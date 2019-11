De ce iubim brandurile pe care le iubim?

O nouă definiție a unei vieți bune: consumul sustenabil

Există unele branduri care fac parte din viața noastră ceva mai mult decât să îndeplinească un anumit rol “utilitar”, precum spălatul rufelor sau îngrijirea părului. Sunt branduri care își folosesc puterea vocii și a comunicării pentru a salva viața planetei, pentru ca noi și familiile noastre să avem o viață mai bună. Cum așa? Află în cele de mai jos, cu ajutorul Despinei Passaris, Communications Director Procter & Gamble South East Europe & Central Europe.

Mulți ani de zile, am avut un stil de viață caracterizat prin nevoia de „mai mult și mai mare”: o casă mai mare, o mașină mai rapidă, mai multe haine și așa mai departe.

“A trebuit sa treacă destul de mult timp până când am primit cu toții un apel de trezire. Nu mai putem continua în același ritm, deoarece consumul excesiv a solicitat mediul dincolo de capacitatea sa. Experții ne spun că până în 2050 vom fi 10 miliarde de oameni pe glob și pe baza modelelor actuale de consum, vom avea în curând nevoie de trei ori mai mult decât cantitatea de resurse naturale. Asta înseamnă că ne-ar trebui încă trei planete. Și acestea nu sunt doar scenarii. Cu toții trăim consecințele „erei de consum”: schimbarea climei; criza apei curate; deșeuri în oceane. Și provocări sociale la alegere: sărăcia, discriminarea și excluderea socială”, arată Despina Passaris. Așa au apărut branduri curajoase, dispuse să iasă în față și să găsească soluții la aceste probleme majore ale planetei și ale societății.

Un brand iubit are grijă de planetă și de resursele ei

Să luăm de exemplu detergenții. Știai că 80% din consumul de energie provine de la încălzirea apei din mașina de spălat? Ariel Pods a venit cu inovația de a oferi o curățare superioară la temperaturi de spălare din ce în ce mai scăzute. Scăderea temperaturii ciclurilor de spălare este un motor imens al reducerii consumului de energie, care în cele din urmă ajută la reducerea semnificativă a emisiilor de Co2 în atmosferă. Combină acest lucru cu un produs mult concentrat, ceea ce înseamnă mai puține ambalaje și mai puține camioane în trafic.

Să luăm un alt exemplu și – de această dată, să ne uităm la modul în care ambalajele produselor pe care le folosim se poziționează față de problema globală a poluării oceanelor cu plastic. „Anul trecut, am lansat ambalajul H&S Beach. O inovație care elimină mătreața capilară, dar ne-ar putea scăpa și de „mătreața” oceanică, acest plastic care ne poluează oceanele și ne amenință sănătatea. Am făcut acest lucru în parteneriat cu Terracycle și Suez, experți în reciclare. O abordare inovatoare, pe care am extins-o la Herbal Essences și la Fairy Ocean Plastic, ce tocmai a fost lansat în România”, povestește Despina Passaris.

O voce care vorbește cu miliarde de oameni zilnic

Există branduri care vorbesc cu miliarde de oameni în fiecare zi prin intermediul publicității și care se angajează să folosească această voce puternică în mod responsabil, să vorbească eficient despre lucrurile în care crede. „Oamenii ne spun că își doresc să știe mai multe despre brandurile pe care le folosesc și despre compania din spatele acestora. Care sunt valorile lor? Care sunt lucrurile în care cred? Trebuie să fim sinceri și transparenți și să comunicăm valorile pe care le respectăm. Suntem împotriva discriminării de gen și a oricărui alt tip de discriminare, susținem diversitatea și incluziunea, începând de la angajații noștri și până la nivelul întregii societăți”, am aflat de la reprezentantul P&G. Și acest lucru nu doar că se vede, dar generează schimbări în bine.

Îți amintești cu siguranță de campania #LikeAGirl, derulată pentru brandul Always și probabil că și tu ai privit-o de fiecare dată cu piele de găină. Aceasta a avut un scop nobil - creșterea încrederii fetelor în perioada pubertății, adesea provocată de expresii precum „te comporți ca o fată!” – și și l-a atins. 680 de milioane de vizualizări și 26 de miliarde de impresii după lansarea ei, atitudinea s-a schimbat - 76% din oameni văd „ca o fată” ca fiind o expresie pozitivă, față de 19% înainte. Și lucrurile nu s-au oprit aici. Always este acum în misiunea de a sprijini fetele din întreaga lume care, din cauza lipsei de acces la produsele sanitare, lipsesc de la școală. Aruncă o privire la acest videoclip - #EndPeriodPoverty.

Această campanie se extinde în mai multe țări și pentru fiecare este găsit unghiul cel mai relevant și mai semnificativ pentru comunitatea locală. De exemplu, în România, Always împreună cu organizația Teach for Romania se concentrează pe susținerea încrederii fetelor de vârstă școlară, astfel încât să își urmeze visurile.

Cum să nu iubești astfel de branduri?