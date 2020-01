Hope and Homes for Children și MaxBet anunță un parteneriat pentru programul de închidere a orfelinatelor din Iași

Parteneriatul se va desfășura în perioada 2020-2021 și are o valoare de 220.000 euro, fonduri cu ajutorul cărora se va construi o casă de tip familial în cadrul procesului de închidere a Centrului de Plasament „Ion Holban” din Iași.

comunicat de presa

Fundația Hope and Homes for Children se află în proces avansat de închidere a centrului de plasament „Ion Holban” din Iași, propunându-și închiderea acestuia până la finalul anului 2022. În prezent, în Centrul de Plasament „Ion Holban” trăiesc 65 de copii și tineri, unii dintre aceștia cu nevoi speciale. Datorită finanțării MaxBet, va fi construită o casă de tip familial în Iași în care se vor muta 12 dintre copiii care mai sunt acum în centru.

MaxBet se alătură astfel eforturilor Hope and Homes for Children de a închide toate orfelinatele din România până în 2027. În prezent, peste 5.500 de copii sunt în continuare instituționalizați în 181 de centre de plasament din România. Copiii ajung în aceste centre în urma abandonului la naștere, din cauza sărăciei, pentru că au fost scoși din medii abuzive, pentru că au fost trimiși la şcoli speciale şi, astfel, au fost plasați în centre pe durata studiilor sau pentru că au nevoi speciale severe pe care părinţii nu au posibilitatea de a le gestiona.

Hope and Homes for Children a început procesul de închidere a orfelinatelor din județul Iași în anul 2014, în baza parteneriatului încheiat cu DGASPC Iași. La momentul respectiv, Centrul de Plasament „Ion Holban” era cel mai mare centru de plasament din țară. De când și-a început activitatea în județul Iași, Fundația, în parteneriat cu DGASPC Iași, a închis Centrul de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Sociale „Sfântul Spiridon” din Târgu Frumos (2019) și centrul de plasament „Veniamin Costache” (în anul 2018).

Iași este județul în care există, în prezent, cele mai multe instituții de tip vechi și cei mai mulți copii în sistemul de protecție din România. În 1997, la nivelul județului existau 35 de centre de plasament în care erau instituționalizați peste 5.000 de copii. În 2017, numărul copiilor din instituții și din apartamente de tip familial ajunsese la 950, în timp ce 1.450 de copii se aflau în asistență maternală. Odată cu închiderea Centrelor de Plasament „Veniamin Costache” și Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Sociale „Sfântul Spiridon” din Târgu Frumos, în județ au mai rămas 9 orfelinate în care mai sunt peste 450 de copii.

În casele de tip familial, locuiesc 10-12 copii care trăiesc într-un mediu cât mai apropiat de cel familial, care primesc îngrijire, educație, sprijin emoțional și consiliere pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și, acolo unde este posibil, pregătire în vederea integrării socio-profesionale.

„ Credem cu tărie în proiectele îndrăznește, proiectele care schimbă România în bine, care aduc o schimbare reală în societate și impun noi standarde. Suntem mândri că putem să susținem Hope and Homes for Children și să ajutăm un segment vulnerabil, să le oferim acestor copii o șansă reală la o viață normală. E un pas natural pentru noi. De 15 ani, Maxbet investește constant în sistemul sanitar românesc, investește în educație și în multe alte proiecte sociale și culturale de pe urma cărora au de câștigat toți românii. Investim în binele semenilor. Aceste investiții CSR fac parte din valorile pe care le respectăm. Iar an de an, sumele pe care le donăm sunt în continuă creștere pentru că vedem toate schimbările în bine pe care aceste proiecte le aduc” - Ioana Bazavan, Director Operational MaxBet Romania.

Hope and Homes for Children are ca obiectiv închiderea tuturor instituțiilor de tip vechi din România și eliminarea instituționalizării ca formă de protecție a copilului.

„ Depinde de fiecare dintre noi să schimbăm în bine lumea în care trăim, iar implicarea MaxBet în programul de închidere a orfelinatelor din județul Iași este tocmai un astfel de gest: un ajutor concret, care le va oferi unor copii viața și șansa pe care le merită. Echipa MaxBet a înțeles că nu timpul le rezolvă pe toate, ci oamenii, și suntem onorați că se alătură eforturilor noastre de a închide toate orfelinatele din România până în 2027”. – Robert Ion, Director de fundraising, Hope and Homes for Children