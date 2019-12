Moș Crăciun, eu nu pot nici măcar să mă îngrijesc singur și nu am părinți

Fii alături de Asociația SOS Viețile Copiilor!

Printre miile de copii abandonați din țară se numără și cele câteva sute aflați în grija DGASPC Giurgiu, îngrijiți în parteneriat cu Asociația S.O.S Viețile Copiilor, al cărei scop este sa le ofere copiilor instituționalizati si celor din medii defavorizate șansa la o viață mai bună.

Redau mai jos dorința de Crăciun a copiilor aflați în grija acestor oameni cu suflete mari, în speranța că Moșul va primi scrisoarea lor și le va îndeplini dorința.

Moș Crăciun,

Eu nu pot să merg, nu pot să alerg, nu pot nici măcar să mă îngrijesc singur și nu am părinți. Eu nu ți-am scris niciodată,dar acum chiar am nevoie să mă ajuți. Nu pot să mă laud că am note mari la școala, eu nu merg la școală, aș vrea dar corpul meu nu mă ascultă. Vine un domn drăguț și îmi face masaj, doamnele din căsuță mă spală, mă îmbracă, mă hrănesc.

Eu, Mosule, aș dori să îmi remobilezi căsuța, pentru mine și cei 6 colegi ai mei. Nici ei nu pot merge si nu se pot lăuda cu note mari la școală sau cu poezii…Nici măcar nu te putem colinda.

Moșule, roagă tu oamenii mari să redirecționeze 20 % din impozitul pe profit pentru ca oamenii buni să ne poată cumpăra mobilier nou.

Asociația SOS Viețile Copiilor partener al DGASPC Giurgiu achiziționează mobilier pentru casele de copii cu dizabilități grave. Fii alături de noi în realizarea acestui proiect!

Redirecționează 20% către Asociația SOS Viețile Copiilor!

RO42BACX0000000861216001

Vezi mai multe despre asociație aici!

Foto Just dance/ Shutterstock