Toți copiii ar trebui să reînceapă școala din această toamnă. Dar nu toți copiii din mediul rural au această șansă

Educația a devenit din păcate un lux pentru copiii din mediul rural.

Cu toate că este cel mai firesc pas în procesul de transformare a societăţii, pentru copiii din mediul rural, primii ani de școală sunt maratonul spre supraviețuire. Mulți micuți se confruntă cu maturizarea și dura realitate încă de la o vârstă fragedă. Aceștia trebuie să depășească limite care nu depind de ei, cum ar fi mediul în care au fost crescuți, lipsa hainelor, cât și alimentația deficitară. Iar în strânsă legătură cu nivelul educațional al părinților, situația financiară a familiilor reprezintă un alt factor semnificativ de vulnerabilitate pentru copiii din mediul rural.

„Au fost și zile în care nu era foarte multă mâncare, însă aveam dude în copac și noi eram fericiți”, mărturisesc Elena, Georgiana și Ionuț, 3 frați aflaț în grija bunicii grav bolnave. Cu toate că nu au curent, tinerii își ajută bunica la treburile zilnice iar seara, spun ei, este cel mai bun timp să învețe.

Lipsurile se resimt și în familia lui Denis (12 ani) și a surioarei sale, Alinuța (6 ani): „Ceilalți copii au haine care arată bine și în plus penarul lor nu este rupt iar asta mă face să mă întreb daca mai sunt egal cu ei. Am avut tabletă pentru temele online, dar după o lună a trebuit să o dau înapoi pentru că se făcea cu rândul și la un moment dat nu a mai venit rândul meu”, spune cu ochii în lacrimi Denis.

Și în familia lui Mihai, care este în clasa a 5-a sunt probleme. El, mama și fratele locuiesc într-o cameră, fară geam la fereastră și aproape fară uși în Novaci din Jud. Giurgiu. De când Mihai și-a pierdut tatăl și alti 2 frați, viața lor a devenit o luptă pentru supraviețuire. „Când mi s-au rupt adidașii nu am fost la școală 5 zile pentru că ceilalți copii râd de mine. Nu am fost conectat online pentru că nu am primit echipament IT de la școală; nu au fost suficiente”.

Iar acestea sunt doar câteva exemple care ne demonstrează că școala nu ar trebui să fie doar pentru cei care își permit, ci este un drept. Copiii din mediile defavorizate au nevoie de sprijin pentru a depăși decalajele acumulate din cauza neajunsurilor. Fără resurse materiale, lipsa accesului la educație reprezintă o problemă, iar orice întârziere este un pas înainte spre abandonul școlar.

Pentru astfel de copii cu povesti nefericite, dar dorinta de studiu, Băneasa Shopping City și-a unit forțele împreună cu Asociația Banca de Bine și derulează campania „Școala fără pauză”. Pentru ca acești copii să nu ajungă în situația în care odată intrați în vacanță, să nu mai revină la cursuri, punând astfel definitiv școala pe pauză.

În cadrul campaniei, oamenii sunt invitați să doneze lucrurile de care acești copii au nevoie pentru a reveni la școală. La centrul de donații „Școala fără pauză” amplasat în parcarea exterioară Băneasa Shopping City vor fi colectate în continuare articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, rechizite și device-uri tehnologice- noi sau uzate - potrivite copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani. Până pe 31 octombrie oricine poate merge să doneze, de joi până duminică, între orele 10:00 și 20:00.

Dăruiește copiilor din mediul rural șansa de a-și continua studiile.

Donează și tu până pe 31 octombrie și ajută-i ca visul lor să continue!

Mai multe detalii despre campanie, găsiți pe pagina: www.baneasa.ro/scoala-fara-pauza.