Trei români celebri pe care California îi iubește

Undeva, cândva, cineva a creat o conexiune specială între tărâmul binecuvântat al României și cel al Amercii.

Numeroși români au trecut oceanul și au adus aici spiritualitatea românească, sufletul nostru curat și frumos, creativitatea noastră. O bună parte dintre românii din Los Angeles, revin cu drag acasă fie pentru a-și revedea prietenii și familia, fie pentru proiecte profesionale.

De fiecare data când revin în România, se încarcă energetic pentru ca apoi să revină în țara lor adoptiva și să ne facă mândrii de ei. O parte dintre ei sunt actori, producători, fotografi. Iată-I pe câțiva dintre ei.

Tudor Petruț - Actor

Cine nu îl știe pe Șerban, premiantul arogant din filmul Liceenii? In viața de zi cu zi, Tudor Petruț, nepotul marelui actor Emanoil Petruț, este o minune de om cu o inimă mare cât casa. Tudor este unul dintre oamenii care ține strâns unită comunitatea de români din Los Angeles. Revine în fiecare an acasă, la București, și păstrează legătura cu foștii săi colegi din film. 2019 a fost an important pentru Tudor Petruț deoarece a apărut în calitate de guest star în câteva episoade ale unuia dintre cele mai populare sitcomuri americane.

Edward Aninaru – Fotograf

Edward Aninaru este unul dintre cei mai bine cotați fotografi de fashin din România, care a lucrat cu staruri internaționale de la Inna noastră la Lady Gaga. Pe Eddie l-am cunoscut în orașul lui adoptiv, Venice Beach. Am mers la un Starbucks după cafea apoi ne-am plimbat pe plajă și am povestit. Am fost fascinată de povestea lui Eddie dar și de personalitatea sa caldă și prietenoasă. Eddie continuă să aibă colaborări de success în România, iar printer cele mai recente se numără coperta numărului pe februarie a revistei Cosmopolitan.

Anamaria Ferentz – Cântăreață

Cântecele trupei Demmo încă se mai aud la petreceri și cu toate că au trecut douăzeci de ani de când au fost lansate și zece ani de când a plecat din România, Anamaria este neschimbată.

Chiar dacă nu a mai atins celebritatea din România, solista se buucură de viața din California și continuă să urce pe scenă ocazional pentru a-i bucurea pe români și americani deopotrivă. Și Anamaria revine des în România pentru a-și vedea familia, ultima data chiar de sărbători în 2019.

Featured foto by IM_photo via Shutterstock