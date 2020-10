Lipton inovează în categoria de Ice Tea și introduce sticla din plastic 100% reciclat și reciclabil

Lipton propune o inovație prin noile sticle, disponibile în tot portofoliul, transformându-se într-un brand 100% circular și sustenabil.

comunicat de presa

Lipton Ice Tea devine un brand 100% circular și răspunde unor tendințe de consum și unor nevoi actuale de mediu. Ca răspuns la mișcarea globală, Lipton și-a aliniat strategia de sustenabilitate și a introdus deja noile ambalaje 100% rPET în piețele din Europa de Vest, începând cu 2019. Acum, extinde inițiativa și pe piața din România, marcând un demers important pe agenda de sustenabilitate. Brandul și-a luat angajamentul de a face tranziția de la ambalaje din plastic virgin la ambalaje realizate din plastic 100% reciclat, pentru întreg portofoliul, începând cu Q4 2020 și până la începutul anului 2021.

8 din 10 consumatori globali caută produse cu impact pozitiv asupra mediului*;

8 din 10 consumatori globali sunt de acord că producătorii ar trebui să ajute la reciclarea și reutilizarea ambalajelor pe care le generează*;

70% dintre români spun că ar fi dispuși să plătească mai mult pentru produsele unei mărci sustenabile*;

*conform unor studii Ipsos efectuate în ultimii ani

Din luna august 2020, Lipton Ice Tea, marcă îmbuteliată și distribuită de PepsiCo, a lansat pe piața din România noua sticlă 100% rPET (PET reciclat). Din dorința de a proteja mediul înconjurător, brandul contribuie prin micșorarea cantității de plastic virgin introdus în piață. Demersul Lipton înregistrează o reducere de aproximativ 500 tone de plastic virgin pentru piața din România în primul an de tranziție, contribuind semnificativ în lupta împotriva deșeurilor de plastic. Totodată, în procesul de producție a sticlelor Lipton rPET la nivel global, se estimează o reducere a emisiilor de dioxid de carbon cu 40% în comparație cu producția sticlelor din plastic virgin.

Astfel, Lipton propune o inovație prin noile sticle, disponibile în tot portofoliul, transformându-se într-un brand 100% circular și sustenabil. Odată cu ambalajul 100% rPET, se schimbă și structura etichetei produsului, care va deveni flotabilă, adică se va desprinde foarte ușor de sticlă în cadrul procesului de reciclare selectivă. Prin urmare, noua sticlă Lipton este 100% reciclabilă, permițând fiecărei componente să fie identificată și sortată cu ușurință, în procesul de reciclare. Sticlele Lipton vor avea un ciclu de viață mult mai mare, având posibilitatea de a fi reintroduse în sistem de până la 6 ori, prin procesul de reciclare.

Prin inovația adusă la nivel de ambalaj, cu noua sticlă 100% rPET și eticheta flotabilă, Lipton Ice Tea rămâne același brand recunoscut pentru gustul delicios și atributele răcoritoare ale produselor din portofoliu.

***

Produsele Lipton Ice Tea sunt dezvoltate pe plan internațional sub umbrela Pepsi Lipton International Ltd., un joint venture între PepsiCo si Unilever. Produsele Lipton Ice Tea sunt îmbuteliate și distribuite în Romania de către Quadrant Amroq Beverages, sub licența Pepsi Lipton International Ltd.