IMPREUNA daruim zambete de Craciun – Campania ShoeBox a ajuns la a 12-a editie!

Luna decembrie este luna in care facem bine! Pentru al 5-lea an consecutiv, ECCO se alatura ShoeBox - o campanie a solidaritatii, in care cadoul din cutia de pantofi este despre oameni care ajuta alti oameni.

comunicat de presa

De la lansarea ei, campania Shoe Box s-a bazat pe generozitatea clientilor din reteaua magazinelor ECCO si a reusit sa colecteze peste 15.000 de cadouri, care au fost distribuite copiilor din toate regiunile tarii, cu sprijinul partenerilor sociali.

Ca in fiecare an, in perioada 1-15 decembrie, toti angajatii ECCO sunt implicati si sustin voluntar colectarea cutiilor in toate magazinele ECCO. Distribuirea acestora la nivel national se realizeaza impreuna cu fundatiile partenere: Fundatia Regala Margareta a Romaniei, Asociatia CONIL, Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, Parohia Cojocna Cluj, Asociatia Inimioare Fericite.

”Craciunul inseamna, in primul rand, bucurie. Inseamna clipe de liniste si zambete, iar noi asta ne dorim. ShoeBox a devenit o campanie foarte draga pentru ECCO, iar fericirea celor mici ne impinge de la spate ca in fiecare an sa devenim tot mai buni si sa reusim tot mai mult. De 5 ani, in luna decembrie, intreaga echipa ECCO este implicata in mod voluntar in acest proiect. Speram ca, si in acest an, impreuna sa facem fericiti cat mai multi copii.” – Victor Tighinean, Director General ECCO Romania.

Orice persoana care doreste sa daruiasca zambete se poate implica in aceasta campanie si poate oferi copiilor cu varste cuprinse intre 2 si 18 ani, un mic cadou impachetat intr-o cutie de pantofi, urmand ca toate cutiile adunate sa fie distribuite in perioada

Incepand din anul 2015, in cadrul proiectului ShoeBox, se primesc doar lucruri noi, fara exceptii, pentru a aduce un plus de fericire pentru cei mici.

Craciunul acesta continuam sa oferim zambete! ☺

Despre ECCO

ECCO este unul dintre cele mai importante brand-uri de pantofi din lume, care combina stilul si confortul. Succesul ECCO este construit in jurul produselor cu o piele de calitate superioara. Produsele ECCO sunt vandute in 90 de tari, la peste 2.200 de magazine ECCO si peste 14.000 de puncte de vanzare. ECCO a fost fondat in Danemarca in 1963, si are peste 21.000 de angajati in intreaga lume.