Ziua Internațională a Drepturilor Copilului: În parteneriat cu UNICEF, Kudika dă glas copiilor!

Articol scris de Diana, 17 ani, membră a Boardului Copiilor

Tu cunoști vreun copil în imposibilitatea de a-și exercita drepturi fundamentale, precum dreptul la educație? Dragă cititorule, numele meu este Diana, am 17 ani, sunt membru al Boardului Copiilor, susținut de UNICEF în România, iar în următoarele câteva rânduri îți voi împărtăși o mică parte din experiența mea ca activist în educație pe timp de pandemie. Primul lockdown m-a prins înotând între două maluri: presiunea ultimului an de liceu și dorința necontenită de a oferi ajutor copiilor vulnerabili, grav afectați de situația actuală.

Aș spune că sunt un elev ca oricare altul, dar contextul pandemic actual m-a făcut să conștientizez statutul privilegiat pe care îl am. Nu ascund de faptul că educația online a venit ca o provocare și pentru mine, deși credeam că totul va fi ușor. Cred că cel mai greu mi-a fost să mă adaptez la noile metode de comunicare sau mai degrabă la lipsa comunicării. Am luptat din greu să-mi găsesc propria motivație și am încercat de fiecare dată să identific cele mai bune soluții: atât din punctul de vedere al elevului nevoit să aplice studiul individual, cât și din punctul de vedere al elevului reprezentant care trebuie să își folosească vocea pentru ca și colegii săi să poată fi auziți.

Am avut ocazia să lucrez alături de copii instituționalizați din Râmnicu Vâlcea, care nu au avut acces la un dispozitiv electronic pentru a-și putea continua procesul educațional. Alături de voluntarii asociației în care activez, am căutat surse de finanțare și am reușit să dotăm câteva centre de plasament cu tehnologia necesară, oferind totodată suport tehnic și cursuri online. Această etapă, care mi-a ocupat o mare parte din timpul în care am stat izolați, a fost momentul în care am realizat cu adevărat cât de privilegiată sunt și cât de ușor ar fi să rezolvăm problemele copiilor defavorizați dacă fiecare dintre noi s-ar implica în proiecte civice. Și cum educația nu e singura problemă a acestor copii, prin finanțări externe am dotat cu materiale igienico-sanitare de bază toate centrele rezidențiale din comunitatea locală.

Pe de altă parte, experiența din Boardul Copiilor a fost una inedită, reușind să diseminăm informații importante cu privire la contextul epidemiologic actual, să ne împărtășim experiențele unii celorlalți și să oferim sprijin moral tuturor copiilor.

Probabil că viața noastră nu a fost la fel în ultimele luni, dar ne-a oferit și încă ne oferă oportunitatea de a observa situațiile dificile prin care trec cei din jurul nostru și, așa cum spuneam, de a ne conștientiza statutul privilegiat.

De Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, descoperă-ți și tu vocea și folosește-o pentru a ajuta cel puțin un copil vulnerabil să își exercite un drept fundamental.