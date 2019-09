Nouă citate care te vor inspira să îți urmezi visele

Poveștile de succes ale altor oameni dar și vorbele lor înțelepe pot fi surse puternice de motivație. De aceea, am ales pentru tine nouă citate care te vor inspira să dai tot ce ai mai bun în tine pentru a-ți atinge visele.

Majoritatea oamenilor face o greșeală când vine vorba de motivație. Ei cred că este suficient să se simtă motivați pentru a trece la acțiune. In realitate, atunci când nu este întreținută, motivația vine și pleacă. Cu toate acestea, ea este extrem de necesară pentru a continua să acționăm atunci când întâmpinăm obstacole.

Pentru a te asigura că nu rămâi niciodată în pană de motivație, adoptă un nou obicei în a-ți hrăni măcar o dată la două zile motivația necesară pentru a-ți duce la bun sfârșit proiectele și activitățile pe care ți le-ai propus.

Poveștile de succes ale altor oameni dar și vorbele lor înțelepe pot fi surse puternice de motivație. De aceea, am ales pentru tine nouă citate care te vor inspira să dai tot ce ai mai bun în tine pentru a-ți atinge visele.

1. „În douăzeci de ani de acum vei fi mai dezamăgit de lucrurile pe care nu le-ai făcut decât de cele pe care le-ai făcut, așa că ridică ancora, navighează departe de portul tău cel sigur și prinde vântul cel bun în pânzele tale. Explorează, visează, descoperă. ”- Mark Twain

2. „Este întotdeauna prea devreme pentru a renunța.” - Norman Vincent Peale

3. „Urmărește viziunea, nu banii, banii vor ajunge după tine.” - Tony Hsieh

4. „Mergi cu încredere în direcția viselor tale. Trăiește viața pe care ți-ai imaginat-o. ”- Henry David Thoreau

5. „Cel mai bun mod de a-ți transforma visele realitate este să te trezești.” - Paul Valery

6. „Am ratat peste 9000 de aruncări la coș în carieră. Am pierdut aproape 300 de jocuri. De 26 de ori mi s-a încredințat aruncarea decisivă pentru a câștiga și am ratat. Am experimentat eșec după eșec în viața mea. Și de asta reușesc. ”- Michael Jordan

7. „Nu îți face griji pentru eșec, e suficient să ai dreptate o singură dată.” - Drew Houston

8. „Dacă faci ceea ce ai făcut întotdeauna, vei obține ceea ce ai obținut mereu.” - Tony Robbins

9. „Ai creier în cap. Ai picioare în pantofi. Te poți îndrepta în orice direcție alegi. Esti pe cont propriu. Și știi ce știi. TU ești cel care decide unde să meargă ... ”- Dr. Seuss

