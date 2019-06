Viața se mișcă destul de repede. Dacă nu te oprești și nu te uiți în jur din când în când, o poți rata cu totul.

Iubim anumite filme nu doar datorită actorilor sau pentru că ne fac să râdem sau să plângem, dar și pentru că ne oferă hrană pentru suflet. De aceea, am ales pentru tine zece dintre cele mai frumoase citate din filme celebre.

Citate din filme care te vor face sa privesti altfel viata

1. "Viața noastră este definită de oportunități, chiar și de cele pe care le rată". - The Curious Case of Benjamin Button

2. "Nu abilitățile noastre demonstrează cine suntem cu adevărat ci alegerile pe care facem". - Harry Potter and the Chamber Of Secrets

3. "Viața se mișcă destul de repede. Dacă nu te oprești și nu te uiți în jur din când în când, o poți rata cu totul. "- Ferris Bueller’s Day Off

4. "Nu îți poți trăi viața pentru a-i mulțumi pe ceilalți. Alegerea trebuie să îți aparțină."- Alice in Wonderland

5. "După un timp, înveți să ignori ceea ce spun ceilați despre tine și să ai încredere în cine ești." - Shrek

6. "Tot ce trebuie să decidem este ce să facem cu timpul care ne este dat.” - The Fellowship of the Ring

7. "Mama mea a spus întotdeauna: viața este ca o cutie de ciocolată, nu știi niciodată ce se află sub capac."- Forrest Gump

8. "Ei nu stiu ce înseamnă să pierzi cu adevărat pentru că asta se întâmpla doar când iubești ceva mai mult decât te iubești pe tine.”- Good Will Hunting

9. "Da, trecutul poate răni. Dar fie poți să fugi de el, fie să înveți din el."- The Lion King

10. "Frica noastră profundă nu este că suntem nu ne ridicăm la înălțimea așteptărilor. Frica noastră cea mai profundă este că suntem puternici dincolo de măsură. Lumina noastră, nu întunericul nostru, ne înspăimântă cel mai mult. Nu servește nimănui să fii neînsemnat. Nu este nimic înălțător în a te preface că ești mai puțin decât ești astfel încât ceilalți să nu se simtă nesiguri în preajma ta. Cu toții suntem meniți să strălucim, așa cum fac copiii. Nu doar unii dintre noi ci toată lumea. Și pe măsură ce lăsăm propria lumină să strălucească, le dăm inconștient și altor oameni permisiunea să facă același lucru. Pe măsură ce ne eliberăm de propria noastră frică, prezența noastră îi eliberează în mod automat pe alții. "- Coach Carter