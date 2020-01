Eli Roman: Esecurile sunt amprentele care paveaza drumul spre succes

Devenita recent de doua ori mamica, te-ai astepta sa nu reusesti sa ii iei un interviu sa sa iti intersectezi drumul prea usor cu Eli. Dar nu ai avea dreptate. E relaxata, vesela, parca mai plina de energie ca niciodata, il poarta pe Matei in brate in vreme ce Andrei merge peste tot. Unde mai pui ca reuseste sa imbine si cateva proiecte de suflet in paralel cu mamicia si sustine ca gaseste timp si pentru ea. Cum? Am incercat sa aflam in cele ce urmeaza:

Cum e viața cu doi copii? Ce s-a schimbat de când a venit și Matei?

Acum dupa prima vacanta in 4 as putea zice ca e chiar solicitanta, mai in gluma si mai in serios abia asteptam vacanta in care sa ne odihnim. Dincolo de toate provocarile familiei cu 2 copii trebuie sa stii ca este un vis devenit realitate dupa mai bine de 5 ani de lupta cu infertilitatea. O implinire a noastra ca si parinti, o bucurie imensa pentru bunici si strabunici. Venirea lui Matei ne-a invatat sa impartim iubirea intre el si Andrei. Noroc ca iubirea din noi e un izvor nesecat si fara de limite.

Cum l-a primit Andrei pe noul membru al familiei? E gelos?

Inca din timpul sarcinii am povestit cu Andrei despre bebica din burtica. Am avut ceva emotii pentru ca Andrei isi dorea o sora, avea si numele pregatit pentru ea, Ana. A fost mai incantat cand si-a dat seama ca vor avea mai multe masini, supereroi si ca vor avea camera lor plina de jucarii. Intre timp i-am cumparat si lui o papusa bebelus careia i-am pus numele Matei si de care a avut grija Andrei. Semne de gelozie usor usor au aparut inca din ultimele luni de sarcina si au continuat prin diverse actiuni ale lui Andrei de a ne atrage atentia ca mai exista si el, nu doar bebe Matei. Intalnirea de la maternitate a fost fara prea multe cuvinte la propriu si o mare uimire. Si au facut cadouri unul altuia si de atunci pana in prezent sunt cel mai buni frati.

Cum te descurci cu doi copii? Ai ajutor?

Imi place sa mamicesc. Este cea mai frumoasa si deopotriva cea mai grea meserie din lume. Cel mai important este sa fi organizat, nu pot lasa lucrurile la voia intamplari, astfel ma coplesesc. Acum stii cum e vorba aia: unde creste unu’ mai poate să creasca inca unul ☺ Andrei merge la gradininita din padure, program lung timp in care eu ma dedic lui Mateias. Primim ajutor de la bunici, suntem norocosi sa ii avem pe toti alaturi de noi dar mai ales alaturi de nepoteii lor. Astfel mai am timp si de proiectele mele de suflet: papusile Dollflowers si sustinerea Asociatiei SAMAS al carei ambasador sunt.

Dar tu cum esti, ție îți rămâne vreun strop de timp pentru tine?

Sincer… sunt un pic in urma cu somnul! Dar reusesc sa le imbin pe toate, probabil nu chiar la capacitatea mea maxima. Este si o perioada mai incarcata pentru mine…pe langa mamicie ma implic pe cat posibil in sustinerea proiectelor derulate de Asociatia SAMAS si dedicate mamei si sugarului. Mai fac si papusi handmade Dollflowers alaturi de prietena mea Andreea cu care am participat la Targurile de Craciun si pregatim colectia de Martisor.

Si da, am timp si exclusiv pentru mine, ajung si la un salon de infrumusetare, la un shopping. Cel mai mult timp pentru mine dar mai ales pentru ei il petrec cu ai mei baieti.

Nu. Desi daca dau timpul inapoi si realizez prin ce am trecut, fie ca vorbim de prodedurile de FIV fie ca vorbim de nasterea cu problema lui Matei, am fost chiar foarte puternica. Au fost momente cand ma simteam slaba, ca nu voi putea merge inainte dar cu sprijinul sotului, a familiei si a Celui de sus am razbit. Celor care ajung sa traiasca stari de depresie… cereti ajutor! Nu e rusine daca o faci! Cere ajutor familiei si daca simti ca nu te pot scoate din stare mergi la doctor! Pentru sanatatea familiei tale e mai important ca tu, mama sa fie bine.

Îmi amintesc că povesteai într-un alt interviu că te-au ajutat mult cursurile SAMAS și nu te-ai simțit nepregătită când ai devenit prima dată mama, așa cum se întâmplă în majoritatea cazurilor. Cum se desfășoară aceaste cursuri și unde se pot înscrie viitoarele mame?

Cursurile SAMAS le-am urmat alaturi de sotul meu pentru ca amandoi ne-am dorit sa avem un copil fericit iar noi sa fim linistiti. Am primit cele mai bune sfaturi de la oameni specializați în educația prenatală și postnatală, în nutriția mamei și copilului. Astfel incat noi sa le adaptam familiei noastre si sa luam decizii pertinente în ceea ce privește îngrijirea și nutriția copiilor. Cursurile sunt dedicate atat mamei cat si tatalui, se tin seara dupa ora 18 cu o inscriere prealabila la www.asociatiasamas.ro. Ele sunt structurate pentru perioada prenatala si postnatala. La sfarsitul anului trecut am mers cu Matei la cursul de masaj al bebelusului. Pentru bebeluși, atingerea este prima și cea mai importantă formă de comunicare. Atingerea drăgăstoasă a unui părinte are beneficii importante pentru sănătate, dar și pentru dezvoltarea emoțională a celui mic, precum și pentru interacțiunile lui la nivel social, mai târziu în viață.

Ai o silueta incredibilă după două sarcini. Ai ceva secrete de împărtășit?

Cred ca la ambele sarcini cel mai mult m-a ajutat sa mi recapat silueta faptul ca am alaptat! Si la Andrei dar si la Matei, deja dupa 6 luni aproape revenisem la greutatea de dinaintea sarcinii. Si am luat 18 kg respectiv 23 kg in sarcini. Am mancat sanatos, m-am hidratat si am alaptat. Activitatile de prospat mama, mereu se gaseste ceva de facut, alaptatul, plimbarile cu copiii toate au venit in sprijinul corpului meu de a-si reveni!

Ți-ai dorit foarte mult să devii mama, ai vorbit despre experiența fertilizării și ai dat curaj altor mame să pășească pe acest drum. Acum, după două sarcini fără probleme, realizate prin fertilizare ești deja o inspirație. Ce sfaturi ai pentru femeile care nu reușesc să rămână însărcinate pe cale naturală?

Din exterior se vedea ca e numai lapte si miere, dar nu e foarte usor tot procesul de fertilizare. Nu vreau sa va descurajez, din contra vreau sa fiti hotarate si sigure ca asta va doriti. Un drum pentru care ai nevoie de multa putere, rabdare si incredere in echipa medicala cu care vei face FIV. Cel mai important sfat pentru cuplu este sa mearga la o consultatie cu un medic specializat in infertilitate. Eu am pierdut vreo 2 ani mergand la ginecologul meu si spunandu-i ca nu reusesc sa raman insarcinata. Pentru ca infertilitatea afecteaza foarte multe familii, aproape 20% din populatia fertile se confrunta cu astfel de probleme pe piata deja sunt foarte multe clinici si medici specializati pe infertilitate. Eu am ales sa fac echipa cu dr Andreas Vythoulkas & dr Pantos. Primele fertilizari le-am facut la Atena iar cele pentru sarcina a doua la Bucuresti. Tratamentul pentru stimulare, punctiile pentru recoltarea ococitelor, transferal embrionar sunt etape prin care trece femeia iar corpul ei le resimte diferit. Mai obosita, mai somnoroasa, ce sa mai…hormonii o cam iau razna. Poate cel mai important sfat este sa fie pregatite psihic si pentru esecuri. Daca la Andrei am ramas insarcinata dupa al doilea FIV la Matei au fost nevoie 4 FIV-uri. Credeti-ma desi il aveam pe Andrei acasa esecurile pentru cea de-a doua sarcina ne-au lovit puternic. Noi ne-am încăpățanat, ne-am dorit tare mult ca Andrei sa nu fie singur la parinti. Asa ca dragilor nu uitati, esecurile sunt amprentele care paveaza drumul spre succes. Odata cu a doua sarcina, pe cat de mult de-am dorit-o pea tat de mult ne-a si pus la incercare. Nasterea lui Matei a fost usor prematura si timp de o saptamana a fost nevoie de spitalizare la terapie intensiva pentru a-l ajuta sa se acomodeze cu lumea noastra. Intre timp nu vreti sa stiti ce era in sufletul meu, care am ramas internata pentru a-I fi alaturi si a-l alapta chiar daca nu puteam sa-l vad decat de 2 ori pe zi. Echipa medicala de la Sanador, coordonata de neonatologul Cornelia Preda, a avut grija ca Matei sa ajunga cat mai repede in bratele mele. Brate peste care au curs lacrimi de durere, brate care au cerut ajutor divin, brate stranse de familie si prieteni. A fost tare grea asteptarea in conditiile in care eram inconjurata de mame fericite care si strangeau la piept puii, bunici care veneau sa si vada nepotii si eu la fiecare ciocanit la usa tresaream sa aflu evolutia lui Matei. Am invatat ca atunci cand viata te pune la incercare sa nu te intrebi “de ce eu” ci sa spui “incearca-ma, sunt pregatit pentru orice".

Si nu uita ce spunea Dalai Lama ca fericirea nu o primesti de-a gata, ea vine din actiunile ficaruia din noi.

Credit foto: Lilebuba Photography