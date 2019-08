Anca Maftei: Sunt inca smerita de tot ceea ce vad intr-un workshop de constelatii

Dacă ai auzit vreodată de un workshop de constelații familiale, în mod cert subiectul te-a intrigat. Pentru că am auzit multe testimoniale pozitive despre aceste experiențe, am mers până la sursa lor și am rugat-o pe Anca Maftei, psiholog și facilitator în aceste workshopuri, să ne povestească mai multe despre acest subiect.

Când ți-ai găsit menirea? Cum ai știut că vrei să fii psiholog?

Sunt una dintre persoanele pe care mai degraba a ales-o menirea pe ea decat invers. Nu am fost in cautarea vocatiei, ci am cautat sa ma vindec pe mine insami de la o varsta frageda, in jurul a 18 ani. Deci pot spune ca de 17 ani activez intens in campul dezvoltarii personale si al vindecarii prin varii orientari psihoterapeutice, mai intai ca si client si apoi practician.

Am fost intotdeauna atasa de psihismul uman, mai precis de auto-cunoastere, la inceput prin filosofie- am fost la Centrul de Excelenta in Filosofie pe tot parcursul liceului- apoi prin psihoterapie. La prima mea sedinte de psihoterapie de grup am simtit sa stau eu pe locul doamnei terapeut, moment in care m-am gandit serios sa devin psihoterapeut, asa ca de atunci am absolvit 4 scoli de psihoterapie si am doar 35 de ani- mai este timp si pentru altele. :)

Și, mai apoi, între toate tipurile de terapii, te-ai orientat către constelațiile familiale. De ce?

Constelaltiile familiale si sistemice sunt o orientare terapeutica extrem de puternica ca si eficacitate, care considera individul parte dintr-un sistem, ci niciodata de sine statator. Am descoperit in lucrul meu in cabinet ca multe dintre problematicile clientilor mei au legatura directa cu familia, multe asa zise tulburari sunt mostenite si am simtit pe pielea mea ca o sesiune de constelatii familiale poate debloca sau echilibra zone profunde din fiinta noastra.

Ce reprezinta constelatiile sitemice? Procesul de a descurca atele incalcite ale trecutului nostru, cu iubire. Este un proces de intelegere si acceptare care aduce pace in sufletul nostru si rezultatele acestei linistii interioare se vad in transformarea vietii noastre exterioare.

„O constelație este o abordare terapeutică folosită pentru a scoate în lumină și a face vizibile conexiunile nevăzute, încurcăturile și neînțelegerile unui sistem.”, spune Ray Butler.

Acest workshop de constelații sistemice oferă o metodă foarte profundă de a privi într-un mod nou și creativ problemele personale care te frământă sau care îți limitează abilitatea de a progresa în viață. Multe dintre aceste probleme nu izvorăsc doar din istoria personală ci și din istoria familiei de origine și a culturii, dar și din structura societății în care trăim.

Putem fi loiali în mod inconștient față de valorile ascunse și de modelele din copilăria noastră care este posibil să nu ne mai aducă beneficii în momentul de față. O constelație poate dezvălui influențe sistemice și ne poate arăta unde există un blocaj al energiei tale. Îți poate arăta calea de aliniere a sinelui cu propria putere interioară și cu un adevăr mai profund relaționat cu sistemul familial.

În cadrul constelațiilor sistemice, traversăm vălul iluziilor și conștientizăm aspecte profunde din inconștientul colectiv, descifrând enigme şi depășind anumite blocaje pe care le tot întâlnim în diferite aspecte ale vieţii. Vindecarea rănilor profunde începe prin conștientizarea lor, acceptarea lor ca fiind parte din noi și permisiunea de a simți suferința pentru ca mai apoi să fim capabili să o eliberăm, să nu ne lăsăm gestionați de ea.

Uneori, nu înțelegem de ce repetăm greșelile celor din familia noastră, iar la o privire mai atentă constatăm că deciziile noastre și traseul de viață sunt asemănătoare. Alteori, nu înțelegem o anumită suferință pe care o simțim, fricile cu care ne confruntăm sau blocajele care nu ne permit să mergem mai departe. Multe dintre aceste răspunsuri se regăsesc în familia noastră, la membrii mai apropiați sau îndepărtați, de la care am preluat anumite tipare inconstient.

Rolul constelațiilor familiale, cum spune psihoterapeutul Bert Hellinger, este acela de a ne ajuta să conștientizăm forțele și legăturile purtate și transmise de-a lungul generațiilor.

Pentru mine este magic tot ce se intampla in cadrul unui workshop de constelatii, sunt inca smerita de tot ceea ce vad, simt si ghidez acolo. Este dincolo de cuvinte ce se intampla acolo, si simt ca acolo ni se reveleaza un pic din maretia spiritului uman.

Deși este extrem de vizibil în viață de zi cu zi, când am auzit prima oară despre constelațiile familiale mi-a fost extrem de greu de acceptat transmiterea unei traume de la o generația la alta. Cum se face această transmitere?

Poate nu sună plauzibil, dar există din ce în ce mai multe cercetări în jurul conceptului de transmisie intergenerațională a traumei. Un studiu care examinează ADN-ul supraviețuitorilor Holocaustului a descoperit variații în gena asociată cu depresia și anxietatea. Nu este atât de surprinzător. Ceea ce a fost surprinzător a fost faptul că o variație similară a fost descoperită în generațiile mai tinere. Trauma a fost transmisă chiar și atunci când nu a existat un contact direct cu trauma inițială. Modelul afectează marker-ul chimic al genei mai degrabă decât gena în sine. Doctor Rachel Yehuda, directoarea Diviziei Studiilor de Stres Traumatic din Muntele Sinai și conducătoarea cercetării spune că acest lucru sugerează că stresul profund regăsit în generațiile vechi s-au transformat într-o adaptare care a fost transmisă mai departe. Munca cercetătoarei ne arată clar faptul că experiențele de viață pot produce efecte chimice asupra ADN-ului. Similar, cercetările au arătat rezultate și în cazul foametei de-a lungul generațiilor. De asemenea, s-a descoprit și că nivelul de stres crește pentru copiii ai căror mame au asistat la evenimentul din America de pe 11 septembrie.

Ca un răspuns la vindecarea traumelor, Hellinger a dezvoltat constelațiile familiale, un proces terapeutic care dizolvă eficient modelele familiale distructive. Abordarea lui este una dintre cele mai rapid răspândite forme de terapie și este practicată acum in mai mult de 35 de țări. Rezultatele sunt des imediate si pot schimba cu adevărat viața.

Lucrul constelațiilor familiale este greu de descris și imposibil de explicat. Pentru o minte rațională nu are sens. Acest lucru nu este joc de rol sau psihodrama. Persoana care își face constelația vorbește mai întâi cu facilitatorul, discută despre probleme și despre oamenii implicați. Apoi, această persoană alege membri ai grupului să reprezinte diverși oameni implicați în poveste și îi poziționează instinciv în centrul grupului – în „câmp”.

Biologul Rupert Sheldrake spune că oamenii înrudiți, locurile sau chiar animalele există într-un câmp morfogenetic care are atât influență cât și memorie. Acesta conține modelul întregului sistem familial – nu doar secretele ascunse și ranile profunde, dar și drumul spre vindecare. Când intrăm în câmp ca un reprezentant, devenim „organe transpersonale”, misterios mutate pentru a da informații despre situație.

Reprezentanții cel mai probabil nu au cunoștințe anterioare legate de oamenii implicați sau de problemele lor. Totuși, în momentul în care intră în câmp, intră în contact cu energia persoanei pe care o reprezintă, experimentându-le sentimentele, gândurile, stările și senzațiile fizice. Facilitatorul observă cum reprezentanții reactionează unul la celălalt și îi va întreba des cum se simt. Un membru al familiei poate fi situat chiar în afara marginii grupului. Altul poate conține o durere ascunsă. Treptat, încurcăturile și blocajele care există sunt dezvăluite. Cu aceste cunoștințe, dinamica familială este deseori schimbată profund. Elementele blocate sunt dizolvate.

Pentru mine, ca mamă, acest concept a pornit un ceas extrem de gălăgios în interiorul meu care mă grăbește să-mi rezolv problemele înainte că fiica mea să fie nevoită să se confrunte cu ele. Este această presiune benefică în terapie? Cum o gestionăm?

Este extraordinar cand incepem sa constientizam ca impactul pe care il avem in viata celorlalti este la nivel subconstient. Psihologii sunt de acord ca mai mult de 80% din informatiile transmise de o persoana se petrec in afara controlului volitiv, mult tine de limbajul corporal, microexpresii si altele- adica le transimtem prin inconstient. Realizand ca suntem responsabili de ceea ce experimenteaza urmasii nostri, incepem sa acordam mai multa atentie interiorului, putem sa lucram mai mult sa vindecam parti din noi insine pana acum ascunse.

Presiunea vine din zona mentala, ne spunem in interior ca *trebuie* sa facem x sau y, dar adevarata vindecare vine din compasiunea pentru propria persoana, din a ne spune noua insine mai des cuvantul *DA!*, din a fi in acord cu cine suntem si cu cine am fost pana in acest moment. Eu sunt un terapeut ce valorizeaza iubirea ca singura cale posibila, asa ca este important sa incepem sa iubim cine suntem sau am fost pana acum si, cu multa blandete, sa privim partile nevindecate din noi insine mai departe. Orice presiune pe care o plasam asupra noastra sau a fiintei noastre nu face decat sa excluda anumite parti din noi, fapt care duce la alte dezechilibre.

Atat la nivel sistemic, cat si individual, tot ceea ce excludem se intoarce intr-o forma mai accentuata. Nimic nu poate fi exclus cu adevarat, asa ca daca vrem sa *scapam* de ceva, acel lucru devine mai pregnant.

Vindecarea se petrece cand includem elementele- prin a fi ok cu ceea ce este initial si abia apoi a elibera ce nu ne mai serveste.

Constelațiile activează un proces natural de vindecare, aducând sub conștentizarea personală soluțiile problemelor cu care individul se confruntă. Acestea dezvăluie imagini negative din inconștientul nostru care cauzează blocajele și stagnările. Moștenim și ducem după noi aceste imagini sub forma unor ziduri inconștiente din iubire pentru familia noastră de origine. De exemplu, eșecul, boala, confictele sau alte probleme ni se arată de obicei pentru a fi conectate cu evenimente adverse trecute ale familiei noastre (avort, abuz, adopție, crimă sau alte traume).

Constelațiile familiale (sau sistemice) pornesc de la realizarea conform căreia evenimentele traumatice (precum decesele violente, avortul, pierderea sarcinii, suicidul, abuzul și incestul) nu au pierit odată cu oamenii direct afectați. Acestea ar putea sa aibă un ecou în timp, manifestându-se în generațiile viitoare sub forma bolilor cronice, stări psihologice depresive, fobii, anxietăți, frică, furie sau relații nesatisfăcătoare.

.Constelațiile eliberează blocaje aflate în inconștientul nostru care ne limitează dezvoltarea sau fericirea. Acestea sunt recomandate pentru numeroase problematici precum: modele de stres și conflicte interne; durere fizică; conflicte în relații; nereușite în atingerea unor scopuri personale; probleme personale sau profesionale care încă nu și-au găsit soluții.

Suntem cu adevărat vreodată vindecați? Sau ducem o lupta permanentă?

Indiferent cum vrem să denumim procesul de dezvoltare personală – vindecare, expansiune, evoluție - mecanismul este același. Ne redescoperim tot trecutul ca să scoatem la suprafață bolovanii care stau în calea vieții fericite pe care o dorim.

Indiferent care este domeniul în care considerăm că avem probleme – relațional, financiar, cariera, sănătate etc. toate rezultatele pe care le avem în prezent au legătură cu experiențele trecute și mai ales interpretarea pe care noi o dăm acestor întâmplări.

Cu siguranță oamenii care fac parte din trecutul nostru, la bază ne-au dorit binele, dar ce și-au dorit ei, cu ce s-a stabilit în subconștientul nostru este diferit- doar o percepție subiectivă.

Vindecarea profundă presupune o călătorie directă , strict la aceste elemente care în timp s-au mărit, au crescut și reprezintă piedicile noastre către evoluție.

Spunem că ne vindecăm profund, pentru că nu alegem doar să ștergem praful de la suprafață de pe problemele noastre, ci alegem să mergem la formarea problemei, schimbăm credințe, tăiem legăminte și vindecăm frici care sunt bine înrădăcinate în noi și nu vor dispărea decât atunci când le vom acorda importanță și atenția de care au nevoie.

Constelațiile familiale (sistemice) au succes tocmai pentru că fac aceste lucruri și aduc rezultate vizibile, uneori chiar de la prima ședință.

Această tehnică este în topul preferatelor mele pentru că de-a lungul timpului am fost martora a mii de transformări rapide și de durată .

Care sunt cele mai frecvente probleme pe care le întâlnești în practica ta?

Cele mai frecvente sunt tulburarile de panica, anxietatea generalizata, depresia, problemele ce tin de imaginea de sine.

3 sfaturi pe care le oferi celor care, din diverse motive, nu pot beneficia de terapie cu un specialist?

-Sa parcurga cursul meu on line gratuit de pe site-ul ancamaftei.ro, unde au parte de toata calauzirea posibila in mediul acesta- meditatii ghidate, tehnici de respiratie si multe alte exercitii audio facute de mine pentru toti oamenii ce doresc sa evolueze si nu au posibilitatea la acest moment.

- sa practice meditatia in fiecare zi, sa isi creeze o disciplina de lucru cu sine

-sa practice iubirea pentru sine, compasiunea pentru ei insisi si pentru ceilalti.

Unde te putem contacta?

https://ancamaftei.ro/

https://www.facebook.com/iamancamafteipsihoterapeut/

Insta Anca Maftei

Featured foto: arhiva personala