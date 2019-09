Regulile de bune maniere când interacționăm cu femeia însărcinată

Femeia însărcinată trece printr-o perioada de 9 luni de zile în care poate fi ajutată cu greu, iar acest ajutor prezintă destul de multe limite. Femeia gravidă are o lista limitată de tratamente pe care le poate lua pentru a-i ameliora simptomele de greață, balonarea, umflarea gingiilor și sângerarea acestora (uneori asociate cu dureri dentare), disconfort abdominal, anxietate, agitație, insomnie, peste care se poate confrunta cu hemoroizi, luarea excesivă în greutate, dureri de spate și de genunchi, dureri de cap, oboseală, nervozitate etc.

De aceea atunci când interacționăm cu o femeie însărcinată ar fi minunat dacă am avea în vedere în primul rând ideea de a-i face un bine și de a o ajuta, sau măcar de a nu-i provoca încă un disconfort în plus peste cele pe care le prezintă deja.

Citind pe forum-uri și grupuri despre părerile femeilor insacrinate, peste care am adăugat experiență proprie, am strâns mai multe practici care nu sunt deloc apreciate de către femeile însărcinate.

Nu o criticați

“Ai luat cam mult în greutate”, “ești prea fricoasă”, “ești prea nervoasă” etc. Fiecare femeie are o sarcina unică, simptomele ei și percepția acestei perioade sunt unice și diferite, de exemplu o femeia care a trecut prin mai multe sarcini poate spune că acestea au fost diferite. Dacă vreți să fiți de ajutor, mai bine îi faceți un compliment femeii însărcinate. Îi puteți spune că e binecuvântată, o puteți încuraja că va fi bine, îi puteți spune că e frumoasă sau că are un ten luminos.

Nu îi oferiți sfaturi

“E burtică țuguiată, va fi băiat”, “nu mănânci sănătos, ar trebui să mănânci altceva”, “trebuie să dormi așa”, “superstițiile spun că...”. Cei mai în măsură să ofere sfaturi unei gravide sunt medicii, medicul care îi urmărește sarcina și cei care se ocupă de cursurile pentru gravide, poate chiar și un consultant în alăptare care poate pregăti din timp femeia însărcinată pentru perioada imediat următoare nașterii.

Nu îi puneți prea multe întrebări despre sarcina

“Când naști?”, “Naști natural sau prin cezariană?”, “În câte luni ești?”, “Ai avut grețuri?”, “Cum o să faci cu copilul, cât stai acasă?”, “O să îl dai la creșă?”, “La ce maternitate naști?” etc. Sigur este normal să va interesați și de copil, dar lăsăți gravidă să spună cât simte ea nevoia, dacă vrea să spună ceva. Sigur că are deja toate aceste răspunsuri, probabil a primit de atâtea ori aceste întrebări încât poate răspunde și în somn. Întrebați și de ea, de femeia din spatele sarcinii, dacă are nevoie de ceva, dacă o puteți ajută să se relaxeze etc.

Nu pipaiti burtica

Burtică gravidei este foarte sensibilă, atingerile pot declanșa contracții și chiar pot provoca nașterea, pot irită pielea gravidei sau pot stârni mișcările bebelușului. Nu toate femeile însărcinate doresc că burtică să le fie atinsă. În plus, chiar dacă în burtică este un copilaș, totuși această zona aparține gravidei, ține de corpul ei, este personală.

Nu contraziceți femeia însărcinată

Un sfat venit cu multă blândețe și diplomație poate fi apreciat dacă credeți că știți o sursă de informare de încredere sau o carte ori un specialist. Însă o discuție în contradictoriu nu va face decât să enerveze femeia însărcinată, iar stresul și nervozitatea în sarcina nu aduc niciun plus.

Încurajați

însărcinată

întrebați

des

spuneți

că

frumoasă

că

puternică

că

veți

continuă

să

vizitați

și

ajutați

și

după

naștere

când

lasă

timp

să

mămici

Și

țineți

va

cuvânt

femeiade ajutor,-i, atuncimicul bebe abia de-irespire proaspeteide!:-)

Foto: By VGstockstudio/ shutterstock.com