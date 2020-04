Urmărim jumătatea plină a paharului!

✓ Vaccin coronavirus: Conform Milken Institute via Harvard, în momentul de față, în lume, există mai mult de 40 prototipuri de vaccinuri cu potențial. Abordările sunt diferite însă toate implică "antrenarea" sistemului imun al corpului să recunoască și să își amintească de virus cu scopul de a produce anticorpi care să poată învinge boală.

✓ Raed Arafat a declarat recent că ”mai avem un pic până trecem hopul”.

✓ Spitalul Clinic de Urgenta din Arad si Spitalul de Copii din Brasov, unde situatia devine critica, au primit in aceasta saptamana aparatura indispensabila - ventilator de suport respirator si aparat de dezinfectare - si echipamente medicale fara de care medicii nu pot proteja si salva vietile pacientilor, in contextul pandemiei cauzate de SARS-CoV2.

✓ În contextul pandemiei COVID-19, Asociația Unu și Unu vine în sprijinul femeilor gravide cu risc de naștere prematură, al părinților cu bebeluși prematuri sau îndelung spitalizați și al familiilor aflate în suferință după pierderea bebelușului, prin lansarea unui call-center dedicat (NeonaTEL), unde pot primi recomandări din partea unui medic neonatolog sau a unui psiholog/psihoterapeut și susținere morală din partea unui părinte de prematur. NeonaTEL funcționează 7 zile pe săptămână, medicul neonatolog fiind disponibil de luni până vineri în intervalul 8:00-11:00, iar psihologul/psihoterapeutul și părintele de prematur de luni până duminică, în intervalul 8:00-20:00. Pentru a beneficia de servicii, părinții sau femeile gravide pot apela numărul 021.9980 (cu tarif normal, apelabil din orice rețea de telefonie fixă sau mobilă din România).

✓ Peste 1.300 de copii din sate vulnerabile din judeţele Vaslui, Vâlcea, Cluj şi Dolj au primit tichete sociale în valoare de 180 de lei fiecare, pentru a-şi putea achiziţiona alimente în perioada pandemiei de coronavirus. Tichetele sociale pot fi folosite exclusiv pentru achiziţionarea de alimente şi au fost distribuite de Fundaţia World Vision România copiilor din 26 de sate din județele amintite. Fondurile pentru achiziţionarea lor au fost realocate din proiectele „Pâine şi Mâine” – pentru peste 1.100 de copii, şi „Şcoală după Şcoală” – pentru 200 de copii, ca parte din intervenţia de urgenţă pe care Fundaţia o face în perioada pandemiei de coronavirus în mediul rural.



“Am doi copii în proiectul Pâine şi Mâine, pe Constantin, la clasa pregătitoare, şi pe Ana Maria - ea este în clasa a II-a. Eu sunt casnică, iar soţul lucra cu ziua, dar în această perioadă nu se mai poate. Pentru noi sunt o binecuvantare aceste tichete şi orice ajutor primit, pentru că este foarte greu să cumpărăm alimente în perioada aceasta”, a spus una dintre mamele din Rafaila, județul Vaslui.

Donații:

O echipa de 16 psihologi ai Organizatiei Salvati Copiii din Suceava, Iasi, Timisoara, Targu Mures si Bucuresti va oferi consiliere si suport psihologic, conform unui protocol specific pentru situatiile generate de criza. Family Tel 0800.070.009 poate fi apelat

✓ Carrefour România donează 200.000 de euro către Crucea Roșie Română, pentru dotarea cu echipamente medicale a spitalelor din țară! Detalii aici.

✓ Lidl continua demersurile de combatere a risipei alimentare si saraciei, sprijinind, numai in ultimele 6 saptamani, reteaua Bancilor pentru Aimente cu peste 4 tone de produse alimentare destinate persoanele aflate in dificultate. In plus, cu ocazia Sarbatorilor de Paste, retailerul ofera 2500 de pachete cu alimente si produse de igiena, in valoare totala de 120.000 lei, pentru persoanele vulnerabile afectate in aceasta perioada. Pachetele sunt distribuite la nivel national prin intermediul celor cinci Banci pentru Alimente.

✓ Domestos donează Crucii Roșii Române produse în valoare de peste 120,000 euro pe perioada pandemiei COVID. Produsele sunt distribuite în tranșe săptămânale ce conțin produse Domestos, dezinfectant pe bază de clor, însumând peste 40 de tone. Până acum, 30,000 de produse au ajuns la beneficiarii din întreaga țară, iar livrarea tranșelor următoare, încă 25,000 de produse în total, va continua săptămânal până pe 12 mai.

✓ Procter & Gamble România, producător al unor branduri precum Ariel, Fairy și Always, donează 1.500.000 de lei către Crucea Roșie Română, reprezentând sprijin financiar și produse de îngrijire personală, de igienă și de uz casnic. Prin această acțiune, compania vine să susțină inițiativele care au ca obiectiv atenuarea consecințelor pandemiei de COVID-19 în țara noastră.

✓Crucea Rosie Romana si KMG International vor achizitiona o unitate mobila de terapie intensiva cu 12 paturi, ce va fi donata Departamentului pentru Situatii de Urgenta (IGSU), ca parte a rezervei strategice pentru protectie civila, urmand a fi utilizata pe durata pandemiei pentru asigurarea suportului rapid acolo unde va fi cea mai mare nevoie.

