplinare mi-au deschis arii de dezvoltare în care am ales în cunoștință de cauza; m-au făcut să optez pentru specializarea în trade marketing, unul dintre cele mai dinamice domenii în FMCG.

Ce iubești atât de mult la ceea ce faci încât ai ales să îi dedici atâția ani din viața ta?

Iubesc totul și elimin fleacurile. Oamenii pe care i-am întâlnit m-au influențat și mi-au adus un plin de cunoaștere. Am lucrat în proiecte ce au schimbat obiceiurile de consum, au deschis categoria într-un segment de piață aglomerat, în general au deschis drumuri noi, unele mai anevoioase decât păreau. E o mândrie a lucrului bine făcut dar mereu susținută de credință că ceea ce va urma va fi și mai bun, chiar va fi un nou studiu de caz pentru industria de profil. Fără iubire nimic nu ar fi posibil, iubirea este rostul.

Care este secretul succesului într-o carieră într-o multinațională?

Poate că există o formulă exactă dar mie îmi plac experiențele. De aceea dau sens existenței mele aici construind cu bucurie și perseverență. Poate că asta este o strategie de menținere.

Cum se poate evita burn-out-ul într-o carieră de succes?

Mi-ar plăcea să spun că nu există momente de solicitare maximă atunci când iubești ceea ce faci, dar aș spune adevărul pe jumătate. Există multă muncă în spatele unor proiecte și nu ai cum să nu te dedici lor, uneori până târziu în noapte, dar există și recompense. Suprasolicitatea se poate evita prin menținerea unui echilibru personal izvorât din diverse motivații.

Ascult, caut și privesc frumosul și ineditul în tot peisajul cotidian. Aleg oameni speciali, pasionați și determinați care să mă însoțească. Nu am încetat să fiu curioasă și să mă delectez cu muzică, călătorii, pictură. Mă cresc spiritual și mă implic în proiecte umanitare. Am un respect infinit pentru cultură și eleganță, mă încarc cu umor și candoare permanent.

Cum îți păstrezi feminitatea într-un mediu atât de competitiv precum cel corporate?

Mă întorc în mine însămi. Toate cunoștințele se află în interior și uneori, într-o lume rațională, păstrând latura pragmatică a existenței, mă educ să gândesc cu inima. Tatăl meu îmi spunea mereu “Să nu îți fie frică să te auzi, ce e plantat acolo e de la Dumnezeu și e fără de greșeală”. Așa că, pe cât posibil într-un mediu de business, în mod conștient și consecvent mă întorc la principiile de bază, la noțiunile natural impregnate în cultura și educația mea.

Ce înseamnă feminitate pentru tine?

E o definiție deschisă, fără să pot să o cuprind - o simt natural. Cred că înseamnă uneori să fiu împăcată cu latura mea sensibilă, să îi înțeleg pe ceilalți diferiți de mine. Uneori înseamnă să spun un cuvânt care să genereze acțiune, să fiu empatică și atentă la detalii. Feminitatea e un mod de a fi.

Cum ne putem folosi feminintatea pentru a crea un mediu de lucru mai plăcut?

Înconjurându-i pe ceilalți cu răbdare, cu încredere, inoculând fiecărei părți dintr-un proiect armonie și susținere. Cred în puterea echipei pentru dezvoltarea unui proiect și acest lucru se poate face doar atunci când fiecare își cunoaște bine rolul, și-l joacă firesc cu toate darurile și cunoștințele avute.

Care este proiectul de suflet la care lucrezi acum?

Lucrez la mai multe proiecte în paralel, lucrez la un proiect de relansare a unui brand dar lucrez în mod constant și la mine, prin proiectele umanitare și culturale în care mă implic. Lucrez consecvent pentru a face bine, acolo unde sunt.