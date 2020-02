Este producatorul executiv al emisiunii “ Vorbeste Lumea” si face parte dinechipa de productie a emisiunilor “Romanii au talent “ si “ Vocea Romaniei" dar pentru generatia mea va ramane intotdeauna Colombina de la Abracadabra.

1. Cum a inceput cariera ta in televiziune?

Pe vremea cand am ajuns in televiziune, nu aveam habar ca voi ajunge sa fac o cariera din asta. Aveam 11 ani si am avut un casting pentru emisiunea Andei Calugareanu. Nici prin cap nu-mi trecea atunci ca televiziunea va deveni prima iubire. Asa ca iata-ma la Abracadabra, in rolul Colombinei, din Comedia dell”Arte. A urmat cea mai grea perioada, dar si cea mai frumoasa plina cu satisfactii, cu turnee in tara si in strainatate si mii de fani care ne cereau autografe, poze sau pur si simplu isi doreau sa stea langa noi. Eram o mica vedeta, dar asta am inteles-o mult mai tarziu.

2. Daca viata nu te-ar fi condus atat de evident catre o cariera in televiziune, ce meserie crezi ca ai fi ales?

Ma visam la bordul avioanelor, cea mai carismatica stewardesa. Visam cu ochii deschisi cum vad lumea dintr-un capat in altul.

3. Ai avut de ales intre actorie si viata din spatele camerei si ai optat pentru a doua varianta fiind, spre deosebire de multi altii, in deplina cunostinta de cauza. Care sunt cele mai importante argumente pro si contra pentru aceste doua ipostaze?

Tocmai faptul ca de copil am fost in lumina reflectoarelor, am vazut munca, sacrificiile, supra expunerea, si toate lucrurile astea m-au facut sa ma gandesc de 2 ori si sa aleg munca din spate. Cumva in anii de glorie, i-am vazut pe colegii din spate: regizorii, operatorii, producatorii si am inteles ca ceea ce fac ei este mai important, mai frumos si mai provocator. Asa ca, pentru o perioada am facut munca de redactie, montaj, productie si m-am format ca producator. Emisiunea “De 3x femeie” a fost rampa de lansare in calitate de producator executiv.

4. Stiu ca esti "responsabila" pentru succesul emisiunii "De 3x femeie". Cum s-a nascut acest concept?

Era imediat dupa lansarea postului “Acasa”, post dedicat femeilor, asa ca era cumva firesc sa cream o emisiune cu si despre femei. Faptul ca redactia era exclusiv feminina si fiecare dintre noi avea ceva de spus, ne-a ajutat sa dezvoltam o emisiune complexa cu povesti de viata, cu vedete a caror viata nu era deloc cunoscuta la acel moment. Asa am ajuns sa avem un program urmarit, curat, dar si sursa de inspiratie pentru multe formate de pe piata la momentul respectiv.

5. Dar tu, in viata ta, cum reusesti sa jonglezi cu aceste trei ipostaze?

Faptul ca intotdeauna am avut mai multe job-uri in acelasi timp, m-a ajutat sa-mi gasesc timp pentru toate. Asa cum in adolescenta aveam timp pentru scoala si pentru turnee, repetitii, si acum reusesc sa-mi impac jobul, viata persoanala sau sa petrec timp cu copilul meu.

6. In ce proiecte esti implicata acum?

In prezent sunt producatorul executiv al emisiunii “ Vorbeste Lumea” iar asta inseamna 2 h si jumatate de emisie live zilnic, adrenalina la maxim, dar si satisfactiile muncii bine facute regasite in rating; asta imi ocupa cam 10 ore din zi, 5 zile din saptamana. In paralel fac parte si din echipa de productie a emisiunilor “Romanii au talent “ si “ Vocea Romaniei”.

7. Povesteste-mi putin despre cursul de prezentator TV pe care il tii la Dalles Go. Cui se adreseaza? Ce cuprinde?

Si pentru ca mai aveam ceva timp liber pe seara ☺ , m-am hotarat sa-i invat si pe altii ce inseamna televiziunea. Sunt profesor la cursul de prezentator, de la Dalles Go, iar cursantii mei afla direct de la sursa ce inseamna, de fapt sa fii prezentator. Daca la prima vedere totul e roz, iar cei care apar pe sticla sunt perfecti din toate punctele de vedere, putini stiu ca pana a ajunge aici, sunt multe ore de munca. Ii ajut sa inteleaga rolul si rostul dictiei, lejeritatea de a vorbi liber in fata camerei, de a scrie si de a citi de pe prompter, de a avea doza de umor, care sa nu deranjeze si sa ajunga direct la sufletul celor care te urmaresc, sa aiba simtul penibilului. Ii invat sa aiba incredere in ei, in ideile lor, sa munceasca in echipa si sa iubeasca ceea fac. Asta cred ca face, aproape intodeauna, diferenta dintre prezentatorii iubiti si cititorii de prompter.