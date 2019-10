Back to School! Campania “Daruieste Zambete” a ajuns la final

ECCO le multumeste celor ce au „Donat sansa la educatie”

comunicat de presa

Zambete, fericire si momente de neuitat – acestea au stat la baza „Back to School 2019” - campania organizata de catre ECCO in colaborare cu Fundatia Regala Margareta a Romaniei.

Desfasurata in perioada 29.08 – 15.09.2019, aceasta si-a propus sa adune rechizite pentru copiii din medii defavoritate pentru a ii ajuta in lupta impotriva abandonului scoalar si sa duca la bun sfarsit anul de invatamant 2019/2020.

ECCO le multumeste celor ce au „Donat sansa la educatie”

Timp de 2 saptamani, cei care au donat ghiozdane, creioane, penare, etc, la punctele de colectare din fiecare magazin ECCO, au fost „rasplatiti” cu o reducere de 20% la incaltamintea neredusa pentru copii.

Campania, devenita o traditie pentru ECCO, continua sa faca parte din lupta pe care o ducem impotriva abandonului scolar din tara noastra si isi propune sa continue sa ii ajute pe cei mici cand fac primii pasi pe poarta scolii,

„Imi pare foarte bine ca am reusit sa ducem la bun sfarsit proiectul Back to School, proiect la care tin foarte mult. Din pacate Romania nu are cele mai bune statistici cand vine vorba de abandonul scolar, iar fara educatie sansa la o viata mai buna se reduce considerabil. Colegii nostri, clientii ECCO, dar si comunitatea Transylvania College s-au alaturat acestui proiect, au donat si impreuna am reusit sa ajungem la cei care au nevoie de noi. Doresc pe aceasta cale sa le multumesc pentru sprijinul lor, fara ei nu am fi reusit! Povestea merge mai departe si speram ca si la anul sa continuam acest minunat proiect.” A declarat Victor Tighinean, Directorul General ECCO Romania.

La fel ca in anii precedenti, ECCO impreuna cu prietenii de la Fundatia Regala Margareta a Romaniei, au reusit sa ajunga cu succes la 220 de copii.

200 de copii din 3 centre de tip after school din judetele Maramures, Constanta si Ialomita.

din 3 centre de tip after school din judetele Maramures, Constanta si Ialomita. 20 de familii, cazuri individuale din Bucuresti, Ilfov si Bistrita.

Fundatia Regala Margareta a Romaniei (FRMR) a fost infiintata in 1990 de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, impreuna cu tatal sau, Majestatea Sa Regele Mihai I.

De-a lungul celor peste 29 de ani de activitate, Fundatia s-a implicat in numeroase proiecte sociale, culturale şi de sustinere a educatiei şi talentului artistic. In prezent, Fundatia Regala Margareta a Romaniei este o organizatie neguvernamentala de elita, care sprijina copii, tineri si varstnici prin interventii durabile, bazate pe schimbul de experienta si valori intre generatii.

„Colaborarea noastra cu ECCO a inceput din dorinta de a oferi copiilor din medii defavorizate rechizitele necesare pentru a putea merge la scoala. Din pacate, multi dintre ei provin din familii nevoiase, care nu au posibilitatea sa le ofere conditiile si materialele de care au nevoie pentru a invata. Rechizitele primite reprezinta astfel un real ajutor pentru ei. Prin programele noastre, luptam pentru reducerea abandonului scolar de peste 29 de ani. Ne bucuram ca, de-a lungul timpului, am reusit sa imbunatatim conditiile de viata pentru sute de copii si sa ii sprijinim pentru ca ei sa ramana in sistemul de invatamant. Credem ca doar impreuna putem face lucruri frumoase si de aceea orice ajutor, de orice fel, este intotdeauna binevenit” a declarat Sorin Marinescu de la Fundatia Regala Margareta a Romaniei.

Multumim partenerilor: Fundatia Regala Margareta a Romaniei, Transylvania College, Formula S si comunitatii ECCO pentru sprijinul acordat in acest proiect.

Despre ECCO

ECCO este unul dintre cele mai importante brand-uri de pantofi din lume, care combina stilul si confortul. Succesul ECCO este construit in jurul produselor cu o piele de calitate superioara. Produsele ECCO sunt vandute in 90 de tari, la peste 2.200 de magazine ECCO si peste 14.000 de puncte de vanzare. ECCO a fost fondat in Danemarca in 1963, si are peste 21.000 de angajati in intreaga lume.