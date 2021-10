Pass the Mic: Ada Galeș si Dana Rogoz - despre curajul de a-ți folosi vocea pentru schimbare

Campania globală TOMMY HILFIGER “Pass the Mic” lansată în sezonul Toamna 2021 a provocat publicul și fanii brand-ului să descopere cum fiecare poate contribui și schimba lumea, făcându-și vocea auzită. Talentele implicate la nivel global – Yara Shahidi, Anthony Ramos, Jack Harlow, Wizkid, Kim Soo-Hyun și DJ Cassidy – au căutat să inspire printr-un discurs interactiv și dinamic: Ce te inspiră să faci diferența? Ce ai spune dacă ai știi că ești ascultat? Ce te conduce spre viitor? Ce ai de spus?

comunicat de presa

În România, campania TOMMY HILFIGER “Pass the Mic” a fost dusă mai departe prin vocile a două actrițe – Ada Galeș și Dana Rogoz. Fiecare a promovat pe platformele personale de social media un mesaj de impact despre valorile și principiile în care cred, și care de asemenea se regăsesc în AND-ul brand-ului american: sustenabilitate și dezvoltare personală.

Dana Rogoz a vorbit despre ceea ce înseamnă dezvoltare personală din perspectiva fricii constante pe care mulți o experimentează, și anume aceea de a (NU) fi suficient de bun/ă. Actrița, care la vârsta de trei ani a intrat în grupul Minisong, urmând ca un an mai târziu să plece în primul ei turneu artistic, a abordat cu sinceritate în fața comunității ei online un aspect al vieții sale pe care nu îl împărtășise niciodată publicului. Mesajul ei curajos a fost vizionat de peste 80.000 de persoane și a stârnit un benefic dialog între followers. Oferindu-li-se contextul perfect de a-și face „vocea” auzită, aceștia au preluat microfonul de la Dana și au povestit despre situații personale asemănătoare.

Ada Galeș a preluat ștafeta de la Dana, construindu-și propriul discurs despre sustenabilitate. Printr-un performance de poezie, Ada a dezvăluit o perspectivă intimă și emoționantă asupra felului în care oamenii interacționează cu planeta. Gestul ei a avut un efect interactiv în cadrul comunitățiile sale online, și mulți followers au acceptat provocarea de a se transforma în participanți activi în construirea unui lumi mai sustenanbile.

Campania “Pass the Mic” prin care se prezintă colecția Toamna 2021 TOMMY HILFIGER îmbină perfect elementele moderne cu cele iconice. Bazându-se pe ambițioasa misiune de sustenabilitate a lui Tommy Hilfiger, Waste Nothing și Welcome All, colecția Toamna 2021 TOMMY HILFIGER este realizată folosind și mai multe metode și materiale sustenabile și este disponibilă pe ro.tommy.com și în magazinele selecționate TOMMY HILFIGER.

Prietenii și fanii brand-ului sunt invitați să se alăture conversației în social media folosind #TommyHilfiger, #PasstheMic și @TommyHilfiger.

