Robert Nica, voluntar in Tara lui Andrei: Tabara Meseriasilor e despre a face lucrurile acum si azi

Tabara Meseriasilor face parte din programul Romania Meseriasa, dedicat sustinerii si dezvoltarii invatamantului profesional si tehnic din Romania.

Cei 180 de elevi viitori mecanici din scolile profesionale din judetele Arges si Dambovita, participanti in Tabara Meseriasilor din Tara lui Andrei au reconditionat, pe durata celor trei saptamani ale taberei, 90 de scaune rulante pentru adulti si copii, sub coordonarea mentorului Gabriel Onofrei, Presedintele Asociatiei Romane de Drift.

Robert Nica este unul dintre voluntarii care i-au insotit pe elevi in editia din acest an a Taberei Meseriasilor. Are 19 ani si povesteste despre Tabara din doua perspective: cea dintai, de elev meserias, trecut si el prin aceasta experienta, iar cea de-a doua, de indrumator al celor care anul acesta i-au pasit pe urme. Cariera lui incepe sa prinda contur si spune ca a visat intotdeauna la viata militara, motiv pentru care studiaza la Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu " Sibiu si va continua ca viitor ofiter in cadrul trupelor armate romane.

Cum ai ajuns sa faci voluntariat in Tabara Meseriasilor si de ce ai ales sa faci acest lucru? De cat timp faci voluntariat?

Primul contact cu Tabara Meseriasilor l-am avut in clasa a XII-a cand am fost ca elev si experienta si sentimentele traite m-au facut sa revin in tabara si voi reveni foarte mult timp de aici inainte. Voluntariat fac inca din clasa a IX-a de cand am luat contact cu copiii surdo-muti. Si fac voluntariat de fiecare data cand am ocazia. Ma implic in tot ce prind.

Porecla ta in Tabara este Joker. Cum au ajuns copiii sa iti spuna asa?

Porecla "Joker" am primit-o de cand eram elev in tabara si mi-a ramas in continuare deoarece ma descrie pe mine. O fire foarte vesela ,amuzanta ,plina de surprize si lucruri inedite. Si pot spune ca imi place foarte mult aceasta porecla.

De ce crezi ca e important sa faci voluntariat? Cu ce te imbogateste acest lucru ca om?

Este foarte important sa faci voluntariat deoarece pe o parte ajuti si esti alaturi de alti oameni minunati, iar pe de alta parte iti dezvolta anumite calitati foarte importante pentru viata.

Ce anume te-a marcat cel mai tare la copiii care vin in Tabara Meseriasilor?

Cel mai marcant la copiii care sosesc in tabara sunt povestile cu care vin din viata lor de acasa,pe care noi le auzim si acest lucru se vede la finalul taberei. Cand ajung in tabara sunt pur si simplu ei cu viata lor de zi cu zi, Atunci cand parasesc tabara sunt oameni schimbati in bine care pleaca cu lacrimi in ochi dar cu bucurie sufleteasca.

Cu ce simti ca pleaca din Tabara copiii? Care este cel mai important lucru pe care il pot invata aici?

La plecarea din tabara copiii pleaca cu foarte multe amintiri care ii marcheaza mult timp , prieteni pe viata chiar si cu o experienta in domeniul profesional.

Care este lucrul de care au cea mai mare nevoie adolescentii meseriasi din Tabara?

Sunt doar doua lucruri cele mai importante de la care pornesc si celelalte. E vorba de ambitie si de la "a face acum si azi" nu "maine".

Ce poate face Tabara Meseriasilor pentru ei si nu poate face scoala?

Scoala doar le deschide un drum spre viata. Tabara Meseriasilor le arata o mica parte din ceea ce se poate realiza cu ajutorul oamenilor pe care ii ai alaturi si ca te poti si distra in paralel cu munca.

Reconditionarea scaunelor rulante destinate atat adultilor cat si copiilor cu dizabilitati motorii sau aflati temporar intr-o situatie de imobilitate a fost realizata in cadrul atelierelor practice din Tabara Meseriasilor, prin care elevii nu doar si-au aprofundat cunostintele practice de mecanica, dar au realizat si un proiect cu impact pozitiv care asigura independenta persoanelor cu dizabilitati motorii si o imbunatatire a calitatii vietii.

Scaunele rulante pentru copii vor fi donate Asociatiei Daruieste Viata, care le va pune la dispozitia Spitalului de Copii Marie Curie din Bucuresti, in timp ce scaunele destinate adultilor cu probleme de mobilitate vor fi donate Fundatiei Motivation prin intermediul carora vor ajunge la beneficiari.

La finalul taberei, cei mai pasionati 40 elevi vor primi lunar de la OMV Petrom o bursa de studiu in valoare de 500 de lei, pe parcursul anului scolar 2019-2020.

Tot in cadrul Taberei Meseriasilor, 40 de profesori din aceste scoli participa la ateliere de scriere si management de proiect, dar si metode de lucru si interventii pentru copiii cu dificultati de invatare. La finalul taberei pot castiga o finantare totala de 40.000 de euro pentru implementarea unor proiecte care sa contribuie la invatamantul profesional din Romania.