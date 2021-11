25 ani de PRAIS Corporate Communications

Echipa companiei de consultanță în comunicare, PRAIS Corporate Communications, celebrează 25 de ani de la înființare - un sfert de veac caracterizat printr-un model de business tip HUB care reunește alături de consultanții săi, o rețea vibrantă de talente la nivel național. Miile de proiecte PR, campanii și evenimente majore create și dezvoltate în acești ani au un numitor comun: efortul de a contribui la construirea unui altfel de progres, bazat pe: accesul tinerei generații și a familiilor la resurse, cunoaștere, educație, valori morale și etică, promovarea talentelor și artei, responsabilitatea asumată pentru protecția mediului.

Cultura PRAIS Corporate Communications a fost validată de la începuturi, când International Public Relations Association - IPRA a premiat la Tokyo cu IPRA Golden World Award și IPRA Grand Prize proiectul său de pionierat în marketing social pe tema stilului de viață sănătos. Caracteristici care definesc specificul firmei pe piața din România sunt: capacitatea echipei de a reuni companii multinaționale din același domeniu în a susține pe termen lung, în calitate de parteneri, proiectele PRAIS care sprijină cauze sociale importante precum siguranța produselor alimentare, protecția mediului, starea de bine a tinerei generații, etica în afaceri, cultura și artele frumoase, alături de durata lungă a colaborării cu mulți dintre clienții săi anuali. Consultanța strategică în comunicarea corporate și de brand, prevenirea și managementul crizelor vor ocupa în continuare un loc important în activitatea companiei.

„Am făcut acum 25 de ani o alegere de care suntem mândri: să reprezentăm prin ceea ce facem, filozofia ‘Lifestyle of health and sustainability’ LOHAS. Să punem pe primul loc în toate acțiunile noastre impactul social. Această aniversare este o nouă ocazie de a ne manifesta recunoștința și de a mulțumi clienților și partenerilor care au avut și au încredere în viziunea noastră și în proiectele pe care le-am creat. Continuăm împreună!”, a declarat Silvia Bucur, Director General PRAIS Corporate Communications.

În perioada următoare, este proiectată consolidarea modelului de business tip HUB al PRAIS Corporate Communications, bazat pe procedurizarea și digitalizarea proceselor de comunicare și eficientizarea rezultatelor. Inițiativa și creativitatea echipei de consultanți rămân o prioritate, astfel încât noile proiecte de comunicare locale și cross-countries să prindă viață și să aibă impact măsurabil. Totodată, Fundația PRAIS, înființată acum 19 ani, își va continua activitatea independent, răspunzând cauzelor globale pe care le susține.

Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați: www.prais.ro, http://fundatiaprais.ro/ .

Vizionare placuta