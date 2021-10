DY Fashion donează 1 leu către Fundația HELP AUTISM la fiecare comandă - implică-te și tu

Încă de la începutul anului 2020, DY Fashion s-a preocupat de bunăstarea copiilor și a tinerilor adulți, de sănătatea oamenilor în special ca domeniu prioritar, lansând inițiativa caritabilă DY Fashion - Ajutăm.

Irina și Dragoș Aipu - Fondatori DY Fashion - unul dintre cele mai mari magazine online de haine din România:

„Pentru că ne dorim să ne oferim contribuția directă în sprijinul cauzelor în care credem cu adevărat și să sprijinim pe termen lung partenerii noștri în acest demers, anul acesta am decis să ajutăm Asociația Help Autism și proiectul lor pilot Help Home - un program de viață independentă dedicat adolescenților cu autism, primul de acest fel din România. Credem în valoarea acestui program și efectele lui, și de aceea ne dorim să-l susținem cu suma strânsă în campania de donații inițiată de noi, pe o perioadă de 3 luni până la finalul acestui an”.

Un gest mic, făcut din inimă care va ajuta la construcția pe termen lung a acestui minunat program.

Context

Încă de la începutul anului 2020, DY Fashion s-a preocupat de bunăstarea copiilor și a tinerilor adulți, de sănătatea oamenilor în special ca domeniu prioritar, lansând inițiativa caritabilă DY Fashion - Ajutăm. În acest fel Compania a devenit partener a unor asociații românești care luptă pentru cauze care sunt aproape de inima noastră în domenii precum sănătatea, ajutorarea copiilor și tinerilor sau egalitatea socială.

În România, anul 2020 a reprezentat debutul campaniei DY Fashion - Ajutăm, primul parteneriat fiind încheiat cu Asociația Asociația ZI de BINE și proiectul lor #scutpentruspitale. Anul acesta suntem onorați să fim parteneri cu Asociația Help Autism care face minuni în viața copiilor cu minți aparte.

Asociația HELP AUTISM

Asociația ghidează pașii copiilor și tinerilor cu minți aparte de la evaluare și diagnostic la terapie, de la integrare școlară la tranziția spre viața de adult. Suntem alături de familiile lor la fiecare pas, cu fiecare nevoie. Visăm pentru ei, luptăm pentru ei, construim pentru noi o Românie în care mințile diverse să fie primite cu inimi deschise. Proiectul HELP HOME - creează și finanțează spații de autonomie și viață independentă, în care adolescenții cu minți diverse învață pas cu pas, alături de terapeuți să se descurce singuri cu toate acțiunile vieții de zi de zi.

Lăcrămioara Rediu: Director Fundraising

UNDE POȚI SĂ VEZI MAI MULTE DETALII

Mai multe detalii despre Asociație și despre proiectele lor găsești aici:

https://www.helpautism.ro/ și https://www.facebook.com/helpautism.ro/

https://prezi.com/view/xI8Om3U9SCRf2IYQ0rpn/ - un material care sintetizează provocările ultimului an și răspunsul organizației transpus în soluții concrete.

CUM POȚI DONA ȘI TU CĂTRE PROIECT

Prin campania de strângere de fonduri #PotSingur

• Trimite un SMS cu cuvântul HELP la 8844, pentru a dona 2 Euro lunar.

Donațiile sunt posibile pe www.helpautism.ro/ce-facem/helphome

CUM VOR FI FOLOSIȚI BANII DONAȚI?

În cadrul proiectului Help Home – un program de viață independentă dedicat adolescenților cu autism. Într-un spațiu organizat ca o locuință, tinerii vor învăța zi de zi, pe parcursul mai multor luni, cum să se descurce singuri acasă și în jurul casei, la cumpărături sau pentru o scurtă plimbare în parc.

Programul de terapie din cadrul Help Home îi va învăța cum să facă toate aceste lucruri, prin repetiție îndelungată, până devin deprinderi. În același timp, în casa Help Home, adolescenții vor putea interacționa unii cu alții, sub îndrumarea terapeuților, dezvoltându-și aptitudinile de socializare. Help Home oferă soluția personalizată pentru ritmul de învățare al fiecărui tânăr.