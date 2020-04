Te încarci de speranță! Știrile pozitive ale săptămânii! 

Saptamana aceasta am strans vesti bune si ne-am umplut de speranta! In timp ce noi #stamacasa, mii de cercetatori elaboreaza solutii pentru a pune capat pandemiei de coronavirus. Intre timp, suflete frumoase fac gesturi care ne intaresc zi de zi speranta in umanitate. Sa ne pastram atentia asupra tuturor acestor oameni care ne tin zi de zi lumina in suflete!

✓ Se fac progrese în crearea unui vaccin împotriva noului coronavirus: după ce a fost secvențiat genomul viral, mai multe echipe de cercetători din întreagă lume au elaborat prototipuri de vaccinuri care au ajuns, unele, în stadiul de testare pe oameni. Așteptăm cu interes confirmarea eficienței și siguranței acestora. ✓ Cercetătorii australieni cu descoperit că un antiparazitar de uz veterinar a omorât în condiții de laborator noul coronavirus în 48 ore. Momentan nu se cunosc efectele în corpul uman sau doză ce poată fi administrată la om în condiții de siguranță dar rezultatele acestui experiment sunt promițătoare. Sursa aici. ✓ Cercetătorii de la MIT au descoperit o peptida (un fragment de proteină) care ar putea inhiba abilitatea coronavirusului de a intră în celulele pulmonare. Peptida respectivă s-ar lega de proteinele virale, "dezarmandu-le". Sursa aici. ✓ Va amintiți de băiatul cu calul din textul de săptămâna trecută? Pentru că a topit inimile românilor, au venit inevitabil și donații de tot felul la adresa lui. Ce a făcut el mai departe? Le-a impartit cu alti oameni care aveau nevoie. “A venit la mine… ştiu că sunt săraci, aşa cum suntem şi noi… I-am dat câteva alimente şi pampers. Cum pot eu să nu dau când Dumnezeu mi-a dat şi mie? Nu pot să nu fiu aşa… Am mers şi cu un bătrân şi am cumpărat o reţetă de la farmacie din banii pe care eu i-am primit“ - BZI Iași Sursa aici. ✓ Spitalul Grigore Alexandrescu a primit ventilatorul de suport respirator de care avea nevoie! Spitalul Grigore Alexandrescu din București a activat Fondul de urgență deschis de Salvați Copiii România, pentru întărirea capacității sistemului medical românesc în lupta cu pandemia. Organizația a făcut eforturi și a reușit să doteze spitalul cu un ventilator performant, în valoare de 37.500 de euro, indispensabil unei îngrijiri adecvate a patologiilor respiratorii, în contextul Covid-19. ✓ Asociația Dăruiește Viață, donatorii, sponsorii și partenerii săi ridică un spital modular la Spitalul Elias. Poți ajută prin SMS la 8826 (2 euro) ✓ În contextul crizei cauzate de noul Coronavirus, compania Farmec a urgentat începerea producției unor dezinfectanți pentru mâini și suprafețe și și a primit asigurările că avizele vor fi emise în decurs de câteva zile. Conform Regulamentului (UE) privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, procesul de avizare a dezinfectantilor noi impune efectuarea unor teste de eficientă virucida, fungicidă, bactericidă. Până la declararea stării de urgență, astfel de teste se puteau efectua doar în laboratoare autorizate externe, iar durata lor era de circa 45 de zile. ✓ Băieții de la BSB au ținut un concert online. Il puteti vedea aici. ✓ Cifrele din Italia prind un trend pozitiv. Dovada aici. ✓ Un club din Brașov oferă adăpost și condiții pentru oamenii străzii. "Am instalat dușuri, am scos toată aparatură și băutura, am transformat locația într-un loc safe de carantină, am pus la dispoziție produse de igienă personală, haine și papuci de la prieteni, o masă caldă." Sursa aici. ✓ Kaufland România sprijină eroii din prima linie în lupta cu COVID-19 și oferă alimentele necesare pentru mesele ce le vor fi distribuite zi de zi, timp de o lună, în cadrul inițiativei #Acum, lansată de restaurantul Kané - New Romanian Cuisine, devenit temporar bucătărie comunitară. 6.000 de meniuri vor fi preparate, timp de o lună, în cadrul inițiativei #Acum – pentru medicii și asistentele care lucrează neobosit în spitalele din București, precum și pentru persoanele vârstnice rămase fără ajutor. ✓ Spitalul Județean de Urgență "Sfântul Ioan cel Nou" din Suceava, unde zeci de cadre medicale au fost contaminate cu SARS-CoV2 și zeci de pacienți și-au pierdut viața, a primit in urma cu o saptamana, prin intermediul mecanismului de urgență deschis de Salvați Copiii România, o primă tranșă de echipamente de protecție și aparatură medicală vitale: un ventilator de suport respirator, patru injectomate și echipamente de protecție constând în mănuși chirurgicale, măști de protecție, viziere, combinezoane de protecție, bonete, botoși și 375 kg de dezinfectanți de nivel înalt pentru suprafețe/instrumentar medical și aeromicrofloră. Costul total al dotării este de 46.850 de euro, cu o finanțare de 26.500 de euro din partea Garanti BBVA Group. ✓ Expozitii, concerte si artisti care dau viata orasului pe Facebook Echipa Komiti are un proiect colaborativ în desfășurare, numit Komiti X Illustrators, o provocare adresată tuturor ilustratorilor de a transforma fotografii cu străzile goale ale Bucureștiului și ale Clujului în imagini pline de culoare, care readuc orașul la viață. Galeria de imagini poate fi văzută pe pagina de Facebook Komiti și este actualizată constant cu noi lucrări.

Muzeul Național de Artă al României este de părere că dacă #StamAcasa nu înseamnă că nu ne putem bucura de opere de artă în care oamenii ieșeau nestingheriți din case și folosește o serie de lucrări din patrimoniul MNAR pentru a ilustra cele mai importante recomandări pentru prevenirea răspândirii infecției cu COVID-19.

Echipa Art Safari a acceptat Stay At Home Challenge - Viața imită arta! , și ne provoacă și pe noi să facem același lucru. Alege o lucrare preferată, găsește prin casă decorul și cele mai potrivite elemente vestimentare pentru a o recrea și postează o poză cu rezultatul în comentarii.

Sub hashtagul #WhileAtHome, Electric Castle ne încurajează să ne amintim de vremurile în care ne distram alături de prieteni la cele mai cool petreceri și concerte și să ne pregătim pentru cele ce vor urma, prin recomandări de muzică și chiar sesiuni de muzică live pe pagina lor de Facebook.

Pentru cei pasionați de dans, Andreea Novac, coregraf și performer, a creat un grup de Facebook a cărui misiune este la fel de frumoasă ca numele lui. “A dance to keep you company” își propune să îi aducă împreună pe cei care iubesc dansul și să îi invite, o dată pe săptămână, să danseze împreună, de acasă.

Blid, locanta care ne propune să descoperim mâncăruri românești pe cale de dispariție, gătite tradițional sau modern, alături de GastroArt, ne invită să facem un tur virtual al expoziției de cutii comuniste de bomboane și ciocolată. Expoziția a început deja pe pagina de Facebook Blid cu o serie de cutii de tablă de dimensiune mică, de bomboane, dropsuri ori caramele, atât din perioada comunistă cât și din cea interbelică și va continua să prezinte, pe parcursul zilelor următoare, multe alte exponate. Featured foto by sun ok via Shutterstock