3 cărți despre cum să-ți folosești mintea ca să reușești orice îți dorești

În societățile competitive ale epocii moderne, într-o pondere mai mare decât în trecut, succesul este adesea măsura cu care este cântărită valoarea unei persoane.

Goana după validare înseamnă pentru mulți oameni efort „pe brânci”, stres, consum nervos intens frecvent necompensate de satisfacții în viața personală. „Trebuie să muncești mult ca să obții ce-ți dorești” este un principiu general valabil de la Apusul la Răsăritul globului. Însă, specialiști în domeniul dezvoltării personale, persoane care au reușit să câștige într-un timp scurt celebritatea la nivel mondial, dar să-și construiască și afaceri cu profituri uriașe susțin că există și alte căi. Iar ca dovadă în sprijinul afirmațiilor din cărțile lor aduc chiar propriile vieți. Mintea, resursa cea mai prețioasă și inepuizabilă a omului, trebuie exploatată intens, iar adesea, o schimbare a perspectivei atrage după sine și o schimbare în bine a vieții. Iată 3 cărți de la Editura Trei despre cum să-ți folosești mintea ca să reușești orice îți dorești.

Fără limite de Jim Kwik – un „manual” de descătușare a puterii creierului, de la antrenorul nr. 1 al minții, la nivel mondial

De la „băiatul cu creierul defect” la expertul numărul 1 mondial în domeniul citirii rapide, învățării accelerate, îmbunătățirii memoriei și a performanțelor cerebrale, Jim Kwik a avut un parcurs al vieții spectaculos. Un accident în copilărie, la vârsta de 5 ani, i-a afectat capacitatea de învățare astfel încât, la școală, o profesoară exasperată l-a apostrofat: „Băiatul ăsta are mintea defectă!” Tatăl unui prieten l-a introdus însă în tainele folosirii creierului la capacitate maximă. Astfel, băiatul care își găsea un refugiu în urmărirea aventurilor eroilor de benzi desenate a studiat strategii de creștere a performanțelor mentale și și-a dedicat viața pentru a învăța și alți oameni să devină „supereroi ai minții”. Novak Djokovic, Quincy Jones și chiar Stan Lee, creatorul supereroilor Marvel se numără printre cei care au folosit și apreciază tehnicile de superînvățare ale lui Jim Kwik, iar giganți precum Google, Nike, Zappos, studiourile de producție cinematografică Fox și chiar Universitatea Harvard se numără printre clienții săi. „Este o adevărată știință în spatele fittness-ului creierului, a îmbunătățirii memoriei și acuității mentale, iar Jim Kwik este ghidul suprem”, spune profesorul de neuroștiințe Lisa Mosconi.

„Potențialul uman este una dintre resursele infinite care există în lume”

Creierul uman, „computerul” superperformant pe care toată lumea îl are „în dotare”, este cel mai mare dar, dar și o putere fantastică, insuficient folosită spune Jim Kwik în Fără limite. Lumea actuală nu reprezintă un mediu „sănătos” pentru creier, iar variații factori de distragere din societatea modernă își pun amprenta asupra performanțelor minții și implicit ale calității vieții. „Soluția pentru a trăi o viață de excepție este să ne eliberăm de limite” spune Jim Kwik, care oferă în cartea sa, bestseller New York Times și Wall Street Journal un ghid foarte aplicat. Autorul american explică cititorilor pas cu pas cum trebuie să procedeze ca să-și antreneze creierul, așa cum își antrenează corpul. O minte plină de vitalitate, puternică și flexibilă poate fi obținută prin exercițiu. De la identificarea convingerilor limitative la motivație, managementul energiei și aplicarea metodelor corecte, autorul descrie fiecare pas care trebuie parcurs atât pentru accesarea potențialului mental, cât și pentru vindecarea creierului biologic prin nutriție, sport, meditație, somn și multe altele. „Nu există o pastilă pentru a fi geniu, dar există un proces prin care se poate ajunge în acel punct, iar asta vei afla în paginile acestei cărți”, spune doctor în științe medicale Mark Hyman.

Vishen Lakhiani, autorul bestsellerului Buddha și nonconformistul, este o exemplificare perfectă a modului cum transformarea interioară conduce la schimbarea întregii vieți. Originar din Kuala Lumpur, Malaezia, Vishen Lakhiani a ajuns în Statele Unite ca să se specializeze în IT. A absolvit Universitatea din Michigan și a reușit să lucreze doar 11 săptămâni la Microsoft până să-și dea seama că nu e ce-și dorește. După ce a acceptat diferite slujbe care abia îl ajutau să supraviețuiască, deprimat de șirul lung de nereușite, Vishen Lakhiani a ajuns la un curs de meditație, iar această experiență i-a transformat viața. A învățat cum să folosească „magia minții, a intuiției sau a momentului când îți asculți sufletul” și, mai mult, a transformat totul într-o afacere de succes, deși pretinde că este un antreprenor mediocru. În doar 13 ani, Mindvalley, organizația de educație în domeniul dezvoltării personale, a ajuns la un profit de 40 de milioane de dolari, cu o investiție inițială de 700 de dolari. Primul volum semnat de Vishen Lakhiani, „Codul pentru o minte extraordinară”, a fost tradus în peste 20 de țări și a devenit „biblia” sportivilor de performanță, iar Buddha și nonconformistul, bestseller New York Times și Wall Street Journal, e pe cale să devină cartea de căpătâi a schimbării naturii muncii.

„Când faci ceea ce iubești să faci, nu trebuie să muncești nici măcar o zi din viața ta!”

Contrar unei opinii foarte puternice întâlnite în întreaga lume, Vishen Lakhiani nu crede că să reușești presupune să muncești pe brânci. Aceasta este o „exregulă mare și urâtă legată de succes”, consideră acesta. Buddha și nonconformistul este o carte care își propune să-și conducă cititorii „dincolo de mitul muncii asidue”. Mai exact, „te vei racorda la un nivel ridicat al muncii în care vei ajunge la stări superioare ale conștiinței care îți vor permite să navighezi prin lume fără eforturi, în timp ce îi influențezi pe ceilalți”. În cele trei capitole ale cărții, autorul american le explică cititorilor cum să ai magnetism, să-ți descoperi puterea și cum să devii vizionar. „Când aducem în ecuația muncii o minte deșteaptă se întâmplă ceva magic”, spune autorul, care-și previne cititorii sceptici la noțiuni ca „suflet, intuiție, sincronism sau influențarea realității” că unele dintre cele mai mari personalități de business din lume (Steve Jobs este un exemplu) au ținut cont de ele în dezvoltarea afacerilor. În Buddha și nonconformistul, Vishen Lakhiani prezintă tehnici de leadership secrete, experimente mentale și oferă instrumente pentru transformarea muncii într-o experiență care dezvoltă personalitatea. Poveștile unora dintre „cele mai strălucite minți ale epocii noastre”, dar și istoria uimitoare a vieții autorului sunt pagini care se citesc cu aceeași plăcere ca un roman.

Nu strică să întrebi – un fost procuror și congresman american ne învață cum să devenim stăpâni pe orice situație folosind arta persuasiunii

După șaisprezece ani petrecuți în sala de judecată și după aproape 100 de procese în care a depus efort să convingă jurați, Trey Gowdy, fost procuror statal și federal, fost congresman american este una dintre cele mai potrivite persoane care poate pleda în favoarea artei persuasiunii. Iar, după cum mărturisește autorul însuși în Nu strică să întrebi, din experiența propriei vieți a învățat că întrebarea potrivită poate schimba chiar și cursul vieții unui om. Mentorul fostului congresman nu este nici vreun politician, nici un om al legii, ci mama celui mai bun prieten al său din copilărie. În doar 30 de minute, cu ajutorul unei serii de întrebări inspirat alese, aceasta l-a convins să-și schimbe planurile pe care le avea după terminarea colegiului și totodată viața. Cariera strălucită pe care a avut-o Gowdy ca procuror și om politic se datorează acestui scurt episod de persuasiune. În prima parte a cărții sale bestseller New York Times, Trey Gowdy explică ce înseamnă concret persuasiunea, buna comunicare și ce anume o sabotează. În funcție de intenție, întrebările pot fi foarte diferite între ele. În cea de-a doua parte a cărții, fostul procuror vorbește despre întrebările sincere, care urmăresc informarea, cele strategice, cu scopul de a stârni o reacție emoțională sau a primi răspunsul dorit și cele care acționează ca o armă și sunt folosite pentru discreditare. Un ghid practic foarte util de folosire a artei persuasiunii în viața de zi cu zi este oferit de fostul congresman în cea de-a treia parte a cărții. De la câștigarea unei dispute conjugale și până la obținerea unei măriri de salariu sau impunerea perspectivei proprii într-un business, de persuasiune este nevoie zi de zi, în toate sferele vieții. În Nu strică să întrebi, Trey Gowdy demonstrează că arta persuasiunii este o armă imbatabilă în arsenalul de comunicare, care ne oferă un atu în plus în viața de zi cu zi, indiferent cum am vrea să o folosim.

