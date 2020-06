Signify își propune să elimine plasticul din toate ambalajele  destinate consumatorilor în anul 2021

Compania va elimina plasticul din toate ambalajele destinate consumatorilor

comunicat de presă

Plasticul va fi înlocuit în mare parte de materiale pe bază de hârtie reciclată

Prin eliminarea completă a plasticului folosit pentru ambalaje, Signify va reduce consumul de plastic cu peste 2500 de tone pe an.

În fiecare an, 8 milioane de tone de plastic ajung in ocean, omorând 1 milion de păsări marine și punând în pericol sute de specii marine. Poluarea cauzată de folosirea plasticului a devenit una dintre cele mai importante probleme de mediu, iar consumatorii sunt tot mai atenți la materialele din care sunt confecționate ambalajele produselor pe care le cumpără.

Signify (Euronext: ILUMINAT), liderul mondial în iluminat, face în mod activ eforturi pentru a reduce impactul pe care produsele sale îl au asupra mediului. Signify utilizează deja în proporție de 80% hârtie reciclată pentru ambalajele sale și acum va începe să reducă treptat plasticul până la eliminarea completă, în 2021.

Prin eliminarea completă a plasticului folosit pentru ambalarea produselor destinate cosumatorilor, Signify va reduce consumul de plastic cu peste 2500 de tone pe an. Acest lucru este echivalentul a 125 milioane de PET-uri care, puse unul lângă altul, ar măsura peste 8.000 kilometri, aproximativ distanța dintre orașul Tromsø, în nordul Norvegiei și Gibraltar, cel mai sudic punct al Peninsulei Iberice, și înapoi. Mai mult decât atât, noile ambalaje sunt mai mici ca dimensiune și mai ușoare, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor cauzate de transport. Numai în Europa emisiile de CO 2 din transporturi s-ar reduce cu 6.000 de tone – echivalent cu cantitatea de CO 2 pe care 270.000 de copaci complet dezvoltați o pot absorbi într-un an.

„Deșeurile din plastic au un impact negativ foarte mare asupra planetei noastre și a biodiversității sale, motiv pentru care am hotărât că trebuie să ne asumăm un rol major și să facem tranziția către alternative care nu conțin plastic. Este decizia corectă față de mediu, iar acest lucru vine în întâmpinarea așteptărilor tot mai mari ale clienților noștri. Aștept cu nerăbdare momentul în care vom putea anunța că nu mai utilizăm deloc plastic în ambalajele noastre,” a spus Eric Rondolat, CEO Signify.

Astfel, politica actuală a companiei Signify impune deja ca toate ambalajele să conțină cel puțin 80% hârtie reciclată, iar materiile prime neutilizate trebuie să provină din surse regenerabile certificate. Primul pas pe care Signify l-a realizat în această direcție a fost îndepărtarea inserțiilor din plastic utilizate în mod obișnuit la ambalajele becurilor Philips Hue. De asemenea, a fost aleasă spuma de hârtie și pentru ambalajul celui mai recent produs, Philips Hue Play HDMI Sync Box. Mai mult, înlocuirea cutiilor cu blistere cu cele din hârtie va fi implementată la nivelul întregului portofoliu de produse. Următoarele vor fi becurile cu LED din Europa în al treilea trimestru al anului 2020, iar în celelalte state la începutul anului viitor.

Signify a început deja să înlocuiască ambalajele pentru lămpile LED cu materiale din hârtie în regiunea Pacificului, unde trecerea a fost bine primită și a generat o creștere a vânzărilor.

„Când am înlocuit ambalajele în regiunea Pacificului, clienții au fost de părere că acestea arată mai bine și sunt mai prietenoase cu mediul. Invit și alte companii să ni se alăture la realizarea trecerii și vom împărtăși cu bucurie lecțiile învățate”, a adăugat Rondolat.

Eliminarea treptată a plasticului este un alt mod prin care Signify include sustenabilitatea în activitatea sa și reprezintă o altă etapă a programului său pentru dezvoltare durabilă, Brighter Lives, Better World. Compania a reușit să înregistreze, până la acest moment, un nivel neutru carbon în 15 dintre cele 19 piețe unde este prezentă, iar anul acesta este pe cale de a extinde rezultatul la nivel global. În 2019 Signify a fost numit, pentru al treilea an consecutiv, Liderul industriei în Indicele de Sustenabilitate Dow Jones (DJSI)