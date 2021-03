S.C.A.N. - cea mai eficientă metodă de înțelegere a limbajului nonverbal

Există nenumărate cărți scrise de autori specializați în citirea comportamentului și limbajului nonverbal. Ce aduc nou sau diferit Mark Bowden și Tracey Thomson în cartea Ce gândesc oamenii în sinea lor. Descifrarea limbajului corporal, recent publicată la Editura Trei?

Cu siguranță nu liste de indici nonverbali și semnificațiile lor precise, afirmă ei. Și nici un număr exact de pași simpli, prin care cititorii pot deveni experți în a identifica, în termeni absoluți, minciuna. Cei doi autori demitizează cele mai frecvente credințe despre sensul anumitor gesturi spunând că nu există rețete care, odată învățate, asigură succesul unor interpretări corecte. Dar pot exista metode, iar cartea „Ce gândesc oamenii în sinea lor” oferă mai degrabă „o nouă perspectivă asupra semnificației limbajului corporal” și un „nivel înalt de înțelegere a adevărului și minciunilor din ceea ce gândesc realmente oamenii”. Parte a acestei perspective este orientarea atenției și către noi, nu doar înspre celălalt. Pentru că de multe ori, ceea ce ne induce în eroare nu este atât comportamentul celeilalte persoane, ci cum alegem noi să (îl) interpretăm. Iar pentru acest lucru, explică cei doi experți, nu e suficient să analizăm doar o serie de indici nonverbali. Modurile în care îi decodificăm și le asociem o semnificație sunt filtrate de experiența noastră, de credințe, de mediul în care ne-am format și am interacționat cu cei din jur, dar și de starea noastră emoțională, totul fiind o parte a unui proces de evaluare care se desfășoară rapid și inconștient.

Cum putem atunci învăța să descifrăm corect ceea ce ne transmit ceilalți nonverbal? Prin metoda SCAN, folosită și exemplificată de Mark Bowden și Tracey Thomson pe parcursul întregii cărți.

S: Suspendă-ți judecata și concentrează-te pe descrierea faptelor. Acest aspect presupune detașarea emoțională de fapte și analiza printr-o stare de conștiință și prezență depline (mindfulness) a acelui moment: ce face persoana, ce ton folosește, care sunt semnalele-cheie ale limbajului său corporal. „Această examinare detaliată – descrierea situației – îți antrenează gândirea critică și te oprește din a emite judecăți și ipoteze greșite. Atunci când îți suspenzi judecata bazată pe reacția instinctivă (...) ai mai mult spațiu de manevră ca să poți observa mai multe detalii și să analizezi critic cât este de real ceea ce vezi”.

C: Ia în considerare contextul. Mai precis cadrul în care se desfășoară acțiunea și toate elementele constitutive ale situației (de ordin fizic, psihologic, digital și social).

Întreabă-te cear mai putea fi? Pornind de la întrebareapentru a testa și alte posibile ipoteze. În acest fel „”.

N: Emite o Nouă judecată și testeaz-o. „Perfecționează sau înlocuiește judecata inițială cu o construită pe baza mai multor informații. Obține feedback ”.

Cum funcționează metoda și cum se poate aplica în absolut orice situație, cei doi autori exprimă sugestiv, prin exemple concrete din trei arii de relaționare socială - întâlnirile romantice, prieteni și familie și viața profesională - care constituie și trei capitole relevante ale cărții Ce gândesc oamenii în sinea lor.

Creatorii companiei Truthplane, Mark Bowden și Tracey Thomson sunt experți în comunicare nonverbală și comportament, autori, speakeri și traineri apreciați în toată lumea. Mark a fost votat expertul #1 în „Worlds Top 30 Body Language Professionals” în 2014 și unul dintre cei mai buni traineri de business. Prezentarea sa de la TEDx Toronto, „The Importance Of Being Inauthentic” a înregistrat peste 2,8 milioane de viziualizări.

