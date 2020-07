Daniel Buzdugan, Radio ZU: Dragilor, Dumnezeu ne-a dat o lecție, oamenii trebuiesc iubiți și lucrurile folosite!

Dragilor, Dumnezeu ne-a dat o lecție, oamenii trebuiesc iubiți și lucrurile folosite! - Aceasta este o pildă învățată de DJ-ul Radio ZU într-una dintre desele vizite pe care obișnuiește să le facă pe Muntele Athos.

Dacă stai de vorbă cu Daniel Buzdugan, îți dai seama din start că spiritualitatea are un loc extrem de important în viața lui. Primii pași în această direcția i-a făcut în copilărie, unde i-a fost „predată” lecția credinței în familie. Apoi, viața l-a purtat înspre locuri puternic încărcate cu această energie. La Muntele Athos, de exemplu, primește de fiecare dată altă lecție: „Vii cu liniște și cu faptul că avem nevoie de foarte puține lucruri ca să fim fericiți. Asta este lecția pe care am învățat-o prima dată când am fost acolo. Cei de acolo mănâncă de doar 2 ori pe zi, nu mănâncă carne, iar în timpul postului mănâncă o singură dată pe zi. Pe mine mă fascinează liniștea de acolo. La Athos începi să auzi natura, vântul, păsărelele, începi să miroși și parcă ți se dezvoltă și un ochi interior. Noi în nebunia asta parcă avem o pânză pe ochi, și pe nas și pe urechi. Nu mai vedem, nu mai auzim, nu mai mirosim. Aud foarte multă lume care spune: trebuie să ieșim în natură. Domnule, dar noi suntem natură, dar ne-am îndepărtat de ea. Scoatem natura din noi în momentul în care ne apropiem de tehnologie, de telefoane smart, televizoare.”, explică el.

Toate acestea au „construit” un Daniel Buzdugan „liniștit, împăcat. Eu vorbesc cu mulți oameni care se enervează. Uite, de exemplu, în trafic, vezi în fața ta o grămadă de oameni care sunt bezmetici. Nu semnalizează, merg încet pe banda de viteză, merg haotic... Nu ai ce să faci. Sigur, ai putea să te dai jos din mașină și să războiești cu ei, nu rezolvi pentru că vei da mereu peste alții. Ce poți să faci este să schimbi ceva în tine. Schimbi modul de a privi, schimbi modul în care te raportezi la ele. Din păcate, asta, nu ne învață nimeni.”, declară omul de radio.

Care este acesta: „Care este rolul meu, aici, pe lume? Să ma ajut, dar nu direct, ci ajutând pe alții. Omul se poate ajuta... așa ne-a făcut Dumnezeu. Noi suntem dependenți unii de alții și tu sporești dacă îi ajuți pe alții. Atunci când tu ajuți pe cineva de fapt te ajuți pe tine. E și o chestie dovedită științific. În momentul în care tu faci un bine pentru cineva, te ajuți și te sprijini pe tine de fapt”, conchide DJ-ul Radio ZU.