Farmec recunoaște și intensifică faptele bune  prin campania #Oamenicufarmec

Farmec, cel mai mare producător român de cosmetice, susține comunitățile locale prin acțiunile inițiate în cadrul campaniei #Oamenicufarmec. Lansată în prima parte a acestui an, campania #Oamenicufarmec a debutat cu un manifest pentru activarea frumuseții interioare și a recunoștinței într-o perioadă dificilă pentru toți.

Oferind ca exemplu acțiunile celor din prima linie, ale organizațiilor și voluntarilor care s-au implicat în ajutorarea persoanelor vulnerabile, Farmec a încurajat consumatorii să descopere farmecul de a se implica la rândul lor în acțiuni de susținere a comunității, recunoscând faptele bune sub umbrela de comunicare #oamenicufarmec pe rețelele de socializare și în evenimentele caritabile și socio-culturale la care s-a alăturat.

„Anul acesta am fost cu toții puși în fața unor provocări neașteptate, care ne-au schimbat complet realitatea, dar efortul și dedicarea oamenilor din jur au dus la realizări de care suntem mândri. Am învățat că, dacă există încredere și cooperare, putem fi mai responsabili, mai solidari și mai apropiați decât ne-am fi imaginat, și că putem genera soluții în cele mai complicate circumstanțe. Pentru că totul ține de , așa cum ne-am formulat noi misiunea în această perioadă, care ne-a obligat să ne întrebăm și mai serios ce putem face noi pentru societate. Dincolo de producția de dezinfectanți în regim de urgență, am prioritizat colaborarea cu societatea civilă și cu mediul cultural”, a declarat Liliana Popa, PR Manager Farmec.

Campania a cuprins o serie de acțiuni de donație către mai multe organizații partenere, precum: Un singur Cluj, Dăruiește Viață, SOS Satele Copiilor, Salvați Copiii, Crucea Roșie, Beard Brothers și Fundația Solidaritatea Sanitară sau direct către spitale. Valoarea totală a donațiilor se ridică la peste 60.000 euro, constând în bani, produse de îngrijire, dezinfectanți și produse de curățenie.

În plus, în perioada sărbărilor de iarnă, Farmec s-a alăturat mai multor acțiuni caritabile, în special dedicate copiilor și persoanelor vârstnice, prin dăruirea de produse esențiale de îngrijire personală. Printre asociațiile partenere se numără: Asociația Magic Camp, Asociația Little People Romania, Fundația Fara, Asociația Atelierul de Bine, Asociația Aripi spre Viață, Asociația New Odyssey, Asociația Totul este Posibil și multe altele.

Implicarea socială a companiei va continua și în 2021, cu focus pe pilonii principali: sănătate, educație, cultură și mediu.

Farmec S.A. Cluj-Napoca - cel mai mare producător de cosmetice cu capital 100% românesc - rămâne un brand emblemă pentru România. Portofoliul companiei impresionează o lume întreagă prin produse moderne, concepute în laboratoare performante. Compania are certificare internaţională GMP și comercializează produsele din portofoliu în aproximativ 30 țări.

În decembrie 2020, reţeaua de magazine de brand deţinute de Farmec cuprinde 8 magazine Farmec, localizate în Cluj-Napoca, Arad, Brașov, Sibiu, Târgu Mureș și Timișoara, 22 magazine Gerovital care se găsesc în București, Brașov, Constanța, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Ploiești, Suceava, Iași, Piatra Neamț, Galați, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș şi Râmnicu Vâlcea.

