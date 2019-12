Maternitățile și Secțiile de terapie intensivă neonatală au nevoie urgentă de aparatură medicală vitală

Apel către companii: Direcționați 20% din impozitul pe profit pentru salvarea nou-născuților prematur

comunicat de presa

Deși Maternitatea Spitalului Județean de Urgență Târgoviște îngrijește nou-născuți prematur sau cu diverse patologii grave din mai multe județe din regiunea Sud-Muntenia, aparatura medicală vitală rămâne o promisiune pe hârtie, amânată de autorități. De Ziua Mondială a Prematurității, Organizația Salvați Copiii dotează maternitatea din Târgoviște pentru a patra oară, beneficiind de prezența și sprijinul extraordinar al sportivei Sorana Cîrstea.

„Salvarea nou-născuților prematur ar trebui să fie o prioritate națională, de care să fim conștienți cu toții. Nicio mare victorie nu se poate obține fără să ai la dispoziție instrumente bune și o echipă alături de care să construiești. Mă bucur că medicii, Salvați Copiii și nou-născuții prematur m-au primit în echipa lor, aceasta este o echipă a vieții.”, a declarat Sorana Cîrstea.

Dintre cele 204 maternități din întreaga țară, Salvați Copiii a dotat deja un număr de 96, în mod constant, în funcție de nevoile prioritare, transmise de medicii alături de care organizația lucrează. La Spitalul Județean de Urgență din Târgoviște, Salvați Copiii a donat în ultimii trei ani aparatură medicală în valoare totală de 68.865 de Euro, la care se adaugă acum 4 monitoare de funcții vitale donate cu sprijinul Soranei Cîrstea și 12 injectomate în valoare de 22.953 de Euro achiziționate cu ajutorul susținătorilor campaniei de reducere a mortalității infantile.

Instituția are în grijă anual aproximativ 2.000 de nou-născuți, dintre care, în 2018, 237 s-au născut prematur, iar în primele șase luni ale anului 2019, numărul prematurilor fiind de 112.

„Ca maternitate de grad 3, de doi ani îngrijim prematuri din toată regiunea - Prahova, Argeș, Ialomița, Teleorman, Vâlcea, Olt. Ne-am dori o mai mare implicare a Ministerului Sănătății. Așteptăm cu nerăbdare dotarea cu incubatoare promisă de aproape patru ani și ne dorim obținerea finanțării pe axa prioritară, a maternității din Târgoviște, singura maternitate de grad 3 din țară uitată de finanțare de doi ani, în ciuda numeroaselor memorii și solicitări.”, precizează dr. Roxana Aldea, șef secție neonatologie Spitalul Județean de Urgență din Târgoviște.

În 2018, în Romania s-au înregistrat 1.214 de decese ale copiilor sub un an, cu o rată a mortalității infantile (numărul deceselor raportat la 1.000 de nașteri) de 6,5 la mie. Mai mult de jumătate dintre decesele sub un an se produc în prima lună de viață (mortalitate neonatală), arată datele, iar o cauză majoră este lipsa aparaturii medicale performante.

De asemenea, analiza factorilor favorizanți realizată de Institutul Național de Sănătate Publică arată că o parte din aceste decese ar fi putut fi evitate printr-o mai bună monitorizare antenatală, care ar fi permis atât intervenții în sarcină, cât și direcționarea sarcinilor cu complexitate mare către unități echipate corespunzător.

Ratele mortalității infantile variază puternic. Astfel, județele cu cele mai scăzute rate ale mortalității infantile în 2018 (potrivit datelor provizorii INS) sunt: Dâmbovița (2,9‰), Ilfov (4,1‰), Arad și Timiș (4,5‰), Iași și Alba (4,8‰) și Mun. București (3,6‰). La polul opus, cu rate ale mortalității de trei și de două ori mai mari, se află Tulcea (15,5‰), Botoșani (12,9‰), Sălaj (11,5‰), Călărași (11,2‰) și Caraș-Severin (10‰).

O altă constantă este clivajul rural/urban: rata mortalității infantile în mediul rural (7,9‰) este mult mai mare față de cea din mediul urban (5,3‰). În ciuda tendinței descrescătoare a mortalității infantile, în România, decalajul absolut dintre mediul rural și cel urban s-a păstrat relativ constant până în 2014. Dată fiind scăderea ratelor mortalității, în termeni relativi, decalajul urban-rural înseamnă că diferența dintre șansele copiilor din mediul rural la supraviețuire față de cei din mediul urban s-a înrăutățit în general în perioada 1990-2018.

„Investiția constantă în maternități și în secțiile de terapie neonatală intensivă este crucială, datele de teren arată că un număr mare de decese la nou-născuți sunt cauzate de lipsa aparaturii medicale esențiale. Este important să ducem incubatoare performante exact acolo unde lipsesc, pentru ca nașterea să nu mai reprezinte un factor de discriminare în România.

Salvați Copiii lucrează umăr la umăr cu medicii din țară, pentru a suplini lipsurile cronice exact unde este cel mai urgent. Suntem conștienți că nu poți selecta în ce maternitate vei salva nou-născuții prematur și unde revii mai târziu, așa că facem eforturi să ajungem chiar și în cea mai mică secție de terapie neonatală, unde există nevoie urgentă de investiție în aparatură medicală vitală pentru salvarea prematurilor.”, a completat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

Viața prematurilor depinde de investiția în maternități: 20% din impozitul pe profit

Salvați Copiii România a identificat, de-a lungul celor opt ani de campanie pentru reducerea mortalității infantile, mecanisme de finanțare care să acopere componenta de intervenție, deoarece salvarea vieților copiilor născuți prematur este o urgență.

Pentru că viața unor copii care se luptă să trăiască depinde de investiția pe care o facem în maternități, Salvați Copiii România lansează un apel către companiile din Romania de a direcţiona 20% din impozitul pe profit către o cauză vitală: dotarea cu echipamente a maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi din România. Persoanele juridice care doresc să sprijine acest demers pot descărca contractul precompletat cu datele de identificare ale organizaţiei aici.

Trebuie menționat faptul că această cheltuială este deductibilă, costurile pentru companii fiind zero. Suma direcționată nu poate fi mai mare de cinci la mie din cifra de afaceri și nu poate depăși 20% din impozitul pe profitul datorat statului, iar plățile trebuie făcute până la 31 decembrie 2019.