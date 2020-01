Zece perle de înțelepciune de la Neagu Djuvara

Nu sunt puțini acei români care ne fac să fim mândri că ne-am născut în această țară. De o erudiție rară și o eleganță desărvârșită, Neagu Djuvara se numără printre aceștia iar înțelepciunea sa rezistă trecerii timpului. Iată câteva citate care te vor pune pe gânduri.

1. Ambiţia mă ţine tânăr. Din nefericire, nu poţi recomandă cuiva să fie ambiţios, pentru că asta e o trăsătură pe care o ai sau nu o ai. Dar ca să faci ceva în viaţa e musai să fii ambiţios, să vrei să faci ceva, altfel te prăbuşeşti psihic.

2. Îmi doresc să mor pe un vapor. Când nu voi mai putea să scriu, am să încerc să-mi găsesc un loc pe un vas cu pânze, din acela care face înconjurul lumii. Atunci, dacă mori pe drum, te aruncă în mare. Să terminăm odată cu poveştile astea cu înmormântări complicate, cu alaiuri şi cu discursuri.

3. O naţiune în ascensiune poate profita de mediocrităţi; o naţiune în declin nu mai ştie să-şi folosească geniile.

4. Uitându-mă în istorie, descopăr că, pe măsură ce eşti mai lăudat când trăieşti, cu atât eşti mai uitat după moarte.

5. Sunt conştient că sunt român de când bunicul meu s-a supărat că vorbeam prea mult în franţuzeşte. Aşa că am luat măsuri. Am cumpărat o carte cu poeziile lui Eminescu şi am cărat-o cu mine peste tot, inclusiv în cei 22 de ani de şedere în Africa! Peste graniţe, i-am avut alături pe Eminescu şi Biblia, şlefuită de Gala Galaction.

6. Pornind de la parabola cu bogatul nemilos şi sărmanul Lazăr, din Evanghelia după Luca: dacă, în urmă cu două mii de ani, se puteau face corespondenţe între Iad, Rai şi Pământ, vă închipuiţi că acum, cu Internet-ul, sigur o să ştiu după moarte dacă mai sunt citit sau nu!

7. Lucrul care place la mine e că nu vorbesc o limbă savantă. Transpun istoria pe înţelesul omului elementar.

8. Ce-i aia o scrisoare de dragoste bătută la maşină? E rece şi impersonală. Când scrii de mână e ca un sacrificiu de sine. Iar când primeai o scrisoare de la o femeie şi-i simţeai parfumul impregnat în pagini... ce mare lucru!

9. Testamentele sunt făcute ca să fie stricate.

10. Noi, autorii, nu ştim niciodată ce are şanse de a dăinui, de a avea perenitate o carte dintre cele pe care le-am scris.

