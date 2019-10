Cum alegi scoica sau scaunul auto pentru bebeluș și copilul mai mare: ghid pentru părinți

Scoica sau scaunul auto se numără printre primele măsuri pe care le iau părinții încă dinainte de a se naște bebelușul, astfel încât la plecarea din maternitate micuțul să se afe deja în siguranță. Deși adesea prețul este cel care ne ghidează multe alegeri ale diferitelor produse, totuși când vine vorba despre scaunul auto părinții se orientează în special după siguranță acestuia și perioada în care poate fi utilizat.

Nu întotdeauna un produs ieftin nu este suficient de bun și nu întotdeauna cel mai scump produs este și cel mai bun, de aceea vă recomandăm acest ghid. În ceea ce privește perioada de folosire, scaunele auto prezintă pe eticheta greutatea pe care o suportă, însă de multe ori copiii cresc mai repede în înălțime. Considerăm că micuțul a ajuns la înălțimea în care scaunul auto trebuie schimbat atunci când creștetul capului se află la proximativ 2 cm de marginea superioară a spătarului scaunului auto.

Ce este sistemul ISOFIX

ISOFIX este un sistem de prindere al scaunelor auto standardizat la nivel internațional. Toate autovehiculele nou produse prezintă puncte de prindere pentru conectorii ISOFIX ai scaunului auto. Acest sistem a fost intens testat și reprezintă aătazi cea mai sigură metodă de prindere a unui scaun auto.

Pentru că incă există situații când scaunul auto nu este montat corespunzător, vă rugăm să consultați manualul de utilizare pentru a vedea posibilitatea de fixare a scaunului, dar și modul de orientare al acestuia. Cel mai sigur mod de a orienta scaunul (și deci poziția bebelușului) este cu spatele la sensul de mers! Sigur, când copilul crește mai mare, poate fi așezat cu fața la sensul de mers. In general nou-născutul și sugarul mic trebuie așezat intr-o scoică, cu spatele la sensul de mers al mașinii. După vârsta de 2 ani sau chiar când copilul este mai mare, acesta poate fi așezat cu fața la sensul de mers.

Ghid in alegerea scaunului auto: criterii importante

Vârsta și greutatea copilului

Primul criteriu de luat in seamă pentru alegerea scaunului auto il reprezintă vârsta si greutatea copilului. Veți vedea că fiecare scoică sau scaun auto prezintă fie vârsta, fie greutatea și inălțimea copiilor carora le sunt destinate. Există și scaune auto care se potrivesc unui interval mai lung de timp, pentru că prezintă o perna adaptoare (sau alte elemente) pentru nou-nascuți și sugari mici, care poate fi indepartată odată cu creșterea copilului, transformând astfel scoica in scaun auto pentru copil mai mare.

În general scaunele auto sunt grupate astfel:

Grupa 0: 0-10 kg (sau până la nouă luni) – se poziţionează cu spatele la sensul de mers (aici intră şi scoicile, conform unor clasificări orientate către vânzări).

Grupa 0+: 0-13 kg (sau până la un an) – se poziţionează cu spatele la sensul de mers până ce bebe ajunge la 9 luni sau, respectiv, 10 kg (şi aici pot intra scoicile, denumite drept „scaun auto”).

Grupa 1: 9-18 kg (sau de la nouă luni până pe la patru ani) – de aici încolo, toate se poziţionează cu faţa la sensul de mers.

Grupa 2: 15-25 kg (4-6 ani).

Grupa 3: 22-36 kg (6-12 ani).

Sistemul de prindere al scaunului

Cum spuneam mai sus, vă recomandăm sa va orientați către scaunele auto care prezinta sistem de prindere ISOFIX. Acest sistem de prindere este testat și considerat cel mai sigur pentru copil.

Sistemul de fixare al copilului în scaunul auto

Există doua tipuri de fixare:

În trei puncte, atunci când bretelele de pe umeri se unesc cu unica centură din zona bazinului;

În cinci puncte, atunci când bretelele de pe umeri se unesc întâi cu centurile bazinului, ca apoi să se prindă ca o curea. Acest sistem de prindere este mai sigur pentru copil.

Garanția scaunului auto – atenție la produsele deja utilizate

Fiecare scaun auto are o perioadă „de valabilitate”, o garanție în afara căreia nu trebuie utilizat. Această dată este inscripționată chiar pe scaunul auto, vă rog sa o verificați.

Dacă doriți să folosiți o scoică sau un scaun auto care a mai fost utilizat, verificatț foarte bine integritatea acestuia. Produsul nu trebuie să aibă crăpaturi sau semne de deteriorare. De asemenea verificați perioada de garanție a scaunului, inscripționată pe acesta (poate sa aibă un interval de utilizare sau chiar o dată calendaristică în afara careia scaunul auto nu mai poate fi utilizat).

În toate cazurile, indiferent dacă folosiți un scaun auto nou sau utilizat, trebuie sa detașați husele și să le spălați conform instrucțiunilor de pe etichetă înainte de utilizare. Nu se recomandă folosirea pernelor suplimentare, în afara celor prevazute deja de producatorul scaunului auto.

Ghid de utilizare al scaunului auto

Scoica sau scaunul auto, la bebeluș și copil mic, se montează cu spatele la sensul de mers al mașinii. Vă invităm să vizionați acest clip care evidențiază condițiile de siguranță privind montarea scaunului auto și riscurile la care sunt expuși copiii transportați în alte poziții sau alte condiții într-un autoturism.

2. Nu folosiți niciodată scoica auto pe scaunul din față al unui autovehicul au air bag-uri. În caz de accident, deschiderea acestora poate fi foarte periculoasă pentru micuti. Instalati intotdeauna scoica copilului pe locurile din spate ale masinii.

3. Verificati ca centurile de prindere sa fie bine fixate si bine stranse.

4. In cazul scaunelor reglabile, verificati ca reglajele sa fie bine adaptate copilului. De asemenea bretelele trebuie sa cuprinda copilul, dar sa nu fie nici prea laprgi, nici prea stranse. Va recomandam sa recititi, unde aveti dubii, instructiunile de utilizare ale produsului.

Legea interzice folosirea centurii adultului pentru asigurarea bebelusului, in primul rand pentru ca acesta poale aluneca pe langa aceasta, nefiind destinata dimensiunilor si greutatii unui copil mic. Nu va aventurati in calatoriile cu masina, chiar si in drumurile foarte scurte, fara a asigura corespunzator copilul.

