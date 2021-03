Placenta Praevia: ce înseamnă, cauze, simptome și tratament

Placenta este o structură care se dezvoltă doar în timpul sarcinii, în interiorul uterului, putând spune că participă la legătură dintre mama și făt, aducându-i viitorului bebeluș nutrienți și oxigen de la mamă și preluând produse rezultate în urma metabolismului micuțului. Situarea placentei în uter nu este tocmai întâmplătoare, astfel că, în anumite situații, poziționarea acesteia poate aduce riscuri sarcinii – așa se întâmplă în cazul placentei Previa (Praevia). Aflați mai multe informații despre această situație în articolul de mai jos.

Ce înseamnă placenta Previa?

În majoritatea cazurilor, placenta crește și se localizează în partea superioară a uterului sau în cea laterală. Atunci când placenta este poziționată „jos”, acoperind parțial sau total colul uterin al mamei, vorbim despre placenta Praevia.

Ce riscuri și simptome prezintă placenta Praevia?

Din păcate, această poziționare a placentei poate produce sângerări severe în timpul rsacinii sau al travaliului, punând în pericol sarcina.

Tocmai de aceea, în dorința de a limita și preveni riscurile, medicul care are în evidență gravida cu placentă Praevia îi va recomanda viitoarei mămici să evite activitățile fizice importante (alergatul sau mersul repede, genuflexiunile, urcatul scărilor, căratul greutăților etc.), uneori chiar repaus la pat, dar și evitarea activităților ce pot provoca contracții uterine (atenție la atingerea burticii), va interzice spălăturile vaginale, actul sexual, folosirea tampoanelor vaginale etc.

Atunci când riscul de sângerare este important, medicul poate indica cezariană pentru a evita posibile complicații la naștere.

Ce simptome poate avea viitoarea mămică ce prezintă placentă Praevia?

Principalul semn al placentei Praevia îl reprezintă sângerarea cu sânge roșu, viu colorat, fără a fi însoțită de durere, în a doua jumătate a sarcinii. Placenta Praevia poate fi decelată și ecografic, dacă gravida merge la ecografiile de rutină din sarcină.

Placenta Praevia – care sunt cauzele?

Aceaste sângerări pot fi însoțite și de contracții, dar și de riscul de naștere prematură. Cu cât gravida merge mai devreme și cu regularitate la ecografiile de control ale sarcinii, cu atât această placentă Praevia este depistată mai precoce, la timp ca medicul să îi ofere viitoarei mămici recomandări specifice, problema rezolvându-se în cele mai multe cazuri de diagnostic precoce.

Deși cauzele exacte nu sunt cunoscute, totuși incidența mai ridicată a placentei Praevia a fost semnalată în următoarele situații;

Sarcina la 35 de ani și peste acest prag;

Existența cicatricilor la nivelul uterului (o altă cezariană în trecut, intervenții chirurgicale pentru fibrom etc.);

Fumatul;

O altă sarcină în antecedente cu placentă Praevia;

Sarcina cu doi sau mai mulți feți;

Femeile care se află la a două sarcină și peste;

Femeile care consumă cocaină;

În ce constă tratamentul pentru placenta Praevia?

Cel mai bine este să cereți un sfat individual medicului dacă sunteți gravidă și vă aflați într-o astfel de situație. Evitarea activităților enumerate mai sus, care cresc riscul de sângerare, dar și diagnosticul precoce al placentei Praevia și alte decizii specifice luate de către specialist pentru fiecare gravidă în parte (corecatrea anemiei pe parcursul sarcinii, asigurarea de sânge izogrup la naștere, tocoliza, administrarea unor medicamente în funcție de vârsta gestațională etc.) reprezintă măsuri care ajută la eliminarea riscurilor placentei Praevia.

Este recomandat să mergeți la ecografiile materno-fetale și cele de rutină din sarcină, pentru un bun management al acestei perioade ce ar trebui să fie frumoasă, minunată și fără griji pentru fiecare gravidă în parte.

Foto articol: Sakurra/ shutterstock.com