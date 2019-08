În septembrie va avea loc prima Tabăra Urbană organizată de Asociația Lume Bună

Tabăra Urbană se desfășoară în perioada 2-5 septembrie având ca beneficiari 12 copii din mediul rural însoțiți de 4 profesori – cu toții fiind implicați în proiectul Coletul Creativ la Sat, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

comunicat de presa

Pe 3 septembrie în intervalul orar 10.00 - 12.30 are loc la Cărturești Carusel evenimentul de deschidere a primei ediții din Tabăra Urbană, organizată de Asociația Lume Bună, la care vor fi prezenți reprezentanți din partea : AFCN; Asociația Curtea Veche; ECDL Romania; Școala de Valori.

Tabăra Urbană se desfășoară în perioada 2-5 septembrie având ca beneficiari 12 copii din mediul rural însoțiți de 4 profesori – cu toții fiind implicați în proiectul Coletul Creativ la Sat, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Acesta se desfășoară în perioada martie-octombrie 2019 – implicând 84 de copii din 4 școli -ce au Cluburi ACTIV CELS – copii au făcut schimb de informații despre tradițiile, obiceiurile și sufletul locului natal prin colete creative.

„Proiectul a creat două legături între cele patru școli prietene: Școala Cucorăni (în colaborare cu Școala Stâncești), jud. Botoșani alături de Școala Bătrâni, jud. Prahova și Școala Șinca Veche, jud. Brașov alături de Școala Liebling, jud. Timiș. Impactul proiectului se poate observa în urma analizei făcute de un sociolog specialist Bianca de la Școala de Valori), reușind să consolideze colaborarea, comunicarea și creativitatea la nivelul școlilor din mediul rural, la nivel național. Obiectivul comun fiind stimularea parteneriatul și interacțiunea între comunități din zone diferite”, Larisa Popescu, președinte Asociația Lume Bună.

„Ce comori am găsit în coletul de la școala parteneră! Am citit din jurnalul prieteniei și am aflat că și lor (n.r. copiilor de la școala din Bătrâni) le place să citească, să îngrijească animale, să învețe bine că să ajungă cineva în viață. Am avut emoții mari când am jucat pe roluri legenda satului Bătrâni, dar până la urmă am reușit să o interpretăm cu bine și mă bucur că acum acest sat are nu numai bătrâni, ci și copii veseli și fericiți”, Sebastian, elev în clasa a IV-a la Școala Gimnazială Cucorăni, jud. Botoșani.

În urma unor analize s-a observat că implicarea în realizarea și prezentarea coletului creativ, pe lângă faptul că le-a adus copiilor din cele patru școli partenere bucurie și un grad mai mare de responsabilizare față de patrimoniul local, le-a crescut și stima de sine cu 43%, abilitățile de comunicare cu 60% și gândirea creativă cu 75%.

Coletul Creativ la Sat a venit ca o continuare a proiectului Revista Creativ la Sat prin intermediul căruia copiii au fost încurajați să descopere istoria locului natal, să o dezvolte prin desene, povești și activități artistice, într-un mod cât mai creativ, autentic și liber, să colaboreze, să descopere diversitatea, să își dezvolte stima de sine, dar și să comunice deschis.