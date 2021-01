24 de ore din viața mea

Aparent sunt un tip banal. Viața mea se împarte între familie și carieră și atunci mulți ar spune că nu e nimic deosebit. Dar, pentru că am reușit să fac din amândouă un succes, pentru că reușesc să le acord timp, atenție și pasiune ambelor, consider că sunt un bărbat cel puțin interesant, așa un fel de „rara avis”, ca să mă laud singur.

Serios acum, asta este viața mea, aparent banală pentru mulți, foarte frumoasă pentru mine.

Plec dimineața de acasă, duc copilul cel mic la creșă.

Petrec destul de mult timp în mașină, dar m-am obișnuit cu asta. Așa se face că am ditamai playlist-ul de melodii faine.

Apoi serviciul meu- la biroul Taticool Shop. Câteva ore bune pe zi, discut cu clienți, dezvolt afacerea, mă ocup de blog. Și fac toate astea cu o plăcere foarte mare pentru că totul a fost creat de la zero și e un sentiment fantastic să culegi roadele muncii tale.

Apoi, seara e pentru joacă. Oricât de obosit aș ajunge, dau în mintea prichindeilor mei și râdem mult ore în șir.

Chiar am o viață frumoasă. Am o familie unită, ne iubim. Și am o afacere care produce suficient astfel încât să ne fie bine. Sunt împlinit. Poate banal pentru mulți, dar nouă ne e bine așa.

PS: În week-end-uri mai facem și noi nebunii. Uneori fugim doar noi doi, alteori îndrăznim să stăm până târziu la televizor. Și să știți că asta cu pierdutul nopților e chiar o aroganță pentru părinții cu copii mici. ☺