Sau pentru momente simple. Trăim vieți complicate, pentru momentele simple, care dau sens lucrurilor. Trăim viețile acestea complicate ca în final s-o scoatem la capăt, când s-o stinge lumina. Cornel Ilie, în câteva întrebări decisive.

Despre ce mai cânti, Cornel?

Despre întrebările pe care ni le punem cu sufletul, despre vindecarea rănilor pe care ni le facem singuri, de cele mai multe ori, pentru că suntem prea atenți la ce vrea lumea de la noi și uităm cine suntem. Cu toții avem ceva în comun: defectele, slăbiciunile, complexele, temerile. Ne ia prea mult timp și energie să încercăm să ni le mascăm, până ajungem să nu mai știm ce e mască, ce este scut și ce este adevăr.

Concret, cel mai recent cântec al nostru se numește “Toți demonii mei” și așa am numit tot ceea ce nu ne lasă să ne bucurăm de ce ni se întâmplă, ce ne macină pe dinăuntru, ce ne “bântuie” și rațiunea și emoțiile: demoni. Am ales să ilustrăm asta că o poveste de dragoste ajunsă la stadiul de reproș dintre un bărbat și femeie, dar și dintre om și divinitate. Această divinitate este și ea o metaforă, pentru că de cele mai multe ori divinizăm persoana de lângă noi până într-un moment. Acest moment este mereu altul pentru fiecare dintre noi.

Când ai ceva în minte, îi cânți soției tale, Eliza, înainte? Care sunt filtrele tale?

De cele mai multe ori îi cânt și ei, dar și fratelui meu, Răzvan. Ei sunt primele mele filtre prin care trec, pentru că sunt foarte sinceri cu mine și-mi spun reacția lor așa cum o simt, fără să mă menajeze.

Cum mai e viața cu Eliza de când sunteți părinți? Ce a rămas la fel și ce nu?

În afară că acum vedem doar un film pe an la cinema, nu prea s-a schimbat nimic. Sau, dacă s-a schimbat, nu am simțit, pentru că s-a întâmplat firesc. Tot ce plănuim acum nu mai este doar pentru noi doi, o implicăm și pe Zara cam în tot ce facem. În trei ani de când s-a născut fetița noastră doar o singură dată am plecat fără ea două zile din țară. Și nu pentru că nu ar avea cu cine să rămână, ci pur și simplu nu putem să stăm fără ea atât de mult timp.

Ce planuri aveți? Când ați plănuit ultima dată ceva, ce era?

Facem planuri spontane. Orice ne trece prin cap să facem, facem, fără să plănuim dinainte, pentru că eu am un program pe care nu-l pot stabili cu foarte mult timp înainte. Ne-am propus, totuși, un tur prin țară, în care să revizităm niște locuri pe care nu le-am mai văzut demult, o vacanță românească și sperăm să ne iasă până în decembrie.

Dar când vă certați, în legătură cu ce vă certați?

Pe lucruri simple, banale. Dar nu ne certăm, ne contrazicem doar. Cum să facem niște lucruri prin casă sau prin curte, din cauza lui Silver, cățelul nostru etc.

Pofta de joacă și niște principii comune. Râdem foarte mult împreună, ne distrăm, suntem cei mai buni parteneri de joacă și doi oameni care nu înțeleg cum de nu pot fi și alții la fel. Ne-am întânit în cel mai potrivit moment, pentru că amândoi eram pregătiți și doritori să construim o familie. Nu ne plictisim niciodată împreună.

Dintre toate câte erau înainte să vă cunoașteți la care ai renunțat, de ce îți dor să mai faci?

N-am renunțat, ci n-am mai simțit nevoia să fac.

Cum arată o zi frumoasă a voastră împreună?

Să ne trezim împreună și să ne bem cafeaua în curte. Restul este doar improvizație.

Când te uiți înainte la ce va urma, ce abia aștepți să se întâmple?

Să ne mărim familia. Să răspund la toate întrebările pe care mi le va pune Zara despre lume.

foto: @razvan chirila

Ultima întrebare. Dacă ar fi să cânți ceva la majoratul fiicei tale, dintre ale tale, pe care ai alege-o să i-o cânți?

"Lume, lume". Acum vreo patru ani am scris un basm scurt, pentru un spectacol, iar personajul principal era o fetiță cu numele de Lumea. Era înainte să se nască fetița noastră Acum, așa o mai numesc eu pe Zara când mai pun poze cu ea pe Instagram sau Facebook, iar piesa “Lume, lume” este scrisă anul trecut și este un fel de declarație de dragoste pe care sper să o spună și ei lumii când o să crească.