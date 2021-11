CIEL Black Friday 2021 este aproape! Nu rata ofertele pentru antreprenori

Pe timp de criza in plina pandemie, ai nevoie mai mult ca oricand de sprijin pentru business-ul tau. CIEL te ajuta sa reduci cheltuielile si sa faci alegerile potrivite pentru ca afacerea ta sa prospere. Descoperă ofertele CIEL Black Friday 2021!

Comunicat de presa

CIEL Black Friday 2021este aproape! In curand te surprindem cu un super DISCOUNT la softurile care iti salveaza compania. Te poti inscrie de acum pe lista pentru oferta!



Tine-ti afacerea sanatoasa! Alege softul potrivit la promotie si economiseste pentru noi investitii strategice.

CIEL Black Friday pentru Antreprenori: o singura zi de reduceri pentru un viitor pe plus in business

Intr-o perioada diferita, acaparata de schimbari aduse de pandemie, afacerea ta are nevoie sa fie protejata de orice risc, pierderi si alegeri gresite. Alege sanatatea in business cu softurile CIEL, create sa automatizeze activitati repetitive si sa te ajute sa iei decizii de business in baza cifrelor.

Black Friday 2021 pentru Antreprenori: strategii pentru o afacere sanatoasa

Pandemia a schimbat modul in care facem afaceri. Acum sunt noi oportunitati, acum vanzarile se fac altfel si poti sa ai mai mult succes. Panica te impiedica sa evoluezi, dar adaptarea la contextul actual te salveaza de riscuri si te ajuta sa cresti. Iar noi suntem aici pentru a te inspira sa faci miscari strategice in business pentru a evita pierderile si a-ti intari afacerile cu mai putine cheltuieli si efort mai mic, alegand softul potrivit de Black Friday 2021.

COMERT ONLINE: creeaza magazin virtual sau dezvolta-ti afacerea online

Iata pe ce sa mizezi:

Sa spunem „Viitorul este online” este aproape banal. Prezentul este online. Clientii tai sunt online. Vanzarile bune sunt online. Castigurile mai mari sunt online. Afacerea ta este mult mai profitabila… ONLINE. Bazeaza-te pe ratiune, actioneaza strategic si lasa comenzile sa vina la orice ora, de oriunde din tara, de pe laptop sau telefon. Mai multe detalii gasesti aici.

SOLUTII CLOUD: pentru acces de oriunde in pandemie

Solutiile cloud sunt tot mai cautate datorita faptului ca reprezinta o tehnologie sigura pentru business si pot fi accesate de oriunde si de pe orice dispozitiv, telefon, tableta sau laptop. Practic, cu un soft in Cloud, asa cum gasesti la CIEL de Black Friday, munca devine mai usoara si mai placuta, iar afacerea ta este tinuta in priza de oriunde.

AUTOMATIZARI care simplifica munca si reduc cheltuielile

Tehnologia este intotdeauna cea mai rapida si eficienta metoda de a reduce cheltuielile. Automatizand activitati repetitive care consuma foarte mult timp, care inseamna bani, nu doar ca va creste exponential productivitatea angajatilor, dar vor fi imbunatatite operatiunile in companie. Astfel, imbunatatind activitatea in companie vei imbunatati si relatia cu furnizorii si clientii, vei vinde mai mult si mai repede, vei fideliza clientii, vei imbunatati imaginea companiei si vei creste veniturile afacerii tale.

Descopera toata oferta CIEL Black Friday 2021

