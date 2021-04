Carrefour și Biodeck lansează campania ”Mândru de tine că strângi după mine”, o campanie dedicată stăpânilor de căței, cu intenții bune. La Carrefour, sacii menajeri Biodeck pentru cățelul tău se transformă în puncte Act For Good, cu care poți ajuta cățeii pe care îi are în grijă Asociația Red Panda

Campania ”Mândru de tine că strângi după mine. Și că ajuți cățeii fără familie” a pornit din dorința celor două companii, Carrefour și Biodeck, de a responsabiliza stăpânii de câini să folosească pungile biodegradabile și compostabile pentru căței la fiecare ieșire în natură, pentru a reduce cantitatea de deșeuri de pe străzi.

Campania este integrată în programul Carrefour - Act for Good (AFG), disponibil în aplicația Carrefour (gratuită atât în App Store și Google Play). Odată descărcată aplicația, la crearea unui cont Act for Good, se va genera un cod special direct în app, care poate fi activat la casa de marcat din orice magazin Carrefour. Oricine poate susține cauza Asociației Red Panda, prin donarea de puncte acumulate în Act for Good, astfel, fiecare bine mic #SePune pentru binele mai mare al comunității.

Pentru fiecare 100 puncte strânse, oferim 1 kg de mâncare pentru cățeii îngrijiți de Red Panda, în cadrul Centrului de Adopții.

”Responsabilitatea și grija față de animale fac parte din adn-ul Biodeck. Animalele din adăposturi au nevoie de atenția și afecțiunea noastră, a tuturor. Dăm și noi o mână de ajutor celor de la Asociația Red Panda pentru a avea grijă de cățeii aflați în adăpost, în speranța că vor veni vremuri mai bune pentru ei. Să ne facem partea este una dintre cele mai bune părți din jobul nostru.”- Adrian Georgescu, Director General Biodeck.

“Suntem încântați să facem parte din campania ”Mândru de tine că strângi după mine. Și că

ajuți cățeii fără familie”. Aceste componente sunt fundamentale în activitatea noastră:

educația responsabilă a deținătorilor de animale și ajutorarea animalelor aflate în nevoie.

Când oamenii sunt responsabili în privința animalelor, atât oamenii cât și animalele au mult

de câștigat. - Delia Pîrvu, membru fondator Asociația Red Panda

Pe lângă faptul că sunt neplăcute vizual și olfactiv, știați că excrementele câinilor, lăsate pe străzi sau în parcuri, sunt periculoase din cauza microorganismelor pe care le conțin: salmonella, E.coli și alte bacterii periculoase? Iar cei mai expuși sunt copiii care se joacă în parcuri și prin iarbă, dar și pietonii care ies la plimbare pe străzi.

Conform Registrului de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS), peste teritoriul României s-a înregistrat un număr de 3.15 milioane de câini ca animale de companiei. Dintre care 198.000 doar în București. Urmărind firul roșu, 100.000 de căței ar produce zilnic 2,5 tone de excremente. Imaginați-vă volumul produs de cele 3.15 milioane de căței prezenți în toată țara. O imagine nu foarte plăcută, așa-i?

Problemele legate de salubritatea, colectarea și depozitarea corectă a fecalelor cățeilor sunt legate între ele, ceea ce duce la necesitatea ”organizării” unei plimbări educaționale pentru stăpânii de căței, parcurs care îi va informa corect și îi va responsabiliza.

De ce e important să strângi după câinele tău:

pentru că este un gest civic și astfel, demonstrezi că ești un stăpân și un cetățean responsabil

pentru că excrementele sunt purtătoare de bacterii și paraziți care pot infecta alte animale, dar și oameni

pentru că poluează natura și apa în care ajung (conțin niveluri ridicate de azot și fosfor)

pentru că necesită bani și timp să strângă altcineva în urma câinelui tău

pentru că provoacă daune parcurilor și grădinilor cu gazon (excrementele sunt acide)

pentru că sunt urât mirositoare

pentru că există o legislație și ai putea fi amendat dacă nu o faci din propria inițiativă

câinii pot strânge după ei

Ca să te asiguri că nu lași nimic în urma plimbării câinelui în parc, cel mai simplu e să ai mereu cu tine o pungă menajeră pentru căței. Sunt suficient de mici să nu lipsească niciodată, astfel încât să încapă în orice buzunar, geantă sau rucsac și suficient de mari pentru a avea grijă de nevoile animalului de companie.

Despre Biodeck

Biodeck este pionier în soluții inovatoare pentru noua generație de ambalaje sustenabile, de la produse realizate din plante, la inițiative și parteneriate strategice cu impact climatic redus. Susținătoare a unei economii circulare eficiente, compania propune soluții sustenabile tuturor companiilor hotărâte să facă tranziția spre un viitor fără risipă.

Despre Red Panda

Principale activități ale Asociației Red Panda sunt: salvarea, reabilitarea și plasarea în

adopție a animalelor fără stăpân; programe de educație pentru copii, tineri și adulți; acțiuni

de informare și conștientizare a publicului larg cu privire la bunăstarea animalelor cu și fără

stăpân.

Despre Carrefour România

Carrefour România oferă clienților săi un univers de posibilități de a face cumpărături în siguranță: direct în cele peste 360 de magazine din țară, unde, cu aplicația Carrefour și casele de marcat Self Service, sesiunea de shopping devine rapidă și ușoară sau prin serviciile de online shopping cu livrare acasă sau Click & Collect: www.carrefour.ro și platforma BRINGO, disponibilă gratuit în Google Play și App Store și cu o rețea prezentă în 38 de localități.

Carrefour susține comunitățile în care activează prin programe și inițiative naționale pe termen lung, cu impact pozitiv în societate, în ansamblul ei: Cooperativa Agricolă Vărăști, prima de acest gen fondată de retailer în România, Deschidem Vinul Românesc și Creștem România BIO, în cadrul căreia a introdus în premieră în România eticheta “în conversie la bio”. În plus, Carrefour a susținut atât financiar cât și prin transfer de expertiză, înființarea Fundației pentru Dezvoltarea Agriculturii, organism independent care își propune să contribuie la o schimbare sistemică a sectorului legumicol din România.

Ducând mai departe grija pentru comunitate și mediul înconjurător, Carrefour România derulează Punem Preț pe Plastic, un program de economie circulară adresat reducerii cantității de ambalaje din plastic și introducerii plasticului într-un circuit responsabil, prin reducere, refolosire și reciclare. De asemenea, compania a introdus pungile biodegradabile și compostabile alături de o gamă extinsă de produse biodegradabile, realizează programe de colectare selectivă și derulează inițiative de încurajare a bunelor obiceiuri. Acestor inițiative li se adaugă contribuția de peste un deceniu la Banca de Alimente - Crucea Roșie și suportul pentru multe alte programe prin care susține comunitățile vulnerabile și reduce risipa alimentară.