Însă Doru Todoruț este mai mult decât o imagine. Prin prisma răspunsurile la întrebările de mai jos, dar și a activităților care nu au legătură cu marea lui pasiune - muzica, mi-am dat seama că Doru este un suflet minunat, blând și curat. Are grijă nu doar de cele trei fetițe ale sale, ci și de copiii, tinerii și adulții de la Hopsice Casa Speranței: "ei au grijă să îmi vindece inima".

sursa foto: facebook.com/ustinphotography

Timp pentru Viață se numește evenimentul în cadrul căruia vei concerta, în data de 3 noiembrie, pentru copiii și adulții cu diagnostice incurabile. Timp pentru Viață... tu cât timp aloci vieții? Și în ce constă acel timp?

Când suntem tineri privim spre viitor făcând greșeala de a nu ne bucura suficient de prezent, de ceea ce avem și suntem. Când ajungem adulți grijile și asigurarea comfortului ne ocupă mai tot timpul, uitând să trăim prezentul, pentru ca la bătrânețe să ne găsim bucuriile în amintiri. Greșim deseori fiind nemulțumiți cu ceea ce avem, comparându-ne mereu cu alții, uitând să ne trăim viața, anul, săptămâna, ziua. Când întâlnesc un om cu probleme de sănătate observ că el conștientizează și apreciază mult mai mult viața, familia și prietenii, momentele deosebite dintr-o zi, nu mai caută fericirea în exterior, ci o interiorizează, o savurează mult mai intens prin lucrurile și activitățile simple dar plăcute dintr-o zi.

A acorda timp pentru viață înseamnă a găsi bucuria în cei din jur, a întinde o mână de ajutor, a face un gest frumos pentru cel/cei care au cea mai mare nevoie de el. Cei care ne bucurăm de sănătate ar trebui să dăm viață timpului, clipei, să ne bucurăm mai mult de fiecare zi.

Sunt sigură că întâlnirile cu pacienții Hospice Casa Speranței au un impact puternic asupra ta. Ce gânduri îți trec prin cap după ce pleci de acolo?

Plec mereu cu mintea goală și cu sufletul plin de la Hospice Casa Speranței. Mintea îngheață în fața neputinței, a lipsei soluțiilor de însănătoșire definitivă. Ea nu acceptă imposibilul. Sufletul, în schimb, se umple de bucuria întâlnirii sau a revederii unor semeni, de poveștile de viață pe care le asculți și, mai ales, de bucuria lor de a te vedea, de a te avea în preajmă.

A te bucura de viață este un lux pe care mulți nu și-l permit în ziua de astăzi, și asta pentru că uită să fie recunoscători pentru ceea ce au deja, dar uită și faptul că fericirea chiar se găsește în lucrurile mărunte. Care sunt lucrurile mărunte care îți aduc ție bucurie într-o zi obișnuită, o zi în care nu te afli pe scenă?

Lucrurile mărunte nu sunt mărunte. Par a fi mărunte pentru că sunt ieftine sau chiar gratuite. Poate fi o cafea dimineață sau zâmbetul celui/celei de lângă tine când deschizi ochii în fiecare zi; poate fi telefonul pe care cineva ți-l dă, fără să îți ceară ceva special, ci doar ca să împartă timp și viață cu tine; poate fi o prăjitură, o plimbare seara, o ieșire în parc.

Când fericirea nu mai este condiționată de bani mulți, ea se instalează din ce în ce mai mult și mai puternic în tine.

Când ai momente de tristețe, de supărare, cum reușești să treci peste ele? Cine este acolo să te ajute?

De obicei funcționează detașarea de problemă. Din fericire, sunt sănătos. Restul problemelor au soluții. Mă detașez de probleme, ascult muzică, merg la alerg, petrec timp frumos cu familia și prietenii. Există probleme care se rezolvă în timp. Trebuie să stai deoparte de ele afectiv, altfel riști să te îmbolnăvești într-un fel.

Muzica ajută. Muzica vindecă. Muzica salvează. Spune-mi, te rog, trei piese care te-au motivat de-a lungul anilor.

Queen – Who wants to live forever

Christina Aguilera – Beautiful

Vivaldi - Anotimpurile

Cum îți menții mintea sănătoasă?

Citesc, urmăresc filme, gătesc, caut să descopăr oameni frumoși, lucruri noi, interesante. Merg uneori la Centrul de călărie Aladin și mă bucur de cai, de timp pentru mine sau mă dedic rezolvării problemelor celor din jur.

Rebecca, Eva și Natalia (3 domnișoare adorabile, 3 nume biblice). Ce te-a învățat fiecare până acum?

Copiii sunt oglinda noastră până la o anumită vârstă a lor. Și mă bucur să mă văd prin acea oglindă tânăr, fericit, iubit. Fetele mele m-au învățat perseverența, dragostea, dedicarea. Fiecare câte puțin din toate acestea și din multe altele. Chiar și răbdarea.

La ce visezi cel mai mult?

Evit să visez la ceva concret. Asta ar însemna să nu trăiesc suficient de dens prezentul. Prefer să mă bucur de viață. Dacă visez la ceva, visez la a lăsa în urma mea bucurii, melodii, amintiri prețioase pentru cei din jurul meu și nu numai.

"Privește mai des în inima ta, coboară-te în adâncul ei (adâncă este inima omului); scoate la lumina limpede a conștiinței tot ce e rău în ea, și cu suspine de părere de rău sau cu lacrimi amare de căință schimbă tot răul ce se ascunde în adâncul inimii." [Ioan de Kronstadt] Tu câtă grijă ai de inima ta?

Când merg la Hospice, când alerg cu Ciprian Datcu, când cânt cu doamna Emilia State sau mă întâlnesc cu cei de acolo la un eveniment caritabil... ei au grijă ca inima mea să se vindece. Când sunt doar eu cu mine meditez. Îmi place să meditez, să dau afară tot ce umbrește bucuria de a trăi puțin și intens, așa cum îmi place mie. Nu sunt cel mai atent om la inima sa, dar fac eforturi pentru mai mult și mai bine.

Kudika.ro se adresează femeilor din toate colțurile țări, femei frumoase și puternice, mai mult sau mai puțin conștiente de aceste calități. Să ne închipuim că ne aflăm într-o încăpere cu ele și că ceea ce le spui le poate schimba viața, le poate reda încrederea și forța de a merge mai departe cu capul sus. Ce ți-ai dori să le spui?

În primul rând aș dori să le întâlnesc pe aceste femei, să ne privim, să ne cunoaștem măcar câteva minute și apoi, din inimă, le-aș spune ceea ce simt că ar conta pentru ele. Frumusețea și puterea lor m-ar umple de inspirație, empatie și bucurie. În al doilea rând, până ne vom întâlni le transmit cititoarelor Kudika.ro un gând frumos, un zâmbet și o îmbrățisare.