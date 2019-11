Trei semne ale unei inteligențe emoționale ridicate

In ultima vreme, companiile caută nu doar angajați bine pregătiți profesionali dar și dotați cu inteligență emoțională. Inteligența emoțională te ajută să ai o relație mai bună cu semenii tăi, să rezolvi mai ușor problemele și să faci față stresului. Dacă te recunoști în cele trei descrieri de mai jos, felicitări! Ai o inteligență emoțională ridicată.

1. Sunt conștienți de emoțiile lor în fiecare zi

Oamenii inteligenți emoțional sunt capabil să își recunoască și accepte emoțiile, oricât de urâte sau confuze ar fi. Le îmbrățișează ca pe mesageri care îi ajută să se cunoască mai bine și să se vindece.

Ei știu că orice emoție reprimată se acumulează în corp, duce la scăderea energiei vitale și poate conduce chiar la îmbolnăviri severe și la scăderea poftei de viață.

2. Au suficient respect de sine încât să nu se complacă în situații care nu îi onorează

Oamenii inteligenți emoțional nu își peird timpul cu drame sau cu cei care le creează. Nici nu bârfesc și nici nu se lasă manipulați. Nu iau lucrurile personal și înțeleg faptul că cei care caută conflict suferă de fapt în interiorul lor.

Sunt capabili să manifeste înțelegere, compasiune și să ajute dacă este nevoie dar și să își vadă de drum dacă ajutorul nu le este acceptat. Din fericire, de multe ori, doar prin simpla lor prezență, pot aduce pacea și armonia într-o încăpere în care până atunci, a domnit furtuna.

3. Își examinează credințele de bază

Oamenii inteligenți emoțional acționează în loc să reacționeze.

Oamenii inteligenți emoțional poartă conversații adânci cu ei înșiși pentru a se asigura că, în fiecae clipă, credințele lor de bază reflectă cine sunt cu adevărat. Ei nu se lasă prinși în spectacolul lumii și știu că răspunsurile de care au nevoie se găsesc întotdeauna în interiorul lor.

Ei nu se tem să fie sinceri cu ei înșiși pentru a -și da seama ce anume au de făcut și unde mai au de lucru cu ei înșiși. Sunt gata oricând să depună eofrtul necesar și susținut pentru a înlocui credințele negative cu unele pozitive. In loc să se judece și să se învinovățească, trec la acțiune și nu pierd timpul cu lamentări inutile.

Ei știu că gândurile pozitive crează un un caracter pozitiv și, prin urmare, un destin pozitiv.

Featured foto by Look Studio via Shutterstock