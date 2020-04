Ca de fiecare dată, am reușit să găsim lumina și în aceste vremuri grele. Mesajul Papei ne-a înseninant frunțile, donațiile, gesturile umanitate dar și cifrele cu trend optimist ne-au încărcat inima de bine și frumos și în această săptămâna.

✓ Va amintiți de băiatul cu calul? Cel căruia i-a născut nevasta la Iași iar el a venit, la propriu, călare pe un cal pentru că autobuzele nu mai circulau? L-a oprit poliția dar oamenii legii au înțeles situația. Mai mult, în săptămâna următoare, a primit donații pentru copilul sau. Ce a făcut? Le-a împărțit cu alți oameni aflați la nevoie. Ei bine, săptămâna această a primit donație... o casă! Cătălin Moroșanu a organizat o companie de donații și într-un timp record proaspăta familie s-a mutat sub un acoperiș corespunzător. Sursa aici.

✓ În tradiționalul mesaj de Paști, Papa a îndemnat la unitate, pace, solidaritate internaţională. Papa Francisc a spus că Învierea lui Cristos ”nu rezolvă problemele” în mod magic, dar deschide inima la speranță:

E un alt fel de ”contagiere”, care se transmite de la inimă la inimă – pentru că fiecare inimă umană așteaptă această Bună Vestire. Este contagierea speranței: ”Cristos, speranța mea, a înviat!”. Nu este vorba de o formulă magică, ce face să dispară problemele. Nu, învierea lui Cristos nu este această. Este, în schimb, victoria iubirii asupra rădăcinii răului, o victorie care nu ”sare” peste suferință și moarte, ci trece prin ele deschizând o cale în abis, transformând răul în bine: marca exclusivă a puterii lui Dumnezeu.

Sursa aici.

✓ Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și UNICEF au anunțat încheierea unui acord de colaborare în lupta împotriva COVID-19, prin intermediul Fondului de solidaritate pentru combaterea COVID-19, un instrument istoric, susținut de Fundația Națiunilor Unite și de Fundația Filantropică Elvețiană.

„Niciodată nu a fost nevoie mai urgentă de cooperare globală”, a declarat Elizabeth Cousens, Președinte și CEO al Fundației ONU

✓ Nu este prea tarziu pentru a salva oceanele - este concluzia unui studiu realizat de University of Queensland care a dezvaluit ca am putea reface viata acvatica pana in 2050 daca ne-am adresa cauzelor care au dus la poluarea lor. Sursa aici.

✓ Un nou medicament impotriva coronavirusului prinde contur. Sursa aici.

✓ Psihologii din cadrul Fundaţiei World Vision România oferă consiliere gratuită pentru orice părinte sau copil afectat emoţional de situaţia generată de COVID-19. Persoanele care au nevoie de ajutor psihologic în următoarea perioadă pot scrie pe adresa de email rom_office@wvi.org, iar unul dintre psihologii World Vision va reveni către ei pentru o şedinţă de consiliere.

✓ Starbucks sustine in Bucuresti eroii acestor zile - cadre medicale (medici, asistente si infirmiere), politisti, pompieri, jandarmi, militari, aflati in prima linie, in contextul combaterii pandemiei de coronavirus - prin oferirea gratuita de cafea in cele 2 locatii care functioneaza in regim Take Away din Bucuresti: Calea Victoriei nr.155, Sector 1 si Strada Mircea Voda, nr.37A, Sectorul 3 (Day Tower), deschise zilnic in intervalul 8:00 – 16:00.

✓ Prieteni atasati cauzei copiilor, artisti, scriitori, sportivi si altii, vor spune poveste dupa poveste, pentru a construi astfel o retea de suport pentru copiii aflati in risc, al caror acces la hrana, medicamente, servicii publice si povesti este ingreunat, daca nu chiar absent. Implicarea concreta a acestor oameni extraordinari presupune postarea de inregistrari video scurte cu citirea unei carti de povesti pentru copii, folosind conturile Salvati Copiii de Facebook si Instagram, precum si conturile proprii.

Campania #SALVEZCUPOVESTI a fost lansata de Andreea Esca si fiica sa Alexia Eram.

Povestea citita va putea fi spusa pana la capat atunci cand cauza copiilor vulnerabili va fi sustinuta de cat mai multi oameni prin trimiterea unui SMS la 8847.

Donatii:

✓ Bayer s-a alăturat campaniei #scutpentruspitale a Asociatiei “Zi de Bine” din România, cu o donatie de 386.000 de lei

Carrefour Romania în parteneriat cu alți jucători care vor să facă fapte bune în această perioadă au dat startul campanieiPractic, echipa medicală de la Spitalul Colentina din București va primi zilnic meniuri calde. Sursa aici

✓ Departamentul pentru Situații de Urgență prin Fundația pentru SMURD, cu sprijinul Lidl România, achiziționează prima secție de terapie intensivă mobilă din țara noastră, în valoare de 264.930 de dolari, care va putea prelua pacienții în stare critică ca urmare a infecției cu SARS–CoV–2. Această secție mobilă de terapie intensivă pe structura unui tir poate fi deplasată rapid oriunde în țară, crescând capacitatea celor mai aglomerate spitale de a oferi îngrijire pacienților la cele mai înalte standarde. Secția va fi amplasată în curtea unui spital supraaglomerat de primă linie, putând fi racordată atât la rețeaua electrică cât și la cea de oxygen a spitalului și va putea prelua un număr de 12 pacienți cu indicație de îngrijire în terapie intensivă.

✓ Cris-Tim se implică, alături de Fundația Mereu Aproape, în dotarea cu echipamente și aparatură medicală a secțiilor ATI din toată țara, prin donarea în cadrul Teledonului "Români Împreună" a sumei de 300.000 de euro pentru această cauză.

✓ Fundația AVON anunță că va dona 1 milion de dolari ONG-urilor din toată lumea care sprijină femeile și copiii care se confruntă cu violența domestică; o parte din donația globală va merge și către organizații și proiecte de sprijinire a victimelor violenței domestice din România.

✓ Peste 2.500 de oameni din toată țara au donat deja pe platforma Donează pentru linia întâi în mai puțin de 24 de ore de la lansare, contribuind cu peste 200.000 de lei, care vor fi folosiți în ajutorul celor din linia întâi care luptă cu virusul COVID-19: medici și personal sanitar, polițiști, armată și jandarmi. Companiile inițiatoare ale proiectului au donat fiecare câte 1.000.000 lei la startul campaniei. Nevoile celor din linia întâi sunt mari, astfel că fiecare dintre noi este chemat să se implice și să doneze oricât are posibilitatea pe www.emag.ro/doneaza. Toate informațiile centralizate despre sumele donate, produsele și beneficiarii către care au fost distribuite sunt centralizate pe această pagină.

✓ Electrolux Romania a donat Spitalului Judetean din Satu Mare, 2 masini de spalat si 2 uscatoare de rufe, pentru a veni in sprijinul spitalului si a personalului medical, in lupta impotriva raspandirii virusului Covid-19.

✓ Salvati Copiii Romania, cu sprijin de la Oriflame, continua echiparea de urgenta a spitalelor, astfel incat medicii sa poata face fata pandemiei din ce in ce mai agresive. Astfel, echipamente de protectie indispensabile si aparatura medicala performanta vor fi duse la sectiile de copii din doua spitale din Sebes si Zalau, care, incepand cu 24 martie, au preluat cazuri pediatrice confirmate de infectare cu SARS-CoV2.

Spitalul Municipal Sebes, Alba, va fi dotat atat cu un incubator de transport, cat si cu echipamente de protectie pentru medici, iar la Spitalul de Urgenta din Zalau, Salaj, vor fi duse doua injectomate, kituri de ventilatie, precum si echipamente si materiale de protectie.

✓ AVON România continuă acțiunile de sprijinire a luptei împotriva coronovirusului. Împreună cu tipografia Amma Print, compania donează 5000 de viziere pentru personalul medical din spitale. AVON a oferit finanțarea necesară pentru vizierele produse de tipografie, care se distribuie zilele acestea către următoarele spitale: Spitalul Clinic Colentina, Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș, Spitalul Clinic Colțea, Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Ioan" București și Spitalul Universitar de Urgență Militar Dr. Carol Davila București, clinica Fundației Regina Maria din București, Spitalul Municipal din Roșiori de Vede și Spitalul General Căi Ferate Drobeta Turnu Severin.

AVON mai donează și suma de 10.000 euro către Hospice Casa Speranței pentru a-i ajuta să își desfășoare în continuare serviciile de îngrijire a bolnavilor cronici.

✓ IKEA, Auchan și Leroy Merlin au demarat proiectul de amenajare a unității de suport medical Bucureștii Noi. Ikea asigură echiparea completă cu 350 de paturi, saltele, cearceafuri, pilote, perne, bucătăria pentru personalul medical, dar și o serie de produse de mic mobilier în valoare totală de peste 85.000 euro. Livrările au început deja în cursul acestei săptămâni.

✓ KMG International, sub brandul Rompetrol, va achiziționa în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România o unitate mobilă de terapie intensivă cu 12 paturi, în valoare de 264.930 USD, ce va fi donată Departamentului pentru Situații de Urgență (IGSU), ca parte a rezervei strategice pentru protecție civilă, urmând a fi utilizată pe durata pandemiei pentru asigurarea suportului rapid acolo unde va fi cea mai mare nevoie.

✓ Salvati Copiii Romania, cu sprijinul Grupului Garanti BBVA Romania, a alocat de urgenta 100.000 de lei, pentru repararea a zece ventilatoare de suport respirator de la Spitalul Clinic de Urgenta ”Bagdasar-Arseni” din Bucuresti.

Tehnologie:

✓ Utilizatorii de telefoane inteligente din Romania sunt incurajati sa contribuie la accelerarea studiilor pentru gasirea unor tratamente impotriva virusului COVID-19 folosind aplicatia gratuita DreamLab, ca parte a colaborarii dintre Fundatia Vodafone si oamenii de stiinta de la Imperial College London. Aplicatia mobila utilizeaza puterea comuna de procesare a smartphone-urilor pentru a efectua calcule complexe intr-un ritm mult mai rapid decat in mod traditional.

✓ Vecinultau.ro este o aplicație web, accesibilă și funcțională la nivel național, care facilitează legătura online, directă și gratuită între beneficiarii din grupuri sociale vulnerabile – seniori de peste 65 de ani, persoane cu dizabilități, familii monoparentale etc – cu voluntarii din imediata lor vecinătate – înscriși pe platformă.

✓ Noi initiative create de romani pe Facebook, in lupta cu COVID-19

Sprijin pentru comunitate

Fondul de urgență pentru spitale - Asociația Magic (prin RUF) este strângerea de fonduri organizată de Vlad Voiculescu cu scopul de a cumpăra materiale de protecție, consumabile, echipamente de spital și tot ce mai este nevoie pentru a traversa această perioadă critică. Până în prezent s-au strâns 1,5 milioane de lei din totalul de 4,8 milioane la care Asociația Magic speră să ajungă.

Uniți pentru Alba este un proiect recent lansat pe Facebook care reunește ONG-uri, inițiative civice, companii și autorități locale într-o platformă unică de comunicare, mobilizare de fonduri și acțiune locală în situații de urgență.

2. Rămânem în formă, de acasă

Marian Drăgulescu, unul dintre cei mai apreciați gimnaști români, oferă antrenamente zilnice, live pe Facebook, tuturor celor care își doresc să participe. Pentru aproape 1 oră, orice român poate spune că este antrenat de un atlet olimpic, chiar din confortul propriei case!

Kiki Constatinescu transmite live pe pagina ei de Facebook, cel puțin 1 dată pe săptămână, un nou antrenament. Printre cele realizat până acum se numără antrenamente de Kick Box, Intervale și Pilates.

3. Parenting din Work from Home

Pentru copii și părinți, cei de la Cărturești organizează, pe pagina lor de Facebook, episoade de citit. Fiecare episod este găzduit de un membru al echipei Cărturești, iar toate acestea sunt transmise live, pe Facebook.

4. Iar e ora mesei?

Și eu sunt producător local… este un grup de Facebook dedicat atât producătorilor, cât și cumpărătorilor care își doresc să îi susțină. În cadrul grupului, cumpărătorii pot identifica și selecta producătorii care le îndeplinesc cel mai bine nevoile, dar au acces și la sfaturi sau îndrumări din partea acestora în aventurile culinare pe care le încep.

Insitutul Polonez vine în ajutorul celor rămași fără inspirație prin intermediul evenimentului Gătește cu accent polonez. Timp de 9 săptămâni, Chef Lorek îi va ghida pe cei interesați într-un parcurs gastronomic polonez, în timp ce Institutul se ocupă de premii: în fiecare săptămână, autorul fotografiei cu cele mai multe like-uri va primi o carte cu rețete poloneze în engleză.

Featured foto by Elena Schweitzer via Shutterstock