Ghid: cum alegi scaunul de masă pentru bebeluși

Cum să alegi scaunul de masă pentru bebeluși pentru a răspunde atât nevoilor celui mic, cât și spațiului din casă, dar și bugetului? Sunt multe modele de scaune de masă, fiecare cu avantajele și dezavantajele sale. Îți propunem să parcurgi acest ghid care te ajută să identifici elementele cheie pentru a alege scaunul de masă potrivit pentru tine și bebelușul tău.

Cum alegi scaunul de masă pentru bebeluși?

Iată principalele criterii de care este bine să ținem cont când alegem scaunul de masă pentru bebe:

Este pliabil? Dacă nu ai mult spațiu la dispoziție în casă, poți opta pentru scaunele de masă pliabile, care ocupă un loc restrâns atunci când sunt pliate.

Măsuțele scaunului: unele scaune au măsuță detașabilă, foarte util pentru a fi spălată, altele au o masă suprapusă pentru a fi spălată, altele au chiar și o măsuță de rezervă, ideală pentru situațiile când nu ai suficient timp și poți spăla puțin mai rar măsuțele de hrană pentru bebe. Scaunele care au masă fixă sunt mai greu de curățat.

Scaunul, reglabil sau nu? Există scaune reglabile pe trepte, adaptabile la înălțimea bebelușului, aveți grijă însă ca șezutul scaunului să fie destul de tare, chiar dacă are pernuță, pentru a susține postura corectă a copilului.

Treaptă pentru picioare – specialiștii recomandă ca scaunul de masă să aibă acea treaptă pentru ca bebelușul să își poată sprijini picioarele.

Centurile de siguranță – sunt recomandate cele cu prindere în 5 puncte.

Cu husă sau fără? Scaunele cu huse detașabile sunt mai ușor de curățat, pur și simplu se scoate husa și se curăță cu apă și săpun.

Scaun de masa portabil? Acesta este util atunci cand va aflati in deplasare, dar nu este recomandat pentru a fi utilizat permanent.

Iata cateva modele moderne de scaune de masa:

SCAUN DE MASA CHIPOLINO MAXI FLOWERS – 329 lei

Potrivit pentru copii de la 6 luni, avand greutatea de pana la 15 kg

Sezut mare, confortabil, usor de curatat

Spatar reglabil in 3 pozitii

Centura de siguranta cu sistem de prindere in 5 puncte, cu pernute moi

Inaltimea sezutului ajustabila in 6 pozitii

Tavita pentru mancare poate fi reglata in functie de varsta copilului, avand 3 pozitii

Tavita dubla, tavita superioara se poate indeparta pentru a usura curatarea

Suport pentru picioare ajustabil

Cos de depozitare pentru accesorii sub sezut

Tavita este echipata cu bara de protectie in forma de T

Pliere compacta pentru depozitare

Fabricate in conformitate cu standardul European EN 14988, fabricat din materiale 100% sigure

Scaun de masa Mambo Ruby – 432 lei

Scaunul de masa Mambo este extrem de confortabil pentru bebelusul dumneavoastra.

Ideal pentru copilasii cu varsta cuprinsa intre 6- 36 luni, de pana la 17 kg.

Tavita este ajustabila pe 3 pozitii si se poate da pe spate astfel incat scaunul propriu- zis sa se poata apropia de masa.

Mambo a castigat premiul doi la testarea dTest din noiembrie 2016; acest premiul certifica calitatea ridicata a produsului.

In aceasta competitie, scaunele de masa Mambo au fost evaluate alaturi de alte 17 scaune de masa.

Spatarul se poate regla in 3 pozitii.

Scaunul de masa Mambo se poate regla pe inaltime in 7 pozitii in functie de nevoile copilului.

Suportul de picioare se poate regla pe 3 pozitii.

Este dotat cu pernuta suplimentara, detasabila, ce se ataseaza scaunului propriu- zis.

Scaunul de masa Mambo are in componenta 2 roti pentru ca deplasarea acestuia sa se faca in mod facil.

Prevazut cu spatiu pentru depozitare.

Ultra-compact la pliere.

Dimensiunile produsului: 110x 28x 57cm (hx Lx l).

Dimensiunile produsului pliat: 105x 32x 57cm (hx Lx l).

Dimensiunile ambalajului: 86x 58x 113 cm.

Scaun de masa Linea Pink – 549 lei

3 poziții la masa

Masuta detasabila

Reglarea inclinarii spatarului: 3 pozitii

Reglare inaltime:4 pozitii

Picioarele din spatele scaunului din cauciuc

Roti din cauciuc

Suport picioare reglabil

Prindere centuri in 5 puncte

Varsta 6+

IMPORTANT: nu lăsăți copilul nesupravegheat în scaunul de masă. Chiar dacă sunt montate centurile, în anumite condiții există riscul că cel mic să răstoarne scaunul (de exemplu se poate împunge de un suport în jur). Există de asemenea riscul de inec cu mâncarea sau de rănire cu tacâmurile. Supravegheați permanent copilul când se află în scaunul de masă.

Foto: By Ulza/ shutterstock.com