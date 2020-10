Scrisoarea Arianei: Mergeți acolo unde abilitățile voastre sunt necesare!

Oricât de mare ar fi procentul de oameni de o calitate inferioară din lume, alegeți să fiți voi înșivă, cu toate standardele ridicate și valorile pe care acest lucru le presupune.

În fiecare an, pe 11 octombrie, UNICEF marchează Ziua Internațională a Fetelor pentru a promova egalitatea de gen și șanse egale pentru fetele din întreaga lume. Anul acesta, în contextul pandemiei de COVID-19, ne propunem să o sărbătorim online și să ne imaginăm o lume mai bună inspirată de adolescente.

Iată scrisoarea Arianei.

Către toate fetele pe care le-am cunoscut.

Titani ai implicării sociale care lucrează 40 de ore pe săptămână încă din gimnaziu, oameni inovatori care aleg să își etaleze inteligența mai ales prin competiție academică, fete atât de extrovertite încât te uimesc cu energia lor sau persoanele tăcute care strălucesc cel mai tare în timpul anotimpului lor preferat.

Uneori, simțim că lumea ne dezamăgește – când mintea noastră creează cele mai întunecate scenarii sau auzim în continuare aceleași „vorbe din popor” chiar și după ce le combatem cu adevărul științific.

Alteori, sistemul educațional ne face să ridicăm din sprâncenele – încă mă înfior puțin când aud „Am nevoie de niște băieți puternici” – persoane, ai nevoie de persoane puternici pentru a ridica aceste mese, dragă doamnă profesoară.

Iar apoi ajungem acasă, unde auzi glume despre cum căsătoria este încă principala realizare din viața unei fete.

Chiar și așa, vă ridicați în continuare în fața provocării – oricât de mare ar fi procentul de oameni de o calitate inferioară din lume, alegeți să fiți voi înșivă, cu toate standardele ridicate și valorile pe care acest lucru le presupune.

Căutați mereu oportunități, mergeți acolo unde abilitățile voastre sunt necesare, trimiteți dosarele de aplicație și obțineți fondurile pentru a aduce îmbunătățiri – pentru că atunci când lumea se află în flăcări, toate fetele pe care le-am cunoscut își iau cărămizile formate din cunoștințele acumulate, introspecție, compasiune și empatie, științele sociale necesare pentru a construi o societate mai bună și realizează exact asta – își construiesc cetatea mai departe de foc.

Către toate fetele,

Am greșit față de voi înainte și cu siguranță o voi face din nou în viitor. Am judecat, în ciuda faptului că mi-am impus să privesc doar „în grădina mea”, am avut păreri ferme care s-au suprapus cu faimosul adaugiu „Libertatea mea se termină acolo unde începe dreptul tău”, iar încă mai există probleme sociale pe care perspectiva mea nu le poate surprinde, pentru că nu sunt suficient de empatică. Propriile mele neajunsuri, graba de a rămâne la curent cu lucrurile sau chiar privilegiul meu verificat în mod regulat mă fac să mă situez uneori la capătul greșit al argumentului, fie doar și pentru o fracțiune de secundă - dar vreau să știți că în fiecare zi în care văd fata cu stil gotic care își expune fără teamă opiniile, studentele de la medicină care se implică în schimbarea socială și aceea young-lider „arogantă”, care preia controlul asupra vieții sale, mă inspiră să fiu o ascultătoare, o prietenă, o verișoară și o străină mai bună.

Acesta este impactul vostru asupra mea, asupra familiei tale, școlii tale și a comunității în care trăiești.

Se spune că viața este o competiție - ei bine, aștept cu nerăbdare să urmăresc echipa pe care o vei forma, antrenorule.

Mereu cu stimă și deosebită considerație,

Ariana

Despre Ariana

Ariana - 19 ani, dar mental și emoțional am puțini mai mulți saci în căruță, dar și mai puține griji uneori - depinde de situație.

Olimpică națională la Sociologie, studentă în anul II la Drept - fac acest lucru pentru că este una dintre metodele rare de a găsi informații esențiale despre mecanismul societății și singura modalitate de a obține armele legale pentru a combate problemele cruciale cu care ne confruntăm zilnic. .

Tatăl meu obișnuia să mă strige „Bellu” când eram mai mică, ceea ce am aflat puțin mai târziu că înseamnă „război” în latină. Dacă iei acest lucru și îl adaugi la numele meu real, care se traduce prin „cea mai sfântă”, obții două noțiuni destul de contradictorii, așadar pot spune că știam destul de devreme că am fost mereu paradoxală până la limită. Dar există într-adevăr o limită?