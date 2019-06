Pentru cei care mă întreabă când urmează și al doilea copil

Am „scăpat” de întrebarea cu privire la momentul când mă voi mărită, când voi face copil, dar șirul întrebărilor celor din jur pare nesfârșit. Acum mă confrunt cu o alta: „Când îl faceți și pe al doilea?” Da, al doilea copil.

Ei bine când voi face și mai ales dacă voi face al doilea copil este doar treaba mea și a familiei mele. Dar trecând peste imensul caracter personal al acestei întrebări, vreau să explic puțin faptul că răspunsul poate să doară. Și vreau să explic puțin cam care ar putea fi răspunsurile din spatele zambetelor printre dinți pe care le primesc cei care întreabă. Mă refer la motivele reale pentru care un cuplu sau o femeie nu mai dorește sau nu mai poate avea al doilea copil.

De exemplu există cauze medicale pentru care o mămică nu poate riscă încă o sarcina. Există femei care au avut traume la prima naștere, sau care prezintă unele boli, cum ar fi cele autoimune, unele dintre aceste afecțiuni fiind destul de serioase încât medicul să le recomande să evite o a două sarcina.

De asemenea există și boli genetice, dar și alte afecțiuni pe care femeia le poate suferi după naștere, de exemplu endometrioza sau o tulburare care nu îi mai permite, din motive fizice și fiziologice, să facă al doilea copil.

Mai mult, este posibil că acel cuplu pe care voi îl întrebați despre câți copii va face, ei bine este posibil chiar să își dorească mai mulți copii, deși nu îi mai pot avea. Poate că și pentru primul copil s-au chinuit mult sau au riscat deja foarte mult.

Mai există și situații când primul copil are o problema de sănătate care pune sub semnul întrebării a două sarcina. De exemplu dacă primul copil suferă de autism specialiștii susțîn că există riscul că și următorul copil să dezvolte aceeași tulburare și rămân reținuți in a recomandă mai departe cuplului să aibă încă un copil. Și acesta este doar un exemplu din câteva sute.

Sau poate că femeia deja a pierdut o următoare sarcina, ori pur și simplu nu reușește să o mai obțină.

Așadar întrebarea voastră „Pe când al doilea?” nu face decât să stârnească o furtună de emoții negative, de suferințe, de frustrări. Practic învârtiți cuțitul în rana. Încă o dată, cu fiecare întrebare. Și doare. Doare cumplit.

Dincolo de motivele medicale mai sunt și cele financiare. Pentru că da, creșterea unui copil necesită numeroase cheltuieli și eforturi pe care părinții le fac cu toată inima că micuțului să-i fie bine. Nu întotdeauna cuplurile au venituri suficiente sau suport financiar pentru a crește mai mulți copii. Poate cuplul deja a cheltuit resursele pentru primul copil, poate pentru vreun tratament complicat al celui mic sau al unui membru al familiei.

Suferințele, problemele și nevoile oamenilor sunt atât de diverse și complexe. Fiecare cuplu decide, după posibilitățile și nevoile medicale, fizice, emoționale, dacă va avea copii.

Aceste întrebări legate de viață de cuplu, de familie în general, au răspunsuri atât de personale, încât voi, cei care le puneți, aveți șanse mici să primiți un răspuns sincer. Dar totodată aveți șanse mari să stârniți suferina femeilor sau cuplurilor cărora va adresați.

Așadar și eu, alături de multe mămici, psihologi, tătici și oameni care scriu în internetul acesta, va rog insistent: nu mai puneți niciodată întrebări legate de familie cuiva. Poate cel mult să va interesați, cu gânduri bune, de vreun membru al familiei, dacă sunteți suficient de apropiați. Altfel... e mai bine să evitați aceste întrebări.

Cu drag,

O mămică

Foto: Billion Photos, imtmphoto,/ shutterstock.com