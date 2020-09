Tommy Hilfiger accelereaza in cursa sustenabilitatii prin programul  Make it possible

Construit în jurul viziunii „ Nu risipi nimic și întâmpină-i pe toți”, programul inițiat de Tommy Hilfiger, Make it possible, își propune îndeplinirea a 24 de obiective îndrăznețe care vizează circularitatea și incluziunea până în 2030

comunicat de presa

Make it possible se concentrează atât pe circularitate cât și pe incluziune, astfel Tommy Hilfiger reușește să abordeze tematica sustenabilității din perspectiva problemelor legate de mediul înconjurător dar și din punct de vedere social.

Misiunea Make it possible este aceea de a fi producător de modă sub deviza „Nu risipi nimic și întâmpină-i pe toți”

Programul include 24 de obiective stabilite conform a patru piloni ce vor fi atinși până în 2030.

Tommy Hilfiger lansează Make it possible sub forma unei abordări curajoase a sustenabilității, din perspectiva grijii față de mediul înconjurător și față de societate, consolidând astfel angajamentul companiei de a crea modă prin care „nimic nu se pierde și sunt întâmpinați cu toții.” Prin acest program, Tommy Hilfiger își asumă responsabilitatea de a îndeplini cele 24 de obiective ambițioase centrate în jurul circularității și incluziunii, stabilite prin patru piloni ce se vor finaliza în 2030:

Circle Round/Circularitate: crearea de produse care să fie complet circulare și să facă parte dintr-o buclă durabilă.

crearea de produse care să fie complet circulare și să facă parte dintr-o buclă durabilă. Made for Life/Durată pe viață : gestionarea cu responsabilitate a resurselor planetei, precum situația zonelor cu schimbări climatice, utilizarea terenurilor, resursele de apă și poluarea chimică, de la ceea ce cumpărăm până unde vindem.

: gestionarea cu responsabilitate a resurselor planetei, precum situația zonelor cu schimbări climatice, utilizarea terenurilor, resursele de apă și poluarea chimică, de la ceea ce cumpărăm până unde vindem. Everyone Welcome /Toți sunt bine veniți : dezvoltarea unui brand care acționează pentru fiecare fan TOMMY - întotdeauna incluziv, total accesibil.

: dezvoltarea unui brand care acționează pentru fiecare fan - întotdeauna incluziv, total accesibil. Opportunity for All /Oportunități pentru toți: crearea de acces egal la oportunități - la Tommy Hilfiger nu există bariere în fața succesului.

Acest program Tommy Hilfiger a rezultat în urma strategiei Forward Fashion create de compania-mamă, PVH Corp, un set de 15 priorități, conceput pentru a reduce impactul negativ la zero, pentru a crește impactul pozitiv până la 100% și pentru a îmbunătăți peste 1 milion de vieți angrenate în lanțul valoric al companiei.

„Am deschis primul meu magazin, People’s Place, în 1969, în orașul natal din Elmira, pentru ca oamenii ce provin din toate mediile sociale să aibă un loc care să-i aducă împreună și unde să împărtășească minunate experiențe ale culturii pop, ” a spus Tommy Hilfiger. „La fel cum de-a lungul anilor brand-ul nostru s-a dezvoltat, bazându-se pe acest spirit al incluziunii, în aceeași măsură a crescut și angajamentul nostru față de un mediu înconjurător și o societate sustenabilă. Întreaga companie este angrenată în acest proces și, chiar dacă nu am atins acest obiectiv în totalitate, cu siguranță îl vom atinge.”

“În această perioadă de criză, în care lumea întreagă este măcinată de probleme legate de sănătate, societate, mediul înconjurător și economie, ne simțim responsabili să găsim soluții inovatoare prin care să încurajăm incluziunea, construind astfel un viitor mult mai circular.” a declarat Martijn Hagman, CEO, Tommy Hilfiger Global și PVH Europe. „Este în natura noastră să căutăm schimbarea pozitivă, chiar și în cele mai grele vremuri, motiv pentru care anunțăm ambițiosul nostru program de sustenabilitate Make it possible, având 24 de obiective de atins până în 2030. Tommy Hilfiger a început în urmă cu 10 ani să se îndreapte în această direcție, având în palmares succesul realizării denimului printr-un proces cu un impact scăzut asupra mediului, gestionarea resurselor de apă într-un mod optim, și crearea de colecții incluzive. Make it possible este felul nostru prin care vom lucra împreună pentru a aduce o contribuție semnificativă și de durată într-o industrie a modei de calitate.”

Make it Possible marchează cea mai recentă etapă din călătoria sustenabilității a lui Tommy Hilfiger. Realizările cheie includ lansarea colecției Tommy Hilfiger Adaptive, dedicată adulților și copiilor cu dizabilități, precum și Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, un program global care vizează susținerea firmelor mici și mijlocii a căror activitate se concentrează pe dezvoltarea de soluții care promovează incluziunea și sustenabilitatea în modă. Recent, Tommy Hilfiger a lansat programul People’s Place prin care promovează susținerea minorităților - negri, persoane de culoare și indigene (BIPOC) - în cadrul modei și a industriilor creative. Până în prezent, mai mult de 80% dintre designerii Tommy Hilfiger au fost instruiți în strategii de proiectare circulară, iar în 2019, 72% din bumbacul utilizat la nivel global a provenit din surse mai sustenabile. În plus, 2 milioane de bucăți de denim au fost finisate cu un impact mai mic, reducând cantitatea de apă și energie utilizată. Fiecare colecție sezonieră TOMMY HILFIGER include mai multe stiluri durabile, așa cum dovedesc stilurile durabile planificate pentru primăvara 2021, care sunt cu 50% mai multe față de primăvara 2020.

Fiind conștient că nicio companie nu poate schimba singură universul sustenabilității, Tommy Hilfiger, ca parte a PVH Corp., și-a unit forțele cu partenerii din industrie prin semnarea The Fashion Pact în august 2019, precum și alăturându-se Fundației Ellen MacArthur Make Fashion Circular și inițiativelor Jeans Redesigns. În ultimii ani, Tommy Hilfiger s-a asociat cu WWF pentru a găsi modalități de reducere a resurselor de apă folosite în întregul proces de fabricație. Acest pas include instruirea furnizorilor și a celor din parcurile Industriale din bazinul Taihu, China, cu privire la gestionarea resurselor de apă și asumarea rolului de partener în calitate de brand fondator al unui nou program de administrare a apei în bazinul Mekong, Vietnam.

Tommy Hilfiger va împărtăși în mod constant progresul călătoriei sale în universul sustenabilității. Mai multe informații despre Make it possible pot fi găsite aici: http://sustainability.tommy.com.

# # #

Despre SARKK SA

SARKK SA, fondată în 1998, este distribuitor exclusiv Tommy Hilfiger în România, Grecia, Cipru, Bulgaria, Albania, Macedonia de Nord și Moldova. Produsele Tommy Hilfiger sunt prezente în magazinele TOMMY HILFIGER, buticuri și o rețea extinsă de magazine selecționate.

De la 1 iulie 2019, Sarkk SA a fost numită distribuitor exclusiv și partener de franciză al CALVIN KLEIN în România, Grecia, Cipru, Bulgaria, Albania și Macedonia de Nord.

SARKK S.A. a căutat întotdeauna echilibru și o creştere organică, condusă de valori CSR și de aceea este una dintre cele mai puternice companii din piață, dezvoltându-se constant, captând atenţia celor mai exigenţi consumatori.

Despre Tommy Hilfiger

Cu un portofoliu de brand ce include TOMMY HILFIGER și TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger este unul dintre cele mai recunoscute grupuri de designer de lifestyle premium din lume. Obiectivul său este proiectarea și comercializarea de îmbrăcăminte și îmbrăcăminte sport de înaltă calitate pentru bărbați, articole de îmbrăcăminte și îmbrăcăminte sport pentru femei, îmbrăcăminte pentru copii, colecții de denim, lenjerie (inclusiv halate, pijamale și îmbrăcăminte de casă), încălțăminte și accesorii. Prin intermediul unor parteneri licențiați, Tommy Hilfiger oferă produse de lifestyle precum ochelari, ceasuri, parfumuri, costume de baie, șosete, mici articole din piele, articole de uz casnic și genți de voiaj. Linia de produse TOMMY JEANS constă în îmbrăcăminte din denim și încălțăminte pentru bărbați și femei. Colecția este completată de o varietate mare de genți, accesorii și parfumuri.