Autovindecarea începe din creier prin forța minții - Niculina Gheorghiță

Autovindecarea începe din creier prin forța minții. Trilogia credinței. Ghid practic de psihologie cuantică

Autovindecarea începe din creier prin forța minții. Trilogia credinței. Ghid practic de psihologie cuantică

Această carte a luat ființă încă de acum douăzeci și patru de ani, de când am început să tratez oamenii prin metoda informațiilor și energiilor. Din anul 2008, tratez oamenii printr-o altă metodă miraculoasă, care poartă numele de „Terapia Bowen”. Ambele au avut un impact major în viața mea și în evoluția carierei mele în vindecare și autovindecare.

Am studiat și cercetat diverse bibliografii, din care am înțeles că nimic din exterior nu-ți poate activă o boală, ci tu, cu mintea ta. Atunci mi-am zis că, dacă mintea este dimensiunea prin care ne creăm o boală, înseamnă că tot prin minte vom găsi și vom pune în practică metodele de a anihila ce am creat cu ea, adică boala.

Pentru a reuși procesul de autovindecare prin forța minții, este imperios necesar să conștientizăm că boală este o creație a noastră, adusă în corpul nostru fizic prin ceea ce gândim, vorbim și facem. Întreținem boala în corp prin ignoranța, victimizare și lipsa iubirii de Sine. Ne autovindecam prin cunoaștere, credință, voință, autodisciplină și multă iubire de Sine.

În această carte va ofer cu drag toată experiența mea pentru a trăi în cunoaștere, iubire, sănătate radiantă și tinerețe veșnică. - Niculina Gheorghiță