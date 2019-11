Arctic lansează campania ♥️ Arctic printr-un parteneriat cu MagiCAMP

Prin intermediul noii campanii de comunicare, Arctic reprezintă vocea a patru proiecte MagiCAMP concepute pentru a oferi sprijin familiilor greu încercate.

Arctic, brandul care face parte din viețile românilor de aproape 50 de ani, anunță lansarea campaniei ♥️ Arctic printr-un parteneriat cu MagiCAMP, asociația care vine în ajutorul copiilor cu diagnostic oncologic din România. Noua campanie vine în continuarea platformei Arctic cunoaște familiile de români din interior și are în centru patru valori fundamentale ce definesc brandul Arctic: dragostea, familia, prietenia și spiritul.

Prin intermediul noii campanii de comunicare, Arctic reprezintă vocea a patru proiecte MagiCAMP concepute pentru a oferi sprijin familiilor greu încercate. Descoperim cum situații dintre cele mai dificile pot găsi câteodată rezolvare prin solidaritate, compasiune și dragoste față de semeni.

„Arctic este un brand care în cei aproape 50 de ani de existență a evoluat împreună cu românii și a ajuns să fie parte din familia acestora. Ultimul studiu Ipsos* ne confirmă acest lucru: Arctic este aproape de inimile românilor atât în momentele fericite, cât și în cele mai puțin plăcute. Noua campanie exprimă angajamentul nostru de a produce și conduce către schimbarea în bine, atât prin partea de tehnologie, cât și prin valorile pe care le comunicăm. Ne-am bucurat să ne alăturăm proiectelor MagiCAMP, dar și să dezvoltăm noi proiecte împreună, prin intermediul cărora numeroase familii vor fi sprijinite”, a declarat Gabriel Eremia, Director de Marketing și Product Management al Arctic.

„Știm că fericirea nu ține de tipare sau reguli, de portrete ideale, ci de momente pe care le trăim împreună și de posibilitatea de a întinde o mână de ajutor atunci când cineva are mai mare nevoie. Deoarece Arctic are o istorie lungă alături de familiile de romani, a fost prezent în casele acestora atât în ​​momentele fericite, cât și în cele mai puțin plăcute și a evoluat odată cu ei, am considerat implicarea în CSR o etapă naturală în dezvoltarea brandului Arctic. Noi nu dorim să pretindem dragostea romanilor, ci să o câștigăm prin acțiuni concrete. Dacă din punct de vedere tehnologie avem o preocupare permanentă pentru optimizarea funcțiilor electrocasnicelor pentru a ușura viața de zi cu zi a oamenilor, din punct de vedere comunicare dorim să transmitem valorile de brand cu care ne identificam, respectiv: familie, prietenie, dragoste și valori spirituale.

De aceea, ♥️ Arctic are scopul de a-i uni pe oameni și de a-i determina să se alăture cauzelor susținute de noi”, a adăugat Daniela Costi, Brand Manager Arctic.

Campania reprezintă vibrația efectului Arctic asupra familiei, dragostei, prieteniei și spiritului, văzute ca un tot unitar. Sunt patru valori esențiale, pe care le putem împărtăși cu ceilalți.

„Atât MagiCAMP, cât și Arctic militează pentru valori sănătoase pentru societatea noastră, valori pe care le regăsim și în cadrul proiectelor noastre. Este o reală plăcere să văd companii precum Arctic implicate în inițiative de CSR, într-o lume în care este mare nevoie de așa ceva. Am lucrat împreună pentru realizarea unor mecanisme cât mai eficiente, astfel încât fiecare acțiune să ofere cât mai mult ajutor celor care au nevoie. Pe lângă alăturarea Arctic la proiectele noastre deja existente – MagicMakers și Bursele Magic, proiectul MagicLove a fost conceput special pentru Arctic, în timp ce CaravanaMagic este o ediție dedicată, de toamnă”, a declarat Melania Medeleanu, Fondator MagiCAMP.

MagicLove este un proiect despre dragoste și despre cum aceasta ne poate schimba destinele. Arctic și MagiCAMP, cu susținerea lui Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru, încurajează cuplurile să se alăture cauzei și să împărtășească iubirea lor prin donarea unei părți din darul de nuntă sau contravaloarea mărturiilor unor familii aflate la nevoie. Astfel, tinerii proaspăt căsătoriți pot porni la drum cu o faptă bună.

Deoarece Arctic crede în valorile prieteniei adevărate, cea care unește oameni și comunități, s-a alăturat unui proiect care are drept punct de plecare chiar această idee. Prin proiectul MagicMakers, Arctic și MagiCAMP, cu susținerea lui Robert Diaconeasa, își propun să îi ajute pe cei care își doresc să fie alături de un prieten la nevoie. Tinerii învață să facă fundraising pentru o persoana dragă, fiind încurajați să-și dezvolte creativitatea și perseverența. Aceștia pot iniția orice proiect, de la un spectacol de stand-up comedy până la un concert cu scop caritabil, încasările în urma evenimentului mergând către prietenul lor care are nevoie de aceste fonduri.

Bursele Magic au fost create pentru a-i sprijini pe copiii care provin din familii care se confruntă cu un diagnostic oncologic să își continue educația. Orice copil trebuie să aibă posibilitatea de a-și urma visul, chiar dacă întâmpină dificultăți financiare. De aceea, Arctic și MagiCAMP, alături de Cătălina Grama, vin în sprijinul lor cu Bursele Magic, un proiect care își dorește să aducă un zâmbet copiilor și părinților greu încercați de viață.

Caravana Magic a început anul trecut în perioada Crăciunului, când echipa MagiCAMP a străbătut țara pentru a oferi cadouri către mai mult de 100 de familii care se confruntă cu un diagnostic oncologic. Anul acesta, Arctic susține proiectul pentru a ajuta familiile greu încercate, pornind într-o caravană pentru a le dărui seturi de aparate electrocasnice. În calitatea sa de brand care susține familiile de români, Arctic își propune să fie alături de cât mai multe dintre acestea și în momentele grele, așa cum este cazul când se confruntă cu un diagnostic oncologic al unui copil.

Întotdeauna vor exista cauze umanitare și semeni care au nevoie de susținere, important este ca fiecare dintre noi să ofere cât de puțin pentru a ajuta. Ajutorul nu trebuie să fie neapărat de ordin financiar, ci poate consta în timp, afecțiune, cunoștințe, toate oferite cu inima deschisă. Susținând cele patru proiecte, fiecare dintre noi poate transforma viața cuiva într-una mai bună și poate împărtăși #efectularctic.

Mai multe detalii pe arctic.ro/efectularctic.

