Cea mai bine vândută artistă independentă din România, Alexandra Ușurelu, și-a lansat noul album în seara de Valentine's day, printr-un super concert online cu band și cvartet de coarde. Albumul poartă titlul “Fata care chiar există”, un nume etichetă dat de publicul său fidel.

Alexandra, am fluturași când îți ascult vocea. De unde vine toată căldura din glasul tău? La ce sau la cine te gândești când cânți?

Acesta nu este lucru pe care să-l cunosc, încă. Cred că am ceva în interior care nu se strică și care are ecou în glasul meu. Atunci când cânt, gândurile mele zboară către hyperspațiul meu imun.

Îl iubim amandoua pe Pablo Neruda. Care este citatul tău preferat?

În acest moment, un citat favorit este ”No hagas con el amor lo que hace un niño con su globo que al tenerlo lo ignora y al perderlo llora.”

Iar o strofă:

”Si alguna vez vivo otra vez

será de la misma manera

porque se puede repetir

mi nacimiento equivocado

y salir con otra corteza

cantando la misma tonada.” (Resurreciones) - Fin del mundo (1969)

Ai urmat o carieră artistică, deși părinții te-au îndrumat spre economie și drept. Care a fost reacția lor când au aflat avântul pe care l-a luat cariera ta muzicală odată cu apariția pe scena Teatrului Odeon, la Gala “Femeia Contează”?

S-au bucurat, ei mereu mi-au dorit binele și fericirea. S-au temut, ca orice părinți iubitori, că aceasta este o lumea mult prea dură. I-am rugat să aibă încredere în mine. Le-am spus că am să urmez visul acesta al meu cu aceeași consecvență cu care am abordat alte lucruri mai lumești.

Spune-mi te rog despre videoclipul melodiei ”Ușor”. Care este povestea din spatele său?

Într-o lume din ce în ce mai complexă, în care personalitățile noastre sunt mereu mai complexe, se poate întâmpla, la un moment dat, să ne fie cu adevărat ”Ușor” să ne conectăm cu cineva.

Oamenii străbat cale lungă uneori până la fericire, însă asta o face și mai mult dorită. Videoclipul redă povestea a doi tineri actori, care își caută împlinirea și își descriu în gesturi povestea.

Cântecul este o declarație de iubire. După o perioadă în care toți am fost afectați de tonul ridicat al știrilor, eu mi-am dorit să vin și să spun “Te iubesc, mi-a fost ușor”. Am strâns foarte multe cântece bune pe noul meu album ”Fata care chiar există” și abia aștept să le pot pune din nou în scenă, într-o stare de normalitate dorită de noi toți și în deplină siguranță.

Ai avut un super concert pe 14 februarie, dedicat lansării noului album, Fata care chiar există. Cum te-ai simțit revenind pe scenă?

A fost ciudat și frumos, în același timp. Mi-am căutat cu gândul publicul pe fiecare loc din sala de spectacol de unde am transmis concertul online. În alte împrejurări, ne-am fi întâlnit cu toții în sala de concert, așa cum am făcut în ultimii ani în turneele mele.

A fost un concert atipic, spune-mi cum te-ai gandit la acest format.

Chiar dacă traversăm cu toții o perioadă dificilă, eu nu am vrut să renunț la calitatea concertelor cu care mi-am obișnuit ascultătorii și am ales să aduc pe scena unui spectacol online întreaga mea producție de concert, într-o formulă largă de concert, cu band complet și cvartet de coarde. Concertele mele au întărit mereu certitudinea că poți ajunge la un public larg oferind mai multă muzică și mai puțin marketing, iar eu nu am vrut să-mi schimb abordarea.

Cum ai gestionat anul 2020? În ce măsură te-a afectat emoțional și profesional pandemia?

Eu am căutat să mă întâlnesc cu publicul meu și să-i cânt și în pandemie. Cele aproape 600 de concerte susținute de-a lungul anilor mi-au fost un bun exercițiu. Iar în pandemie, acest exercițiu constant de dăruire m-a păstrat conectată la lucrurile cele mai frumoase din viața mea.

Datorită publicului adunat în jurul meu, am reușit să susținut atât concerte online, cât și cu public Mai puține decât erau planificate, dar îndeajuns cât să consider 2020 un an câștigat. Mai ales că anul trecut am înregistrat un nou album.

Cine este "Fata care chiar există" și de ce ai ales acest nume pentru albumul tău?

”Fata care chiar există” este o etichetă pusă de cei care îmi iubesc muzica și vocea.

Oamenii mi-au spus de multe ori că nu credeau că există așa ceva la noi în țară, o muzică atât de curată și bine pusă în scenă, că eu vin din altă lume, dar ceea ce m-a făcut să aleg acest nume pentru album a fost reacția unei fetițe. La finalul unui concert, a venit la mine cu ochii mari și fermecători, mă așteptase împreună cu mama ei în foaierul sălii de teatru. Când ne-am întâlnit, mi-a spus, contemplându-mă și atingându-mi delicat rochia cu vârfurile degetelor: “Alexandra, tu ești ca o prințesă din povești, doar că tu chiar exiști. Mi-a plăcut atât de mult concertul. Tu cânți ca fetele din Disney, dar tu ești fata care chiar există.” M-au impresionat cuvintele ei și m-am gândit că ar merita s-o cred. Cine altcineva cunoaște adevărul, dacă nu copiii?

Îmi doresc să rămân ”Fata care chiar există” pentru ea și pentru oricine crede că poveștile pot deveni realitate.

Ce urmează în viață ta profesională?

În perioada următoare voi porni la drum cu noul album, pe care vreau să-l duc departe anul acesta, cel puțin la fel de departe cum a ajuns primul meu album, “La capătul lumii”, care se află acum în casele a zeci de mii de români.

Creditele foto: Gina Buliga